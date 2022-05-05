Перед Сербией, по всей видимости, стоит перспектива новых крупных компромиссов по поводу Косово и Метохии. К такому выводу можно прийти на основании заявления президента Сербии Александра Вучича, сделанного 5 мая в Берлине после встречи с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

Касаясь итогов переговоров с высшим руководством Германии, Вучич отметил, что и так предельно сложное положение Сербии в вопросе Косово и Метохии дополнительно усложнили слова президента России Владимира Путина, произнесенные во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Тогда Путин напомнил, что Международный суд ООН своим решением по Косово создал прецедент, который открыл для ДНР и ЛНР возможность провозгласить независимость без согласия Киева.

Надо напомнить, что с момента встречи президента России с генсеком ООН 26 апреля в Москве и до поездки Александра Вучича в Берлин 4 мая в сербских СМИ только ленивый не успел сказать свое слово по поводу готовности России поступиться дружбой с Сербией ради собственных интересов в Донбассе. Некоторые политические эксперты даже усмотрели в словах Путина опосредованное признание независимости Косово. На все это ответил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу «Инсайдер» 28 апреля. Он отметил, что Косово является центральным вопросом в сербско-русских отношениях, и нет никаких сигналов, что Россия могла бы изменить свое отношение к проблеме статуса южного сербского края. Но эти слова, судя по заявлениям Александра Вучича из Берлина, не слишком убедили президента Сербии. Или в Германии ему сказали что-то иное.

Ванилица Александр Боцан-Харченко

Дело в том, что руководство Евросоюза уже давно считает, что наступила пора с помощью подписания «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной» поставить точку в косовском конфликте. В переводе с языка европейской бюрократии это значит, что Белграду пора смириться с потерей 15% собственной территории во имя более чем призрачной перспективы вступления в ЕС. Как шутят сербские пользователи популярных соцсетей, «Евросоюз требует от Сербии признать Косово, а потом, может быть, разрешит ей в качестве поощрения ввести санкции против России».

Особо важным для Брюсселя представляется решение косовского вопроса сейчас, во время обострения ситуации на Украине. Заключение соглашения между Белградом и Приштиной, достигнутое при посредничестве ЕС, продемонстрировало бы, с одной стороны, способность Евросоюза решать сложные политические задачи, урегулировать долгосрочные «замороженные конфликты», принести мир сложному и беспокойному Балканскому региону в момент, когда на востоке Европы происходит вооружённое противостояние. С другой стороны, признание Косово со стороны Сербии избавило бы Евросоюз от необходимости бороться против пресловутого «российского влияния» на Балканах и освободило бы «территорию» для создания единого европейского фронта, направленного против России.

Поэтому вполне логично было бы предположить, что во время визита Вучича в Берлин немецкая сторона четко дала понять сербскому лидеру, что она ожидает скорого завершения диалога о «нормализации отношений» Белграда и Приштины. Между прочим, канцлер Германии Олаф Шольц в своих заявлениях по итогам переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем особо этого и не скрывал.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Не исключено, что Вучичу по поводу Косово в скором будущем придется пойти на новый крупный компромисс с албанскими сепаратистами, такой, как подписание Брюссельского соглашения в 2013-м и Вашингтонского в 2020 году. Для этого ему и понадобилось вспомнить Путина и его слова о косовском прецеденте как основе для провозглашения независимости ДНР и ЛНР.

Александр Вучич уже до совершенства довёл такой стиль правления, который позволяет ему не брать на себя всю полноту ответственности за непопулярные среди населения Сербии политические решения. В лучшем случае ответственность нужно переложить на кого-то другого, будь то бывший президент Борис Тадич, который согласился перенести переговоры о Косово и Метохии из ООН под эгиду Евросоюза, или прозападная оппозиция с ее непопулярной антироссийской политикой. В худшем — можно попытаться хотя бы разделить с кем-то эту ответственность, и в данном случае на эту роль президент Сербии, очевидно, выбрал своего российского коллегу Владимира Путина, который, к слову, не раз во время двухсторонних переговоров на высшем уровне (а таких, по словам самого Вучича, в то время, когда он гордился хорошими отношениями с российским лидером, было 18 или 19) отмечал неизменность российской позиции по поводу необходимости соблюдения Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии и сохранения территориальной целостности Сербии.

Stanko Gruden Борис Тадич

Сербская общественность вечером 6 мая ждет очередного прямого телевизионного обращения президента Вучича, во время которого он, как обещал, расскажет об итогах переговоров в Берлине и пояснит свои слова о том, как заявление Путина о косовском прецеденте и решении Международного суда ООН усложнило и так предельно сложное положение Сербии в вопросе Косово и Метохии. Тот, кто знаком с политической тактикой Александра Вучича, может предположить, что после громкого заявления о том, как Россия ненароком поставила сербские власти в затруднительное положение, президент Сербии в обращении к гражданам сделает шаг назад. Вряд ли прагматик Вучич будет ни с того ни с сего делать явный политический поворот в сторону Запада за несколько дней до начала переговоров о заключении нового долгосрочного газового контракта с Россией. По словам самого Вучича, переговоры с российской стороной должны начаться после 10 мая. Но тем не менее Пизанская башня сербской внешней политики уже давно наклонилась в сторону Запада — стоит признать, еще до Вучича. Однако именно Александр Вучич сделал из себя своеобразного атланта, который своими плечами поддерживает эту башню и не дает ей окончательно свалиться в одну из сторон. Если Вучичу в какой-то момент придется подписать капитулянтское соглашение с Приштиной, он элегантно шагнет вбок, и вся эта конструкция свалится в российский двор. Если Сербия признает Косово, кто будет виноват? Конечно, Россия.