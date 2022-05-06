ЗАПРОС ВРЕМЕНИ

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

После начала специальной военной операции на Украине вопрос об основах национальной идеологии остро встал на повестку дня. Стало очевидным — противостояние идёт не только с киевским режимом, но и с альянсом НАТО, с коллективным Западом и его союзниками, ведущими против России цивилизационную войну на уничтожение.

Надо признать, что общество оказалось не до конца готово к новым вызовам. Социум в значительной мере идеологически демобилизован и живёт сегодняшним днём. Управленческий слой, часть деятелей культуры, представителей крупного бизнеса, молодёжи проникнуты духом потребительства и конформизма.

В условиях многократного усиления военного, экономического и информационно-пропагандистского давления на Российскую Федерацию возникает насущная необходимость чёткой расстановки идеологических приоритетов и ориентиров, дающих ясное понимание причин происходящего, целей и смыслов действий, предпринимаемых Россией.

Наши граждане, и в первую очередь молодое поколение, должны ясно сознавать, за что идёт борьба, какие идеалы и ценности отстаивает наша страна и почему мы поступаем правильно.

РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ — АЛЬТЕРНАТИВА ГИБНУЩЕМУ МИРУ

Российская Федерация — это не просто одно из почти двухсот государств, существующих на земном шаре. Россия — больше, чем просто страна. Россия — это «государство-цивилизация» (В. Путин). Синонимом словосочетания «Российская цивилизация» является словосочетание «Историческая Россия».

Коллективный Запад оказывает мощнейшее идеологическое воздействие на остальной мир, позиционирует себя в качестве «лидера человечества», универсальной модели современного развития. Однако Западная цивилизация — это всего лишь одна из нескольких локальных цивилизаций мира, по своему весу и значению она находится в одной весовой категории с Российской цивилизацией.

Последние пять веков наша цивилизация испытывает на себе агрессивное давление Запада. Каждое столетие нам снова и снова приходится бороться с западным нашествием, защищаться от польско-литовских интервентов (1612 г.), шведских захватчиков (1709 г.), «великой армии» Наполеона (1812 г.), немецко-фашистских оккупантов (1945 г.). Все признаки комплексной агрессии Запада налицо и сегодня.

Было бы неправильно объяснять это только желанием присвоения территорий и колоссальных природных ресурсов, которыми обладает наша страна. Хотя и это, безусловно, движет агрессорами. Но корни той звериной ненависти к России, стремления уничтожить её любым путём необходимо искать в базовых цивилизационных различиях Русской и Западной цивилизаций.

Формируя наши ценности «от противного» в сравнении с ценностями Запада, можно констатировать, что нам присущи: справедливость, а не западный культ комфорта; коллективизм, а не западный индивидуализм; этническое равноправие в отличие от западного колониального угнетения.

Мы — люди добра, совести, правды и веры. Это отражается в нашей душе, в нашей истории, в наших традициях, в нашем жизненном укладе.

Со-Весть — чисто русское понятие. Благодаря совести действия человека определяют не только внешние правила, но, прежде всего, внутренний нравственный закон.

Правда — это воплощение требований совести в повседневной жизни — личной, семейной, общественной, политической. «Не в силе Бог, но в правде» — эти слова Александра Невского являются нравственным императивом нашей истории.

Вера даёт надежду на то, что правда всегда победит, добро одолеет зло. Что в историческом споре верх возьмут лучшие, а не богатейшие или сильнейшие.

Вклад нашей цивилизации в мировую науку, культуру, в социальный прогресс и социальное развитие — огромен. Именно поэтому лишено смысла существование «мира без России» («Зачем нам мир, в котором не будет России?» — В. Путин).

Мы — особая цивилизация, у нас своя правда и свой путь. Сегодня, посреди вселенского кризиса, наша цивилизация мыслится как альтернатива деградирующему Западу.

Наши цивилизационные идеологемы:

· Мы больше, чем страна. Мы — государство-цивилизация;

· Зачем нужен мир, в котором не будет России?

· Россия — цивилизация добра;

· Справедливость ценнее комфорта;

· Коллективизм вместо эгоизма;

· Равноправие вместо угнетения;

· Солидарность ценнее конкуренции;

· Россия — альтернатива деградирующей Западной цивилизации.

ДАТЬ ДОРОГУ НОВЫМ ПОКОЛЕНИЯМ

Наши ценности — сплав ценностей многих народов России, сплотившихся вокруг государствообразующего русского ядра. На этих ценностях строится традиционная российская семья.

Важность идеала семьи для нашего народа — непреложна. Мы не приемлем разрушения семьи, которое несет Запад. Семья — это основа устойчивости нашего государства, источник силы нашего народа. Именно благодаря семье в наш мир приходят новые поколения, появляются на свет новые люди.

Становление нового человека и будущего гражданина — рождение, взращивание, воспитание и просвещение — это самый главный производительный труд.

Человек есть главная ценность, которая важнее любых материальных благ.

Рождение детей — это не только продолжение рода отца и матери ребенка. Это приумножение нашего народа, это линия продолжения настоящего России в ее будущее. Здоровое, сильное, работящее, образованное население — главная ценность страны.

Вырастить новые поколения, увеличить численность граждан — стратегическая задача ответственной власти и сильного государства.

Незаселенная, обезлюдевшая страна всегда будет обречена на поражение в противостоянии с внешним врагом.

Российская сверхдержава должна иметь численность населения, внутренний рынок и рынок труда, соответствующие этому статусу.

Поддержка семей с детьми — не «благотворительность» государства и общества, а законное воздаяние за родительский труд.

Демография диктует трансформацию пенсионной системы.

Труд новых поколений — основа системы пенсионного обеспечения поколений нынешних. Главное условие её функционирования — численное превышение младших поколений над старшими. Воспитать и вырастить детей — огромный родительский труд. В основе пенсионной системы будущего должна лежать взаимосвязь личного профессионального трудового результата и личного родительского вклада каждого человека.

Ответственное государство и сплочённое общество поощряет многодетность — не только материально, но и морально.

В число важнейших задач в культурно-образовательной сфере, экономической политике, деятельности СМИ должна входить задача по формированию максимального престижа многодетности, уважения к многодетным семьям.

Многодетность должна стать популярной и модной. Творчество воспитания детей должно цениться больше бессмысленного и нелепого «креатива».

Наши приоритеты в семейной политике могут быть сформулированы в виде следующих идеологем:

· Люди ценнее экономики;

· Жизни ценнее прибылей;

· Дети ценнее удовольствия.

(сс) Администрация президента России Встреча Владимира Путина с многодетной семьей

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Нашему народу присуще обострённое чувство справедливости. Это нашло своё отражение и в русской классической культуре, и в традиционном фольклоре. Культ справедливости — наше главное отличие от Запада с его культом эгоизма и внешних «правил», которые постоянно меняются ради выгоды.

Всеобщая справедливость — важнейшее слагаемое Русской мечты. Нет для нас ничего более ценного в мироустройстве. Несправедливый порядок вещей, воплощенный в «яхте олигарха» и «куршавельских плясках», презираем в народе.

Средоточие несправедливости в России — это экономический и культурный неолиберализм. Иго, наложенное за поражение в Холодной войне. Оно тормозит всякое развитие, кормит чужие центры силы и компрадорскую элиту, всегда готовую предать в трудный час. Лишь сбросив это иго, можно достичь справедливости и мобилизовать народ на великий труд.

Справедливость выражается не в уравниловке, а в пропорциональном воздаянии за общественно полезный вклад, который делает каждый человек. Это воздаяние должно проявляться как в материальном вознаграждении, так и в социальном статусе. Сегодня вновь должен стать актуальным принцип: от каждого — по способностям, каждому — по труду.

Вместе с тем справедливость — это наличие равных стартовых возможностей. Решением вопроса должно стать право каждого гражданина получить свою долю от разработки недр, добычи природных ресурсов.

Справедливость в её социально-экономическом измерении — это справедливое распределение природной ренты от использования национальных богатств России. Каждый гражданин должен иметь гарантированные стартовые возможности для получения образования, строительства собственного дома, создания семьи и воспитания детей.

Наши идеологемы:

· Культ справедливости вместо культа эгоизма;

· Восстановить справедливость — сбросить иго неолиберализма;

· Справедливость — не значит уравниловка;

· Главный принцип: от каждого — по способностям, каждому — по труду;

· Справедливость — это равные стартовые возможности для всех;

· Основа справедливости — распределение природной ренты между гражданами

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕАКТОР. НАЦИОНАЛЬНАЯ СВЕРХЗАДАЧА: ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИИ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СВЕРХДЕРЖАВУ

Чтобы запустить моторы развития, нужно облечь их в форму Общего дела. Пора предложить стране долгожданную работу, нагрузить нацию сверхзадачей, которая разогрела бы в России «социальный реактор», дала людям смысл жизни.

Ещё недавно нам предлагали цель — стать «энергетической сверхдержавой». Однако быть всего лишь поставщиком энергоресурсов — это слишком мало для великой страны. Это не наш масштаб.

Мы подтвердили и подтверждаем свой статус военной свехдержавы, сохранили и приумножили советское наследие в этой сфере. Это имеет огромное значение для обороны России, для защиты Родины. Однако нужно идти дальше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации Пуск ракеты «Сармат»

Подлинной национальной сверхзадачей должно стать превращение России в экономическую и технологическую сверхдержаву.

Россия — страна высокообразованных людей, страна мыслителей, учёных, инженеров.

Наш человеческий капитал недооценён, мы сами не до конца представляем свои возможности. Не осознаем, на что способны наши люди, какие технологии они могут создавать при наличии моральных и материальных стимулов и перспектив их успешного воплощения в жизнь.

Россия — «кладовая человечества». Наша страна обладает залежами всех важнейших стратегических ресурсов. Сегодня значение этих ресурсов в полной мере понимают лишь специалисты. Однако именно эти ресурсы будут иметь определяющее значение для экономики будущего.

Благодаря климатическим процессам площадь российских территорий, пригодных для комфортной жизни, создания транспортной инфраструктуры, ведения высокопродуктивного сельского хозяйства уже сегодня увеличивается. Ценность национального богатства России возрастает.

Доступность ресурсов для нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, нашего транспорта должна конвертироваться в конкурентные преимущества наших товаров. В способность насытить ими внутренний рынок и обеспечить экспансию на рынки внешние.

Россия — страна с уникальным географическим положением. В последние тридцать лет мы были активны лишь на одном рынке — западном. Сегодня мы усиливаем освоение огромных новых рынков Востока и Юга.

Новые технологические решения должны быть направлены на то, чтобы дать возможность народу России, прежде всего новым поколениям, молодежи, воспользоваться нашими ресурсными преимуществами.

По сути, речь идет о новом образе жизни, новом транспорте, новой энергетике, новых форматах отдыха, а также об инвентаризации научно-технических достижений советского периода, в том числе закрывающих технологий.

Задача исторического момента — интеграция этих программ, достижение их синергетического эффекта, способного обеспечить рывок в технологиях и в экономическом развитии.

(сс) Администрация президента России Встреча Владимира Путина с участниками Конгресса молодых учёных

Следующей естественной ступенью является Космос. Постановка и реализация смелых космических задач приведёт к возвращению одного из национальных смыслов бытия, способных оправдать самые масштабные затраты.

Страны, которые первыми начнут хозяйственное освоение космических тел, получат колоссальные прибыли, которые произведут в расстановке экономических сил новый глобальный переворот. Не говоря уже о преимуществах военно-стратегических.

Возвращение лидерства России в космосе — важнейший атрибут статуса технологической сверхдержавы.

Наши задачи:

· Цель — запустить реактор развития

· Национальная сверхзадача: экономическая и технологическая сверхдержава

· Синергия человеческого капитала и ресурсного потенциала

· Новый образ жизни. Новый транспорт. Новая энергетика.

· Возвращение лидерства России в космосе — важнейший атрибут статуса сверхдержавы.

(сс) Администрация президента России Пуск ракеты с космодрома «Восточный»

НОВАЯ ЭЛИТА. ПРОПУСК В ЭЛИТУ — ПОДВИГ

Взращивание элиты — альфа и омега нашего возрождения. Слишком часто предательский «истеблишмент» становился виновником разрушения устоев нашей государственности. Так было в Смутное время, так было и в дни разрушения СССР. Но страну всякий раз поднимала из руин подлинная элита России, проникнутая идеей служения Отечеству.

Пестование элиты требует особого набора социальных технологий. Одна из них — обозначение героев и врагов.

Война на Украине показала, откуда берутся герои. Это Армия, совершающая подвиги на поле брани. Это политические и общественные деятели, отстаивающие интересы России под санкциями Запада. Это национально-ориентированный бизнес. Это подвижники в науке и культуре, разделившие ценности и тяготы своего народа.

Ясны и контуры антинациональной псевдоэлиты — «оффшорные» нувориши, дельцы шоу-бизнеса, колонна псевдопацифистов.

Настало время кадровых и экономических решений. Нужно серьезно заняться формированием новой элиты страны. В этой работе нас должны вдохновлять примеры двух великих элит прошлого.

С одной стороны, пример русской элиты второй половины девятнадцатого века, совершившей промышленную революцию, создавшей развитую науку и сформировавшей научные школы, обеспечившей взлёт русской классической культуры.

С другой стороны, пример послевоенной советской элиты, сумевшей в кратчайшие сроки восстановить страну, обеспечить технологический прорыв, победить в космической гонке.

Главным мотивирующим фактором в первом случае служила идея великой страны, во втором случае — идея справедливого общества. При этом обе великие элиты прошлого были ориентированы на социальное, культурное, техническое творчество. И обе смогли за несколько десятилетий сделать столько, сколько другие не смогли сделать за века.

Мы должны взять на вооружение их опыт, исходя из того, что девятнадцатый век — это век величайших достижений русской гуманитарной и естественнонаучной мысли, а двадцатый век — век триумфа наших технологий и военной мощи, позволивших одержать Победу в Великой Отечественной войне, выйти в Космос.

Наши критерии:

Пропуск в элиту — подвиг

Подлинная элита — это:

— Герои войны

— Политики и общественные деятели, отстаивающие интересы Родины

— Предприниматели, поднимающие экономику

— Подвижники в науке и культуре

ЕДИНСТВО ИСТОРИИ

Русской истории должен быть объявлен вечный мир. Нельзя осуществить мобилизацию народа, чья история названа «черной дырой», чьи части до сих пор воюют друг с другом. Такая «дыра» означает, что Россия во всем её тысячелетнем труде двигалась ошибочным путем. Что и на этот раз никакая мобилизация не спасет.

Нам требуется полноводное историческое единство. Нужно положить конец войне с собственным прошлым и провозгласить неразделенную связанность русских эпох.

России — не тридцать лет, а тысяча. Мы — плоть от плоти сотен прошлых и будущих поколений единого народа.

При внешней остроте конфликта между дореволюционной — имперской и постреволюционной — советской идеологиями, у двух эпох есть очевидный общий знаменатель, вырастающий из базовых ценностей Российской цивилизации.

Это модель социального устройства, названная «общинной», «соборной», «советской». Показательно, что само слово «Совет» впервые использовали Минин и Пожарский во время национально-освободительной войны 1612 года. Коллективный орган восстановленного русского государства был назван ими «Совет Русской земли».

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Александр Куликов ИА REGNUM Монумент «Родина-мать зовет!»

Этот общий знаменатель, несомненно, должен присутствовать и в идеологии будущей России, обеспечивая преемственность нашего развития. Россия — общий дом для всех ее народов. Мы живем по принципу «один за всех и все за одного».

Наши постулаты:

· Единство истории — сила будущего в прошлом

· Продолжение вместо отрицания

· Стержень эпох: община-совет-солидарность

· Главный принцип: один за всех и все за одного

РУССКАЯ ПОБЕДА

Стержнем русской жизни служит Победа — над врагом, адом, хаосом.

Победа бесценна: она искупает жертвы, и ни одна из них не напрасна.

Поражение для русских страшнее смерти.

Победа целительна: она излечивает страхи, насыщает народ небесными энергиями, проливается живой водой, дает силы жить дальше.

Победа метафизична: для русских это всегда одоление Зла. Одолевая зло, мы реализуем Божий замысел жизненного устройства.

Победа внеисторична. Каждый век наш народ добывает ее заново, латая своей кровью зияющую рану Истории. Вслед за 1945-м грядёт 2022-й.

Наша идеология:

· Русские не отступают и не сдаются!

· Русская Победа — сакральная доминанта бытия

· Русская Победа излечивает раны прошлого

· Русская Победа неизбежна.

Парад Победы 24 июня 1945 г. в Москве

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

РОССИИ НУЖНА ЕДИНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОЛИТИКА

Идеологические подходы, основанные на российских ценностях, в настоящее время системно не используются при реализации профильными органами государственной политики.

Критерии эффективности носят в основном количественный характер, вопреки посылам, присутствующим в документах стратегического планирования высшего уровня — Стратегии национальной безопасности РФ, Основах государственной культурной политики.

Пришло время прямо сказать: эти критерии не соответствуют реалиям текущего момента, реалиям геополитического, экономического, культурного противостояния Запада, по сути дела — необъявленной войны против нашей страны.

Попытки изменить ситуацию, в частности, принять Основы государственной политики в сфере традиционных российских духовно-нравственных ценностей, саботируются и блокируются путем скоординированного противодействия ориентированного на Запад «креативного класса» и подконтрольных им информационных ресурсов.

Назрели срочные перемены.

Пришло время ставить единые цели в образовательной, культурной, информационной, молодежной политиках и эффективно достигать их. Необходимо обеспечить их патриотическое смысловое единство, дать возможность реализовать себя художникам-патриотам, оттесненным сегодня на вторые роли вездесущей арт-номенклатурой.

Пора вернуться к традициям великой русской педагогической школы, вернуть воспитание в образовательный процесс.

Пора перестроить и само воспитание — от первых лет жизни до студенческой скамьи. Создать соответствующую индустрию, подобную той, что была в советское время.

Наши национальные приоритеты и ценности должны пронизывать все сферы и уровни человеческой деятельности, наполнять всю нашу жизнь.

Реализация этих целей должна осуществляться на всех уровнях властной вертикали и силами гражданского общества.

Елена Панина — директор Института РУССТРАТ