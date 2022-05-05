Следующий раунд санкций Европейского союза против России затронет патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главу Русской православной церкви, сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатов, которые получили доступ к документам, описывающим данные планы.

Иван Шилов ИА REGNUM Извлечение камней глупости

Патриарх может попасть под санкции уже к концу этой недели, указали источники, поделившись информацией на условиях конфиденциальности. Пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией. Причем многие выразили мнение, что решение о наложении санкций на религиозного лидера является абсурдным и что политики не должны впутывать церковь в украинский конфликт.

«Нужно больше, БОЛЬШЕ санкций, а то обычные люди ещё могут выживать…» — пишет @FOR1YOUng_EVER.

«Эти санкции становятся просто смешными. они не работают и ухудшают экономическую ситуацию для граждан Евросоюза и нас», — указывает @Romar_Intl.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«А заодно включите в список и папу Франциска!» — восклицает @MinorSolstice.

«Религии лучше не вмешиваться слишком сильно в политику», — считает @YEasiersoft.

«В один прекрасный день это обернется против тех, кто вводит санкции», — предупреждает @Mbuyi_Pajero.

«Следующий шаг — санкции на воздух, санкции на землю, потому что Россия живет на земле», — иронизирует @ch_lu_.

«О да, ведь нам нужно еще больше нелепых санкций, которые ничего не делают для того, чтобы разрешить украинский конфликт», — возмущается @realdavidladewg.

«Сейчас эти санкции становятся слишком нелепыми и глупыми», — подчеркивает @day_empire.

«Боже мой, сегодняшние политики не мудры! Даже папа Римский говорит, что действия НАТО неправильны!» — напоминает @Ann_lamm62.

«Когда СМИ начнут кампанию за введение санкций против Америки и стран НАТО, которые убили миллионы людей в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии и десятках африканских стран?» — спрашивает @Gulpari__.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Нашим СМИ стоило бы писать не о санкциях, а том, почему деньги налогоплательщиков идут на финансирование плана Байдена по разрушению Украины и России», — советует @tmcdonald15.

«Отличная идея!!! Давайте ненавидеть христианское руководство, если они не согласны с нашей элитарной программой для Европы!!!» — возмущается @ZeroElevenNow.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия предложила ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета санкций против Москвы.