«Всё хуже и позорнее» — в Италии начали преследовать за «пророссийскость»
Преследованием несогласных назвали итальянцы обыск, проведённый сотрудниками DIGOS (отдел полиции, аналог СК РФ) в доме у писательницы Орнеллы Мариани. Её подозревают в оскорблении власти из-за видео, в котором она выразила несогласие с антироссийской политикой Рима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сама «нелюбимая мейнстримом» писательница называет себя любительницей России и ранее опубликовала открытое обращение к российскому народу и Владимиру Путину, в котором заявила, что итальянский народ не одобряет действия правительства.
По её словам, простые итальянцы помнят помощь России в борьбе с COVID-19 в самом начале пандемии и благодарны за это. Она также подчеркнула, что антироссийские санкции, поддержанные властями Италии, не соответствуют воле итальянского народа
За общественницу вступились многие журналисты. Так, издание Ottopagine цитирует открытое письмо «старого римского журналиста-фрилансера» Лучано Скарпитти, в котором он задаётся вопросом, с каких пор в Италии запрещено критиковать работу президента и правительства. Учитывая, как напоминает журналист, что ни того, ни другого народ не избирает.
«Мне интересно, и я спрашиваю: это та демократия, которую, видимо, если читать и слушать национальные СМИ, мы хотим экспортировать в Россию и мир? Наша демократия больна. Все говорят это. Это модно говорить. Но никто не говорит, почему, что с ним не так. Орнелла Мариани Форни говорит это открыто и искренне, никогда никого не оскорбляя, с огромной любовью к нашей родине», — написал он.
Простые пользователи соцсетей в более простых выражениях также раскритиковали действия властей. Многие опасаются, что преследование Орнеллы Мариани — это лишь начало.
«Демократия и свобода мнений больше не существуют в этой стране, они претендуют на право называть другие страны диктатурами, не видя, что творят у себя дома. Полная солидарность с этой великой женщиной», — прокомментировала Розарио Ди В.
«А ещё говорят, что в России нет свободы слова, потому что там диктатура. У нас всё хуже и позорнее», — возмущается Франка Ло Дж.
«Римские диктаторы чувствуют, что круг сужается, что народ сыт по горло их диктатом и обманом. В коридорах власти опасаются, что им, наконец, придется уйти. К сожалению, нанесённый ими ущерб придётся ликвидировать годами, чтобы вернуть улыбку Родине», — пишет Марчелло М.
«Я часто живу в Китае, и меня смешит, когда итальянцы пытаются комментировать происходящее в Китае, не понимая, где находится Италия в плане свободы. От денег до мнений — всё под контролем, информация под контролем. Бедная Италия и бедные итальянцы», — отметил Себастьяно С.
«Великая Орнелла Мариани! Спасибо, что вы выражаете мнение многих итальянцев, у которых нет голоса, о том, что нас угнетают правители, за которых никто не голосовал», — поблагодарила Джованна Б.
«Итальянцы должны проснуться, это не сон, а кошмар!» — Франко В
«Полная солидарность с Мариани. Режим пытается заткнуть рты всем несогласным. Мелкие бездарные диктаторы и амбициозные паразиты народа. Но такие, как мы, никогда не сдаются!» — несколько патетично поддержала писателя Лаура К.
«Этот факт много говорит о нашей демократии! Согласна с ней (Мариани. — прим.) во всём», — добавила Стефания А.
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