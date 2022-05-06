В Запорожье украинские власти объявили о введении длительного комендантского часа с вечера 8 мая до утра 10 мая, сообщает 5 мая секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Новость обсудили в Telegram-канале украинского журналиста и политика Дмитрия Васильца. Многие участники обсуждения указали на то, что украинские власти боятся, что много людей выйдет 9 мая почтить подвиг советских воинов, победивших фашизм. Иные также отметили, что лучше в этот день, чтобы люди оставались дома, так как киевский режим вполне может устроить провокацию для того, чтоб обвинить потом Россию.

«Запорожье вводит 34-часовой комендантский час на День Победы 9 мая. Запрет выходить на праздник Победы над нацизмом из дома прямо свидетельствует о страхе местных чиновников перед населением, понимая, что возможны столкновения с националистами с кровавым исходом», — прокомментировал новость Дмитрий Василец.

«Они же говорят: нацизма нет, как и спорт вне политики», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Агония», — добавил Денис.

«Потому что сами они оккупанты», — отметила Ольга.

«Боятся… Как же они боятся свой собственный, забитый, замученный народ… И всё-равно боятся», — написал Gennadiy G

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм на Украине

«И неизвестно, что лучше — то, чтобы запретили, или то, чтобы допустили, а потом сами же накрыли (обстреляли. — О. П.) и виновниками сделали российских ребят», — в свою очередь добавил rusich.

«Боятся черти», — пишет Александр.

«Дерьмократия по-украински», — отметила Katerina F.

«Чего ж только Запорожье? Одесса тоже не отстает! 10 апреля (День Освобождения Одессы), 2 мая (годовщина сожжения людей в Доме профсоюзов) — были затяжные комендантские дни! Ну, а День Победы — сам Бог велел», — в свою очередь поведала Elena о ситуации в Одессе.

«Ну, в бывшей Украине нет же нацизма, Зеленский же так говорит…» — с сарказмом отреагировал Антон

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это подло. Но они по-другому и не умеют», — прокомментировал новость Валерий С.

«Боятся, и правильно. Бойтесь», — добавил Persey.

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Затем поклонимся нашим ветеранам, победившим фашизм», — отметил Дмитрий З.

«Злякався (испугался. — О. П.) Клоун (речь о Зеленском. — О. П.)… Своего народа боится!» — пишет Лиза.

«В принципе, могут, как в Краматорске, «Точкой-У» по скоплению людей [ударить] и потом Россию обвинить. Пусть уж дома сидят, в следующем году отметят 9 Мая», — в свою очередь отметил Олег.

«Правильно делают. Время такое и так много ненависти», — добавила Неля, поддержав решение украинских властей.

«Нацизм в Запорожье ещё не побежден», — подытожил Александр Б.