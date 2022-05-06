Преследованием несогласных назвали итальянцы обыск, проведённый сотрудниками DIGOS (отдел полиции, аналог СК РФ) в доме у писательницы Орнеллы Мариани. Её подозревают в оскорблении власти из-за видео, в котором она выразила несогласие с антироссийской политикой Рима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Италии

Сама «нелюбимая мейнстримом» писательница называет себя любительницей России и ранее опубликовала открытое обращение к российскому народу и Владимиру Путину, в котором заявила, что итальянский народ не одобряет действия правительства.

По её словам, простые итальянцы помнят помощь России в борьбе с COVID-19 в самом начале пандемии и благодарны за это. Она также подчеркнула, что антироссийские санкции, поддержанные властями Италии, не соответствуют воле итальянского народа

Mil.ru Помощь Италии в борьбе с COVID-19

За общественницу вступились многие журналисты. Так, издание Ottopagine цитирует открытое письмо «старого римского журналиста-фрилансера» Лучано Скарпитти, в котором он задаётся вопросом, с каких пор в Италии запрещено критиковать работу президента и правительства. Учитывая, как напоминает журналист, что ни того, ни другого народ не избирает.

«Мне интересно, и я спрашиваю: это та демократия, которую, видимо, если читать и слушать национальные СМИ, мы хотим экспортировать в Россию и мир? Наша демократия больна. Все говорят это. Это модно говорить. Но никто не говорит, почему, что с ним не так. Орнелла Мариани Форни говорит это открыто и искренне, никогда никого не оскорбляя, с огромной любовью к нашей родине», — написал он.

Простые пользователи соцсетей в более простых выражениях также раскритиковали действия властей. Многие опасаются, что преследование Орнеллы Мариани — это лишь начало.

«Демократия и свобода мнений больше не существуют в этой стране, они претендуют на право называть другие страны диктатурами, не видя, что творят у себя дома. Полная солидарность с этой великой женщиной», — прокомментировала Розарио Ди В.

«А ещё говорят, что в России нет свободы слова, потому что там диктатура. У нас всё хуже и позорнее», — возмущается Франка Ло Дж.

«Римские диктаторы чувствуют, что круг сужается, что народ сыт по горло их диктатом и обманом. В коридорах власти опасаются, что им, наконец, придется уйти. К сожалению, нанесённый ими ущерб придётся ликвидировать годами, чтобы вернуть улыбку Родине», — пишет Марчелло М.

«Я часто живу в Китае, и меня смешит, когда итальянцы пытаются комментировать происходящее в Китае, не понимая, где находится Италия в плане свободы. От денег до мнений — всё под контролем, информация под контролем. Бедная Италия и бедные итальянцы», — отметил Себастьяно С.

«Великая Орнелла Мариани! Спасибо, что вы выражаете мнение многих итальянцев, у которых нет голоса, о том, что нас угнетают правители, за которых никто не голосовал», — поблагодарила Джованна Б.

«Итальянцы должны проснуться, это не сон, а кошмар!» — Франко В

Donarreiskoffer Рим. Италия

«Полная солидарность с Мариани. Режим пытается заткнуть рты всем несогласным. Мелкие бездарные диктаторы и амбициозные паразиты народа. Но такие, как мы, никогда не сдаются!» — несколько патетично поддержала писателя Лаура К.

«Этот факт много говорит о нашей демократии! Согласна с ней (Мариани. — прим.) во всём», — добавила Стефания А.

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