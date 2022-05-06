Президент США Джо Байден намерен подписать законопроекты, направленные на развитие квантовых технологий и усиление кибербезопасности, которая поможет лучше защищать компьютеры следующего поколения. Администрация Белого дома особенно заинтересована в квантовых компьютерах, которые могут работать в миллионы раз быстрее, чем современная техника.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

Joebiden.com Джо Байден

Планируется, что президент подпишет законопроект, согласно которому национальный консультативный комитет, занимающийся развитием квантовых технологий, перейдет в непосредственное подчинение Белому дому. Комитет поможет обеспечить непосредственный доступ к новейшей информации президенту и другим ключевым лицам, принимающим решения. Ожидается, что Белый дом назовет имена членов комитета в ближайшие недели.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. Причем некоторые заподозрили правительство в махинациях по отмыванию денег, которые якобы могут быть проведены под лозунгом инвестиций в развитие технологий.

«По мне так правительство замышляет недоброе. С каких пор нам нужно на законодательном уровне приказывать развивать технологии?!» — подозрителен johnnybgoode160.

«Обычно это означает, что военные получат финансирование специально для продолжения квантовых исследований. Затем военные агентства будут сотрудничать с частными компаниями и заключать с ними контракты на совместную работу. Правительство уже давно поняло, что частная индустрия может двигаться и внедрять инновации гораздо быстрее, чем правительство. Вместо нескольких сотен блестящих умов, работающих над проектом в «наручниках», они могут двигаться вместе с тысячами разработчиков, предлагающих идеи со всех сторон, без всякой волокиты», — отвечает rolinger.

«Президентская операция по отмыванию денег — подписание исполнительного приказа о финансировании без одобрения Конгресса. Это когда-нибудь прекратится? Все, чего я хочу на Рождество, это президент, который отменит все прежние исполнительные приказы и мандаты, проведет через Конгресс закон, ограничивающий исполнительные приказы только чрезвычайными ситуациями», — просит richard3tt1513.

«Байдену нужен другой источник дохода, потому что 10% его прибыли от вывода войск из Афганистана он потратил на защиту своего сына-наркомана…» — уверен samiamgreeneggsandham.

«Белый дом, похоже, не понимает концепции развивающихся технологий. Исследования требуют времени и денег. Бросая ведра денег на проблему, вы не решите ее быстрее», — указывает orlowski356@yahoo.com018.

«Технологии развиваются органично. Этот указ не поможет создать квантовые технологии, этот указ — попытка правительства контролировать квантовые технологии», — объясняет tb319.

FMNLab Квантовый компьютер

«Хорошая» новость заключается в том, что эти деньги идут на «исследования» в тех коррумпированных учреждениях, которые многие называют университетами», — негодует timesrchangin’655.

«Я глубоко обеспокоен тем, что мы превращаемся в нацию временных законов, принимаемых по указу исполнительной власти, которые могут быть отменены только следующим президентом. Это говорит о том, что Конгресс не выполняет свою работу.

Они должны работать над тем, чтобы обеспечить нашу безопасность и способность конкурировать в качестве мирового лидера», — комментирует ConservativeView.

«В настоящее время ни один человек в США не работает над квантовыми вычислениями. Всё это изменится, как только Джо начнет действовать. Я готов поспорить, что к Рождеству эта технология появится на полках магазинов Best Buy», — шутит totochaos.

«Это более централизованное отмывание денег для любимых сторонников. Все технологии, которые опередили мир, появились благодаря поиску лучшего пути, а не благодаря правительству. К сожалению, коррумпированное правительство не может обеспечить передовые технологии!» — восклицает bilbo.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден также должен подписать меморандум о национальной безопасности, в котором излагается план его администрации по устранению рисков, связанных с потенциальными кибератаками с квантовых компьютеров.