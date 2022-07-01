Вокруг здания Верховного суда США поздно вечером 4 мая были расставлены ограждения на фоне волны протестов, спровоцированных публикацией Politico о планах судей отменить закон Roe v. Wade от 1973 года, который дает конституционное право на прерывание беременности. В это же вечер судья Самуэль Алито, автор проекта об отмене исторического закона, отказался участвовать в запланированном публичном выступлении.

Сальватор Роза (1615-1673). Фемида

Высокие решетки вокруг одного из важнейших федеральных зданий США были вновь расставлены чуть более чем через год после января 2021 года, когда демократы окружили Капитолийский холм забором и расставили национальную гвардию для предотвращения потенциальных протестов сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

(сс) Elvert Barnes Сторонники Трампа возле Верховного суда США.

Тема абортов заняла видное место в повестке дня суда в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить закон Roe v. Wade.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Итак, правительство снова строит построит стены вокруг федеральных зданий для защиты себя, но не южную границу для защиты страны? Я надеюсь, что американцы обращают внимание на то, каковы приоритеты этой администрации», — пишет tladams123.

«Таким образом, теперь вокруг всех трех ветвей власти США стоит забор. Это может быть симптомом неправильного руководства и последствием слишком большого влияния богатых/властных политиков», — отмечает inoh.

«Утечка судебных материалов — это настоящая история, и она гораздо ближе к реальному определению «мятежа», чем что-либо произошедшее 6 января 2021 года. Исполнительная власть добивается роспуска судебной власти как равноправной ветви федерального правительства. Это гораздо страшнее, чем штаты, решающие, могут ли женщины прерывать беременность», — указывает 13f82d.

«Нельзя винить судью за то, что он раздражен этой утечкой о решении отменить решение Roe v. Wade. Как смеет кто-то давить на судей?» — негодует libertyguy2.0.

«Я думаю, что вся эта утечка информации запланирована для того, чтобы заставить демократов прийти на выборы в ноябре. Это не сработает, так как к тому времени все будут на мели или станут жертвами преступлений», — комментирует pat11 602.

«Во многих штатах сейчас проходят праймериз. Думаю, что эта утечка была призвана повлиять на общественность. В некоторых штатах независимые избиратели могут выбирать, за какую партию голосовать во время праймериз, что повышает вероятность того, что в результате этого события они выберут более приемлемого для себя кандидата в ноябре. Вот почему важно найти источник утечки и сделать его козлом отпущения — пусть это будет примером для всех. Чтобы этот КОРРУПЦИОННЫЙ шаг не повторился», — призывает Wreck-Less.

«И снова заборы — это хорошо и работает в Вашингтоне, но не на южной границе», — отмечает SagittariusA*.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

«Когда речь заходит о границе, то либералы говорят, что заборы — это древняя технология, а мы должны использовать что-то современное. Мы можем попробовать мины и пулеметы, они современные», — иронизирует johnbrown1976.

«Это одновременно смешно, грустно и правдиво», — отвечает swampyankee013.

«Хммм… Они собираются назвать это мирным протестом или мятежом? Я ставлю на первое», — предсказывает LibsH8UrHappiness.

Напомним, что после утечки планов Верховного суда поддерживающие аборты демонстранты вышли с баннерами на улицы Вашингтона, указывая, что они шокированы решением судьи и что запрет на прерывание беременности уничтожает права женщин.

Согласно документам, которые опубликовало Politico, судья Самуэль Алито написал, что закон почти 50-летней давности Roe v. Wade должен быть отменен. В случае отмены данного постановления вопрос о проведении абортов будет решаться местными правительствами штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд США 1 ноября начал рассматривать иски против техасского запрета на аборты. Борьба за отмену закона отражает один из самых ожесточенных культурных конфликтов в США.