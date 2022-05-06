Уровень инфляции в Великобритании достиг 7%, это наивысший показатель за последние 30 лет. Многие британцы не справляются с «кризисом цена на жизнь» и требуют от правительства принятия мер помощи, снижения ставки по НДС и введения налога на непредвиденную прибыль для нефтегазовых компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Однако министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис посоветовал населению экономить путем выбора товаров «бюджетных брендов». «Вещь, которую нужно держать в голове: если посмотреть на траты на еду по домохозяйствам, то в Великобритании они самые низкие в Европе. Частично потому, что у нас высококонкурентный рынок. Для 20% самых бедных домохозяйств расходы составляли 16%, несколько лет назад они сократились до 14 процентов. Сейчас они вновь возрастут», — добавил министр.

Некоторые пользователи написали, что министры вроде Юстиса — последние, от кого они будут принимать советы, потому что люди в правительстве с высокими зарплатами понятия не имеют, как живут простые британцы.

«Хорошо, кто-то, может быть, и будет искать товары подешевле, но очень просто министру с зарплатой около 116 тысяч в год говорить другим, что им делать, не так ли?» — прокомментировал @skpLondon.

«Кто может дать совет о том, как экономить, когда не можешь позволить себе еду лучше, чем Джордж Юстис, который заявил о расходах в 195 тысяч в прошлом году», — напомнил @Parody_PM.

«Джордж Юстис посещал элитную частную школу, потом работал на ферме своей семьи, прежде чем стать членом парламента. У него нет опыта реальной жизни. Заткнись и прекрати давать протекционистские советы, поверхностный невежда», — обратился @PaulFulford

(сс)David Woolfall Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис

В комментариях отметили, что совет действительно полезный и таким образом можно сэкономить значительную сумму денег. Но не все согласились с этим мнением, потому что если следовать его позиции, то решение остаться без дома в надежде получить муниципальное жилье — тоже выход.

«Хороший совет, по крайней мере, он дает полезные советы. Я раньше ходил в магазин Waitrose, но потом сменил его на Asda на другом конце города. Сэкономил уйму денег», — рассказал @antiwoke2020.

«А когда цены на энергию взлетят еще выше и ты не сможешь позволить себе Asda, всегда есть продовольственные банки. Это же здравый смысл. Всегда есть возможность продать дом и жить на улице», — ответил @scibod.

Среди пользователей есть те, кто экономит таким образом уже давно из-за того, что не подходит по критериям для участия в программах финансовой поддержки. По их мнению, в такой экономии нет ничего ужасного и стыдного.

«Я никогда не получал льготы в своей жизни. Я прямо уд порога того, чтобы претендовать на получение универсального кредита (социальная выплата в Великобритании — прим. Д. С.). Так что пока мою зарплату отправляют на пособия другим, я должен искать дешевую еду и покупать товары с желтыми стикерами. В чем проблема другим людям делать так же?» — спросил @abbeylinegold.

Многие пользователи считают, что давать такой совет равно проявлять неуважение к населению, потому что большинство британцев перешли на товары подешевле еще в самом начале кризиса, а реальных обещанных действий до сих пор не принято.

«Он думает, мы этого еще не делаем? Я всегда покупал еду подешевле, в том числе до кризиса, потому что продукты в Великобритании были очень дорогие еще до кризиса. Страшно представить, на сколько еще они вырастут», — написал @Raxor1Robin.

«Джордж Юстис придумал абсолютно блестящее решение проблемы кризиса цен на жизнь. Интересно, почему до этого никто раньше не дошел? Перейти на бюджетные бренды. Проблема решена… мы в безопасности…восхвалите его оглушительными фанфарами», — написал @SueSuezep.

«Ты действительно думаешь, что люди, которые с трудом могут себе позволить еду, уже не делают все возможное, в том числе не покупают дешевые продукты? Это называется политика протекционизма», — считает @jmd60

(сс) Nickolay Romensky Продуктовый магазин в Лондоне

«А что, если они уже покупают дешевые альтернативы? В этом проблема. Народ, который и так экономил, теперь не может себе позволить поесть», — прокомментировала @BondBo80 445 524.

Пользователи также добавили, что они бы с радостью применили этот совет к электроэнергии, раз правительство не планирует хоть каким-то образом снижать цены на нее, однако это вряд ли получится без риска умереть от холода и голода.

«Джордж Юстис дал нам хороший совет. Я решил разорвать все мои договоры энергоснабжения и заменить их на более бюджетные договоры. Это же должно сэкономить мне деньги», — прокомментировал @PaulTempleman6.