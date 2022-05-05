Вероятно, мирные жители Соединенных Штатов Америки, по привычке воспринимающие «инициативу» о запрете абортов как ограничение их прав и свобод, не подозревают, что их страну готовят к войне. То есть эта самая «инициатива» могла возникнуть снова именно сейчас неслучайно! Но подобным образом вопрос американцы перед собой не ставят. Наверное. Или ставят, но немногие. Пока, если судить по публикации ТАСС, скандал вокруг абортов отвлек американцев от Украины — перебил существующие сегодня в информационном поле США злободневные темы. Как пишет информагентство, два с половиной месяца Соединенные Штаты, казалось, жили одной Украиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«События в Восточной Европе занимали первые полосы газет и главные страницы сайтов ведущих федеральных изданий; в поддержку Украины вывешивали флаги, проводили концерты, рисовали картинки в школах. Демократы и республиканцы в Конгрессе подавляющим большинством поддерживали все новые антироссийские меры, опережая в своих инициативах порой Белый дом. Даже рост цен на бензин в результате проблем на нефтяном рынке и рекордная инфляция не привлекали такого внимания и редко хотя бы на день перехватывали информационную повестку. Все изменилось 2 мая — в прессу утек проект решения Верховного суда, отменяющий вердикт по делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Именно он на протяжении почти 50 лет был главной гарантией права на аборты в США», — сообщает ТАСС.

А вместе с тем, пока американцы заняты обсуждением плюсов и минусов запрета абортов, президент США Джо Байден посещает завод Lockheed Martin, производящий ПТРК Javelin, где говорит рабочим предприятия, что они дают Украине «возможность защищаться», избавляя Соединённые Штаты от риска ввязаться в третью мировую войну. Как сообщает RT, Байден напомнил, что Вашингтон уже передал Киеву военную помощь более чем на $3 млрд за время спецоперации РФ и отправил 5,5 тыс. Javelin.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Также он призвал Конгресс оперативно одобрить его запрос, предполагающий выделение Украине ещё $20,4 млрд на оборону. При этом ранее глава Белого дома, сообщает RT, указал, что США и НАТО не участвуют в конфликте на украинской территории. По мнению экспертов, указывает телеканал, поставляя оружие на Украину, США фактически воюют руками Киева, несмотря на заявление Байдена о неучастии в конфликте.

И здесь опять бы мирным американцам стоило задаться вопросом, как долго США будут воевать вдали от своих границ чужими руками и за чей счет, если не за счет американцев, и, собственно, не велика ли вероятность уже в скором времени задействовать и свои руки тоже. Ведь не одним коронавирусом потери населения измеряются, и потому, возможно, и возникла снова тема запрета абортов. При этом, как передает телеканал CBS, о чем сообщало РИА Новости, в США повсеместный рост цен, который вынуждает пенсионеров снова вернуться на работу.

Конечно, виновата во всем у США — Россия, а не вертолетная раздача денег во время ковидной пандемии. Да что там пандемия?! Конечно, во всем виноваты «чужие руки», а не военные расходы США. Высокая инфляция, заявила телеканалу американка Патти Байтер, заставила её выйти на работу. Счета за топливо, по её словам, выросли на 150 долларов, а страховые накопления испарились. Её жизнь на пенсии продлилась чуть меньше года, сказала пенсионерка, и ей очень сложно привыкнуть к мысли, что придется трудиться до конца жизни, потому что существовать на одну пенсию сейчас невозможно.

Между тем, как пишет Вloomberg, уровень безработицы в США, вероятно, упал до 3,5% в апреле, что соответствует самому низкому показателю с 1960-х годов, и многие экономисты ожидают, что он продолжит снижаться — потенциально усложняя борьбу Федеральной резервной системы с инфляцией. Такая острая потребность в рабочих, пишет издание, рискует вызвать еще более быстрый рост заработной платы в то время, когда ФРС уже пытается подавить самую высокую инфляцию за четыре десятилетия.

Как говорится, ну да Бог с ней, с инфляцией. В принципе, возвращение на работу американских пенсионеров вполне можно объяснить и желанием пережить возросшую инфляцию. Но вот один вопрос не дает покоя. Откуда в США на фоне всеобщего мирового падения в экономике вдруг возник такой запрос на рабочую силу

ИА REGNUM Инфляция

Издание Finversia, например, сообщает со ссылкой на данные Национального отчета ADP о занятости (ADP Employment Report), опубликованного 4 мая, что в апреле работодатели частного сектора США наняли наименьшее количество рабочих за два года, чему, вероятно, «помешала постоянная нехватка рабочей силы», что повышает вероятность того, что общий рост рабочих мест в прошлом месяце замедлился. Также издание сообщает, что, согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, количество рабочих мест в частном секторе, вероятно, увеличилось на 385 000 рабочих мест в апреле после роста на 426 000 в марте.

«С учетом ожидаемого дальнейшего роста занятости в государственных органах это, вероятно, приведет к увеличению на 394 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе», — указывает издание.

Собственно, вот и наш вопрос: госсектор США «изымает» с рынка рабочую силу? А что производит госсектор США? Можно предположить, что США мобилизуют свои силы. А что инфляция, которая сейчас в США пойдет на новый виток из-за возможного, как предполагают иностранные эксперты, роста заработных плат и всё еще сохраняющегося разрыва между спросом и предложением товаров? Вероятно, спрос на товары своих граждан США будут решать за счет тех стран-созников, которые сегодня рекомендуют своим гражданам ужаться в потреблении. Это только предположения, но «почерк» США всем знаком.