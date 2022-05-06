Генеральная прокуратура Украины выписала повестки о вызове на допрос российских должностных лиц, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом 6 мая сообщается на сайте генеральной прокуратуры Украины.

Иероним Босх. Чревоугодие (фрагмент). 1475-80

Читайте также: Генпрокуратура Украины вызвала на допрос российских должностных лиц

Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие усмотрели в данной новости повод для иронии, напомнив также о том, что ранее украинская сторона уже вызывала министра обороны России Сергея Шойгу на допрос в Мариуполь.

«Таки они там скоро и будут все. Пусть дух Наполеона вызовут, он их проконсультирует», — иронизирует Izolda.

«Да, что-то Шойгу им мало показалось. Прибудем, раз приглашают», — добавила Галина.

«Шойгу уже пришёл!!! Придут и остальные, не сомневайтесь!» — пишет Lariss S.

«Ну, раз вызвали, то Шойгу в Киев придёт…» — написала Елена Т.

«Ждите вначале адвокатов с символами Z, V, O за повесткой, а они придут, будьте уверены…» — с сарказмом отметил Сергей С.

«Вы только дождитесь там. Не прячьтесь, когда приедут», — прокомментировала новость Marina L.

«Наверное, генпрокуратуру Украины объявят пособниками Кремля. Они приглашают, приглашенные приходят», — шутит Ринат.

«Шутки «95 Квартала» с вызовом С. К. Шойгу в Мариуполь завершились для Украины печально… Ждём Шойгу и Ко в Киеве. А можно сразу в Лондон и Вашингтон с проездом по Варшаве?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь. 2022

«А Кадырова не вызвали?» — смеется Evgenei.

«В следующий раз уже будут приглашать Шойгу в Лондон и Вашингтон…» — с сарказмом отметил J. B.

«Адвокаты Шойгу скоро приедут в Киев на танках, а пока они вам посылают «письма счастья» на хвостах «Калибров», — добавил один из комментирующих.

«Сами приглашают, сами спрашивают, зачем мы пришли. Какие-то нелогичные украинские фашисты. Теперь вот наших членов правительства приглашают, потом будут спрашивать: а на каком основании нашу власть разогнали…» — недоумевает В. А.

«Ну, я думаю, что ни у кого сомнений не осталось, что придётся-таки делать в этом году выездное заседание Госдумы в Киеве», — с сарказмом пишет Юрий.

«Путина в Киев не приглашали еще? Вы смотрите, украинцы, мечты сбываются!» — с юмором добавил Евгений.

«Чичерину тоже вызывали, я говорит в какое СБУ не приду, везде двери на замок закрыты», — отметил Игорь.

«В следующий раз вызовут во Львов. Думаю, в Варшаве поумнее будут», — комментирует новость Владимир.

«В Мариуполе уже дождались», — с сарказмом подытожил Ivan I.