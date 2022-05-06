Президент Грузии Саломе Зурабишвили всегда выступала в роли «белой вороны» в руководстве страны в отношении украинского кризиса. Но на сей раз и ее прорвало. В интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) она заявила следующее: «Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Так что, да, они хотят поставок оружия от Грузии, а также открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно». При этом она подчеркнула, что «Тбилиси солидарен с Киевом, оказывают ему гуманитарную и политическую поддержку, но мы должны быть осторожны, поскольку у нас не так много средств и никто не будет готов оказать помощь Грузии таким же образом». Напомним, что представители официального Киева продолжают критиковать Тбилиси за отказ вводить санкции против России, обвиняют его в том, что он якобы «помогает Россия обходить западные санкции», проявляя на этом направлении только «на словах солидарность со странами ЕС и США».

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Но правящая партия «Грузинская мечта» объясняет свою политику не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. И дело не только в этом. В конце апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с сенсационным сообщением. По его словам, бывший президент Михаил Саакашвили, находящийся сейчас в тюрьме, осенью прошлого года прибыл в страну с целью создания второго фронта военных действий против России. «Была информация, что война должна была начаться на Украине еще в ноябре или декабре, именно с этой целью приехал Саакашвили, чтобы отсюда была готовность открыть второй фронт, — говорил он. — Это, к сожалению, подтвердили наши украинские друзья, что очень печально для меня. Мы не сделаем ничего такого, что не соответствует нашим национальным интересам. Никакого второго фронта в Грузии не будет». И добавил, что если бы Саакашвили сейчас был у власти в Грузии, война с Россией была бы неизбежной. Добавим, что при таком ходе событий вряд ли удержалась бы на посту президента страны и сама Зурабишвили.

Сейчас в Киеве не делают секретов из того, что активно велась подготовка к войне с Россией. Была информация, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсуждал с США необходимость «растянуть» внимание и силы российской армии через открытие «второго фронта в Закавказье». Было публичное заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о необходимости развязать конфликт на Кавказе. При этом он не скрывал, что особые надежды возлагает на Грузию, которой пора, по его мнению, «возвращать свои территории» — Абхазию и Южную Осетию. А в самой Грузии, когда правительство отказалось вводить санкции в отношении России и оказывать Украине военную помощь, лидеры местной оппозиции, вступившие в контакт с украинскими властями и, надо полагать, со спецслужбами, стали называть курс Тбилиси «предательским» и потребовали отставки Гарибашвили.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Появились подозрения, что могут возобновиться боевые действия в Нагорном Карабахе. Речь идет, в частности, о мартовском инциденте, когда армия Азербайджана вошла в зону ответственности российского контингента. Территория Нагорного Карабаха была обстреляна, погибли несколько человек. Степанакерт ввел военное положение. Не случайно глава Министерства обороны России Сергей Шойгу вел тогда телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана. В этой связи турецкие СМИ сообщают, что соответствующие предупреждения Баку получил и из Анкары, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. В итоге план Киева «поджечь Закавказье» провалился. А если говорить по большому счету, Грузия и Азербайджан спасли свою государственность, которая могла быть пущена в расход в битве больших игроков — России и коллективного Запада. Ведь выживание Закавказья — в создании мира и стабильного развития региона.

Более того, в нынешней ситуации глобального кризиса смотрятся вполне перспективными, антикризисными идеи не второго фронта, а разблокирования транспортных коридоров, создания новых логистических центров, реализации проектов экономического и гуманитарного взаимодействия. Зурабишвили, наконец-то, это осознала.