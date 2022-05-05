Премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси назвали санкционные меры, объявленные Российской Федерацией, абсолютно неприемлемыми. Об этом 5 мая сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отметим, ранее Министерство иностранных дел России опубликовало список граждан Японии, которым закрыли въезд в Российскую Федерацию. Среди таковых — премьер-министр страны Фумио Кисида, глава министерства иностранных дел Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего под санкции попали 63 японских подданных.

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многих участников обсуждения возмутил тот факт, что Запад вводит санкции против России, но, когда Российская Федерация прибегает к ответным мерам, это почему-то вызывает возмущение на Западе.

«Как будет по-японски «а нас-то за что?» — иронизирует Marina_K.

«Нормально, санкции ввели, а против них — нет, нельзя, ты что?» — смеется Диана.

«Они все так искренне удивляются ответным санкциям…» — недоумевает Светлана Н.

«Пусть напишут в «Спортлото», — пошутил Александр Ф.

«Задели «честь» самураев», — смеется Александр Б.

«Меня всегда поражает, как они нас санкциями обкладывают со всех сторон, это норм, только мы ответили, причём лайтово (слегка — М. Р.) ещё, — «это неприемлемо» у них сразу», — возмутилась Irina L.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Пусть в бинокль смотрят, никто же не запрещает! Ну и интернет есть… Для работы, для души…» — иронизирует Elena.

«То есть лизать зад Америке — это приемлемо, а получать санкции от России в ответ — нет?..» — задался вопросом Rinat Э.

«Ой! Обиделись…» — отреагировала Оксана С.

«Из разряда украинского «а нас за что»?» — смеется Andrey N.

«А чего забыли тут?» — недоумевает Larisa R.

«Дайте им жалобную книгу кто-нибудь», — смеется Евгений.

«Японцы озабоченность выразили?» — с сарказмом подытожил Al Djak.

Напомним, ранее японский министр экономики Коити Хагиуда заявил, что Япония не планирует в ближайшее время прекращать импорт российской нефти.

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