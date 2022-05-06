Татария внесла свой большой вклад в Победу над фашистской Германией. Республика с первых дней Великой Отечественной войны стала кузницей боевых кадров для армии. На фронт из неё ушли свыше 700 тысяч человек, но почти 350 тысяч из них не вернулись домой, оставшись навсегда на полях сражений и в памяти близких.

СССР

О войне в цифрах

Уже на следующее утро после объявления войны на фронт ушли сотни жителей республики. Бойцов провожали под марш «Прощание славянки» со сборного пункта военкомата на улице Свердлова в Казани.

Из Татарии за годы Великой Отечественной войны на фронт призвали около 700 тысяч жителей, из которых каждый второй не вернулся домой. Около 350 тысяч жителей республики погибли, но их подвиги навсегда увековечены в 28-томной книге «Память», созданной в регионе. Решение об издании Республиканской Книги Памяти — печатного историко-мемориального памятника — было принято 11 апреля 1989 года. В 1989 году было положено начало первым её томам.

Героизм жителей республики отмечен высокими наградами: свыше 100 тысяч уроженцев получили ордена и медали, почти 50 человек стали полными кавалерами ордена Славы, а ещё 185 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Лётчик Николай Столяров, уроженец Казани, стал Героем Советского Союза дважды. В первый раз его отметили указом Президиума Верховного Совета СССР 1 июля 1944 года, наградив за боевые подвиги и мужество, которые он проявил в воздушных боях с силами противника, а также успешные штурмовые удары во время Курской битвы, при форсировании Днепра и в других боях. Звание Героя он получил с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В июне 1945 года за новые боевые подвиги, а также отличия при выполнении боевых задач в четырёх операциях он был награждён второй медалью «Золотая Звезда». Знаменитый лётчик умер в 1993 году в Москве в возрасте 70 лет, но на Родине — в сквере на улице Клары Цеткин установлен бюст в память о нём.

Лётчик Николай Столяров

Отмечен был и труд тех, кто ковал в Победу в тылу: 4200 жителей были награждены за героический труд в годы войны.

По данным на 2022 год, в Татарии проживают 17 938 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 266 непосредственных участников войны, 12 884 труженика тыла, а также 4382 вдовы ветеранов.

В 2020 году в республике проживало 32 тысячи 936 ветеранов Великой Отечественной войны.

Население

По результатам переписи 1939 года численность населения Татарии составляла порядка 2,914 млн человек, то есть на фронт в годы Великой Отечественной войны ушло 24% от общего количества жителей. Погиб почти каждый второй из ушедших на войну — это почти 11,5% от общей численности населения. В 1941 году погибли и пропали без вести 66 тысяч уроженцев республики, в 1942 году — 115 993, в 1943 году потери составили 83 723 человека, в 1944-м — 49 662, а в 1945-м — 24 444 человека.

Участник обороны Брестской крепости в 1941 году, Герой Советского Союза майор Пётр Михайлович Гаврилов

По архивным данным, свыше 3,5 тысячи жителей республики остались на полях боёв во время Ржевско-Вяземской операции, еще более 10 тысяч полегли в битве за Москву. Сталинградская битва стала последней для почти 22 тысяч выходцев из Татарии, и около 40 тысяч бойцов остались лежать у стен Ленинграда.

В годы войны в ТАССР находилось 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот. За счёт эвакуированных население Казани к весне 1942 года увеличилось с 401 до 515 тысяч человек.

Экономика

В первые месяцы войны Казань стала городом первой степени секретности. Именно сюда эвакуировали центральную кладовую Государственного банка СССР, крупные оборонные предприятия, секретную лабораторию «Уран» под руководством Игоря Курчатова — создателя советской атомной бомбы.

Игорь Курчатов

Всего за годы войны в регион было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, в том числе Московский авиационный завод имени С. П. Горбунова, 2-й Московский часовой завод, Гомельский кондитерский комбинат, балашихинский литейно-механический завод, Киевский завод зубоврачебных боров и другие предприятия.

Также в Казани разместились 33 института Академии наук СССР и ее президиум, Наркомат финансов СССР, Госбанк и другие важные ведомства.

Республика была одним из опорных регионов по производству боевой техники. Именно в Казань в августе 1942 года был эвакуирован авиационный завод из Ленинграда, и буквально через пару недель после перевозки оборудования на нём стали выпускать ночные бомбардировщики У-2 конструкции Поликарпова. На фронт из Татарии было отправлено свыше 11 тысяч самолётов У-2 (По-2). За каждый сбитый самолёт У-2 фашисты обещали 5 тысяч марок и «железный крест».

Ночные бомбардировщики У-2 (ПО-2) в цехе сборки завода № 387 Казань. 1943

По данным ГБУ РТ «Редакция «Книга Памяти», промышленность региона также очень быстро перестроилась на выпуск оборонной продукции. Так, фабрика, которая ранее производила кинопленку, освоила выпуск новых видов авиационной пленки, а заводы пишущих машин, искусственной кожи, автогаражного оборудования перешли на производство мин, гранат и других боеприпасов. Обувной комбинат «Спартак» из Казани снабжал обувью армию, производя вместо довоенной нормы в четыре раза пар сапог в сутки больше — по 8 тысяч вместо 2 тысяч. Именно «Спартак» обеспечил обувью только за первый год войны миллион красноармейцев.

Пошивочный цех № 2 комбината «Спартак»

Комсомольско-молодежная бригада моторного цеха авиазавода им. С. П. Горбунова

22 новых предприятия возвели в ТАССР в годы Великой Отечественной войны, а в 1943 году появилась новая отрасль промышленности — нефтяная. В этот год была получена первая промышленная нефть — в Шугуровском и Бавлинском районах. Форсировать разведку нефти в республике начали решением Татарского обкома ВКП (б) ещё в августе 1940 года.

Территория 387 завода. 1944

От жителей — фронту

Гражданское население Татарии в годы войны не только трудилось на предприятиях, строило окопы, но и финансово участвовало в помощи фронту.

На собранные в республике средства были построены танковые колонны «Красная Татария», «Колхозник Татарии», а также бомбардировщики для Средне-Донской бомбардировочной авиадивизии. В целом на строительство разной боевой техники жители ТАССР собрали 380 млн рублей.

Передача отремонтированного паровоза. Казань. 1943-1945

Деревня: потери и свершения

Деревня в годы войны оказалась в сложном положении — мужчины ушли на фронт, а автомашины, тракторы и рабочие лошади были мобилизованы для нужд Красной армии. Посевные площади в итоге сократились более чем на 1 млн гектаров, и уже в 1942–1945 годах ежегодные сборы зерновых уменьшились в 2,5 раза, сократилась кормовая база для животноводства, что привело к спаду в поголовье свиней (в 2,5 раза) и лошадей — более чем в два раза.

Но, несмотря на сложности и лишения, сельские труженики смогли поставить 131 млн пудов хлеба, 39 млн пудов картофеля и овощей, 56 млн пудов мяса, 200 млн литров молока. Сельчане также ковали Победу своим ударным трудом.

«Казанский обвод»

Осенью 1941 года под Казанью начали возводить противотанковый оборонительный рубеж, получивший наименование «Казанский обвод». Именно он в случае наступления фашистов должен был защитить Казань от врага.

На строительстве оборонительных рубежей. 1941

Работали на возведении окопов и рвов 107 тысяч человек. В основном это были женщины и подростки старше 16 лет, но были среди работников и знаменитые писатели, учёные. Общими усилиями, несмотря на бесконечные дожди, грязь, а потом и ударившие трескучие морозы, 25 января 1942 года «Казанский обвод» был построен.

За рекордный срок было возведено 331 километр противотанковых препятствий, 392 командных и командно-наблюдательных пункта, 98 скрытых огневых точек и 419 землянок.

Проект ИА REGNUM «Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский

30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центреИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) Василь Сакаев рассказал в формате видеоконференцсвязи, как строился Казанский обвод.

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Кандидат исторических наук, доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кафедра педагогики высшей школы, Екатерина Кривоножкина отметила, что в той ситуации, в которой находились строители Казанского обвода, оказалось всё население Татарии.

Подробности: «На пределе человеческих возможностей» — как строился Казанский обвод

На строительстве оборонительных рубежей. 1941

Эвакогоспитали

В Татарии в годы Великой Отечественной войны было развернуто свыше 50 эвакогоспиталей, в которых прошли лечение 334 тысячи раненых воинов. 207 тысяч после этого вернулись в строй.

На десятый день войны в Казань начали прибывать эшелоны с ранеными, и первоначальное решение — создавать эвакогоспитали только на базе существовавших медицинских учреждений — было пересмотрено. В 1941 году госпитали разместили также и на базе порядка 70 школ, домов культуры, домов отдыха и санаториев. Из 102 казанских школ 44 в первый год войны передали под госпитали.

Военный госпиталь в клубе Меховщиков. Казань. 1943-1945

Пациенты эвакуационного госпиталя №1908. 1945. Казань

Эвакуационный госпиталь в Пустых Морквашах

В республике Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца было обучено 6,59 тысячи медсестёр и сандружинниц, а ещё 943 тысячи человек прошли обучение по программам «Готов к санитарной обороне» и «Будь готов к санитарной обороне».

Чтобы помнили…

К 75-летнему юбилею Победы в Казани возле Монумента матерям и вдовам погибших воинов в парке Победы установили памятник Советскому солдату. За прообраз бронзовой скульптуры высотой 9,5 метра взят Герой Советского Союза Гази Загитов, который участвовал в штурме и водружении Красного Знамени над зданием Рейхстага.

Оригинал Война: Татария 1941−1945 гг создан 30.04.2020