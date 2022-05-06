Помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона» назвал отказавшихся от России деятелей шоу-бизнеса и бизнесменов изменниками и добавил, что они перечеркнули свои заслуги. В списке тех, кто буквально сбежал за пределы России и оттуда плюёт в адрес Родины, которая долгие годы обеспечивала им сытую жизнь, оказались десятки известных актёров, шоуменов и прочих представителей развлекательной элитки. Больше всех скандалов вокруг своего имени вызвали двое — Чулпан Хаматова и Иван Ургант. Оба были включены в импровизированный антирейтинг артистов России, разочаровавших граждан, названный «Крысиные бега». Отдохнувший в Израиле Иван Ургант в апреле вернулся в Россию, вот только телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале с его участием в телеэфир так и не вышло. Да и граждане России демарш с отдыхом за границей в этот важный для страны период оценили негативно. ИА REGNUM выяснило, какие активы есть и были у шоумена в России, помимо работы в одноимённой передаче.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перемётные птицы

Напомним, возглавила антирейтинг «Крысиные бега» актриса Чулпан Хаматова, которая теперь протестует в Риге, называет своё почётное звание «Народной артистки РФ» «какой-то бредятиной». Уже звучат призывы лишить её этого звания. К слову, еще в 2016 году на интервью к Урганту Хаматова пришла в цветах украинского флага, вызвав массу вопросов своим шагом.

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Как и Хаматова, сохранившая в России кое-какие активы, их имеет и Иван Ургант.

Об Урганте

Актёр, шоумен Иван Ургант с 2012 по 2022 год вёл телепередачу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В 2018 году российские СМИ сообщили, что Ургант получил израильское гражданство. В феврале 2022 года появилась информация, что шоумен негативно высказался в адрес спецоперации на Украине, а уже в марте он укатил в Израиль, объяснив это отпуском. В апреле стало известно, что Ургант вернулся в Россию. При этом телешоу «Вечерний Ургант» с его участием как не выходило в телеэфир с конца февраля 2022 года, так и не выходит. Даже несмотря на то, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу «Беларусь 1» назвал телеведущего Первого канала Ивана Урганта большим патриотом.

«А почему большой патриот не выскажется как большой патриот? Почему не выступит перед беженцами? Перед раненными бойцами?» — задает вопрос в том числе Урганту режиссёр Никита Михалков в своей передаче «Бесогон».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

Цитата из к/ф «Ёлки 2». Реж. Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габриадзе. Россия. 2011 Иван Ургант и Сергей Светлаков

Позднее некоторые источники сообщили, что Ургант прокатится с туром по Германии. И у многих возник вопрос: «Что забыл российский гражданин в стране, которая активно поддерживает антироссийские санкции? Уж не собирается ли он в эмиграцию, как та же Хаматова?»

Об активах

В ЕГРЮЛ за Иваном Андреевичем Ургантом числятся два актива — статус ИП в сфере радиовещания и доля в компании, связанной с недвижимостью.

Статус ИП им был оформлен в Санкт-Петербурге в марте 2007 года. За ним числятся два госконтракта по 3,7 млн рублей каждый, подписанные с Ургантом федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный Кремлевский Дворец» управления делами президента РФ. Оба подписаны в 2018 году, один из них как «закупка у единственного поставщика».

Следующий актив, где у Урганта есть 25%, — это московское ООО «Эванс», работающее как агентство недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Компания создана в августе 2016 года, а долю Иван Ургант получил в ноябре того же года. Среди совладельцев — Игорь Радов (33%, владелец и директор ООО «Первая гастрольная компания»), Ирина Берлинова (17%) и Дмитрий Ямпольский. Последнего называли основателем российских и международных проектов в сфере юриспруденции, медицины, образования и ресторанного бизнеса, а также бывшим мужем актрисы Ингеборги Дапкунайте. С последней они до сих пор владеют компанией «Скиллз Акэдеми» (деятельность по дополнительному профессиональному образованию), которую возглавляет Берлинова.

Дапкунайте называют одной из тех артисток, которые покинули Россию. Некоторые источники на днях сообщили, что Чулпан Хаматову и Ингеборгу Дапкунайте заметили выходящими из ресторана в Риге в обнимку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ингеборга Дапкунайте

Дапкунайте, судя по данным из выписки ЕГРЮЛ, имеет гражданство Великобритании.

На днях телеграм-канал «Образ будущего» сообщил, что, по имеющимся у него данным, в Израиле «испуганный патриот России — Иван Ургант — провёл 7 закрытых выступлений, развлекая олигархов средней руки, в частности Михаила Прохорова и Бориса Минца, и неплохо заработал». Сам Ургант данные сведения никак не комментировал.

Вернётся ли Ургант на телевидение, покажет время, но разные голосования, проводимые в том числе в телеграм-каналах, говорят о том, что жители России не желают больше видеть этого «большого патриота» на своих экранах.

Ранее российский журналист Роман Носиков очень точно подметил: «Отплыли из страны один за другим те, кто казался нам неотъемлемой частью нашей действительности. Один за другим отреклись от нас и отказались от русского имени те, кто раньше считал себя украшением и даже смыслом России. То, что называло себя элитой — оказалось шлаком».