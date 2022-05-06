Европа — это оазис свободы и демократии, заявил президент Италии Серджо Маттарелла (L'Europa nel mondo rappresenta un’oasi di libertà, di democrazia).

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Вокруг Европы такой свободы и демократии нет, добавил Маттарелла (Intorno all’Europa non è così).

Далее он предложил направить в Киев новое оружие ради мира, а также принять больше мигрантов для развития Европы, но это уже детали.

Хотелось бы закрепить про оазис демократии.

Про оазис демократии говорит формально первое лицо 60-миллионного государства, которое (лицо) гражданами не выбирается.

И которое (лицо) реально ничего не решает.

Реально первым лицом является премьер-министр, которого граждане также не выбирают. Его выбирают депутаты правящей коалиции.

Ныне в правящей коалиции — популисты, которые получили 33% на риторике против либералов. Плюс те самые либералы, которые в свою очередь обещали не дружить с популистами. Плюс правоконсерваторы, которые высказывались против и тех, и других.

Популисты получили 33%, потому что обещали бороться с либералами, которые теперь в правительстве.

Правоконсерваторы (Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони) получили на двоих 31%, потому что обещали бороться с мигрантами, которых теперь принимают.

А поверх всего этого сидит премьер-министр, бывший глава Центробанка ЕС Марио Драги, которого граждане не выбирали.

Который собирается в недалеком будущем отчалить в генсеки НАТО и оттого бравирует алармизмом в невиданных объёмах.

Который подписывает распоряжения о поставках оружия на Украину, не сообщая даже депутатам парламента, сколько чего поставляется.

World Economic Forum Марио Драги

И используется при этом прямое вранье в виде, например, попыток отправить оружие под видом «гуманитарных грузов».

А все основные СМИ тем временем абсолютно свободны по всем вопросам.

Кроме тех вопросов, по которым своё особое мнение есть у американского посольства и представительства НАТО.

И поэтому по украинскому вопросу все СМИ без исключения занимают прокиевскую позицию.

И даже осторожные вопросы на эту тему вызывают обвинения в «пророссийскости».

А недостаточно прокиевского главу комитета сената по внешней политике пытаются сковырнуть со своего поста всеми возможными способами.

И даже собственная партия этого сенатора, популисты, выступающие якобы против поставок оружия в Киев, успешно сдали своего товарища в первый же день.

А параллельно с этим партия и правительство из американского патриотизма отказываются от российского газа. Что нанесет очередной удар по экономике, потому что российского газа в Италии — 40%, а другой газ будет по другим ценам и приведет к другой безработице. А рост ВВП и без того был плюс-минус ноль.

Такой вот оазис демократии.

Демократия для демократов и полное согласие с единственно правильным мнением.

А вокруг Европы, товарищи братья и сестры, такой демократии и свободы нет, сказал Маттарелла.

И слава Богу.