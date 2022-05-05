Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что санкции против России могут быть сняты только после согласования с украинской стороной. Об этом 5 мая он заявил в интервью журналу Stern.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шольц и Байден

По мнению главы правительства Германии, Российской Федерации «придется достигнуть соглашения с Украиной».

«Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», — приводит слова Шольца ТАСС.

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Заявление канцлера Германии обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие из участников обсуждения указали на то, что Германия несамостоятельное государство и подчиняется США. В целом многие критически отнеслись к заявлению Шольца, особенно ввиду того, что украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику спускают с рук критику в адрес руководства Германии.

«По приказу из Киева», — иронизирует «А».

«Не с Украиной, а как Америка скажет и прикажет», — добавил Е. Г.

«Ох ты, я что-то пропустила, когда пешки местами поменялись?!» — с сарказмом поинтересовалась Ксюша.

«Меркель, наверное, сидит и думает: «Вовремя я», — смеется К. А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Как же низко пала Германия… Того гляди и дно пробьёт…» — добавила Наталья.

«В это могут верить только немцы, да и то, многие прекрасно понимают, кто хозяин. Даже украинская элита понимает, что главное — поддержка США и бриттов, а немцев можно и колбасой обзывать», — отметил Uri.

«Позорище, самим-то не противно, во что их превратили США с Украиной? «Свободные» и «независимые» страны Европы ползают на коленях, готовые пресмыкаться и унижаться по щелчку», — отреагировала Galina V.

«Пф, да нет, обойдёмся. Нам по*рену ваши санкции. Можете оставить себе! Мы скоро вам своих накидаем…» — пишет It’s _me.

«А когда Россия просила кого-то, чтобы сняли санкции? А то они будут консультироваться с наркоманами, что делать с РФ», — смеется Дмитрий А.

«Нефть с газом вам прикроют, наплюете сами на украинцев и прибежите договариваться», — прокомментировала новость Елена.

«Теперь даже собственный бюджет на год страны Европы будут согласовывать с Украиной! И не дай Бог, если не будет в бюджете статьи о военной помощи в размере, который запросит Зеленский», — отреагировал Sergio.

«Украины не будет больше. Так что и консультации не нужны», — отметил Maximus M.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А если Украины не станет, тогда с кем разговаривать будете?» — задался вопросом Dmitry 755.

«Врёт, без приказа из Вашингтона он и чихнуть не смеет», — написал Гена Б.

«То есть теперь украинские нацисты будут решать, применять Германии санкции или нет. Независимость — она такая!» — иронизирует Ilya H.

«Кто им сказал, что России нужно снятие санкций?» — поинтересовался Dmitrii.

«Пусть он ещё с Украиной согласует свое имя, а то разночтение какое-то», — иронизирует Анна Д., вероятно, напоминая о том, как недавно посол Украины Андрей Мельник назвал Шольца «ливерной колбасой».

«Холуй американский Шольц решил полаять. Колбаса не хочет лишиться газа и нефти», — с сарказмом подытожила Марин.