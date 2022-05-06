Полное эмбарго на поставки российской нефти может быть введено Евросоюзом через девять месяцев. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью итальянской газете «Мессаджеро».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Наше предложение — ввести эмбарго, в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — сказал он.

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Заявление еврокомиссара по вопросам экономики обсудили пользователи социальных сетей.

«Пора уже нам на 9 Мая закрыть вентиля, объявив победу над их аппетитом вседозволенности», — призвала Людмила М.

«А не устроить ли нам сейчас для них такой небольшой тест-драйв и пробно на месяцок отключить все, что они хотят. Ну, в качестве жеста доброй воли, чтоб они ознакомились, прочувствовали и с полными штанами решимости ждали 9 месяцев… Может, чего и родят», — с сарказмом добавил Андрей С.

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«Месяц — многовато. На недельку, идя навстречу пожеланиям…» — ответила Андрею С. «Мадам в сережках».

«И типа в конце недели спрашивать: продлевать будете?!» — смеется Андрей С., отвечая «Мадам в сережках».

«Ну вы поняли, да, через 9 месяцев много чего изменится, потом скажут, что «мы — не мы были» и «давай, Россия, дружить»!!! А то как-то не очень нам совсем!!!» — иронизирует Viktor A.

«За 9 месяцев можно столько скупить, как на 9 лет. Так и будет», — предположил один из участников обсуждения.

«Может быть», — прошептал Паоло», — иронизирует Nata G.

«Тут всё понятно. Они ждут, что всё закончится и не надо будет никаких санкций вводить. Поскольку самим же хуже и будет», — отметил Jacobson.

«Через 9 месяцев будет уже незачем вводить эмбарго», — считает один из комментирующих.

«Но это не точно…» — смеется Alexander B.

«За это время и наши тоже не будут лаптем щи хлебать, придумают что-то оригинальное для этих дармоедов», — отреагировала Света Z.

«А будет ли кому вводить эмбарго-то…» — задумался Andrew, вероятно, указывая на экономические проблемы Европейского союза.

«Надеются, что за 9 месяцев «само рассосётся», — с юмором добавил Sergey Z.

«И хочется, и колется, и мама не велит!» ©» — с сарказмом пишет Андрей Б.

«И все эти 9 месяцев будут закачивать как не в себя, что уже начали делать», — подытожил rusich.