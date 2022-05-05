События на Украине снова обнажили риски для взаимосвязей мировой торговли. Зависимость от иностранных производителей может привести к остановке производства, когда страны-поставщики переживают негативный шок. Вопрос заключается в том, приведут ли эти потрясения к краху глобализации. Об этом 5 мая рассуждает ведущий экономист Всемирного банка Мишель Рута в статье для издания Vox.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Поскольку в ряде стран возросли геополитические риски, компании пересматривают структуру производственных связей. Новые условия неодинаково сказываются на разных секторах. Но те же технологические и экономические факторы, которые лежали в основе международного разделения производства в последние десятилетия, делают маловероятным полный разворот глобальных цепочек, если только не произойдет радикальных политических изменений.

Украинский конфликт напрямую влияет на компании, действующие в России и на Украине, а также на фирмы, работающие с поставщиками с этих рынков. Однако вызванный конфликтом шок выходит далеко за рамки этих двух стран. Глобальный индекс геополитических рисков вырос более чем вдвое с начала года, достигнув уровня, невиданного с начала войны в Ираке в марте 2003-го. Данные также показывают существенные изменения геополитических рисков в ряде стран, более интегрированных, чем Россия и Украина, в глобальные производственно-сбытовые цепочки, включая Китай, Финляндию, Швецию, Тайвань и другие.

Как реагируют компании на повышение рисков? Предположим, что фирма ввозит основные ресурсы из другой страны и геополитический шок создает проблемы безопасности в этом регионе. При каких условиях новый риск заставляет многонациональную фирму переместить свои предприятия в новое место?

Владимир Тимофеев. Бумажная фабрика. 1932

Это решение принимается на основе анализа эффективности затрат. Выгоды от переезда зависят от масштабов производства в другой стране, разницы в заработной плате и т.п. Переезд требует строительства новых производственных мощностей и установления новых связей в другом месте. Те, у кого затраты не оправдывают снижения рисков, не имеют стимула уходить даже в случае геополитического шока.

Геополитические шоки в первую очередь меняют глобальные цепочки для компаний, которые сильно зависят от стран, где резко возрастают риски, но это еще не означает конца глобализации. Высокие геополитические риски увеличивают затраты на покрытие убытков от возможных сбоев производства из-за экономических санкций или военного конфликта. Для фирмы опасность сбоя возрастает вместе с ее зависимостью от импорта из страны, подверженной риску, поэтому вероятность ухода с рынка выше для более уязвимых фирм. Но некоторые факторы препятствуют этому. Не все различия между странами зависят от геополитических рисков. Поэтому переориентация на страны с высокими издержками маловероятна.

Антти Фавен. Завод на порогах. 1899

Предприятия с высокими затратами и сложными промежуточными стадиями производства с большей вероятностью останутся на месте. В таких отраслях, как, например, автомобилестроение, требующих больших инвестиций в инфраструктуру, компании столкнутся с более высокими расходами на переезд и, скорее всего, не покинут страну даже в условиях высокого риска. Фирмы в этих отраслях могут руководствоваться не только рыночными стимулами, но и ожиданием определенных политических изменений.

Мировая экономика пострадает от перестройки глобальных цепочек, но одни страны выиграют, а другие проиграют. По мере того как компании будут приспосабливаться к новым условиям в погоне за экономической эффективностью, они могут искать новых поставщиков в развивающихся странах с меньшими геополитическими рисками. Неопределенность отрицательно влияет на экономики с высоким уровнем риска и мировую экономику в целом, однако новые поставщики выиграют от расширения инвестиционных и торговых возможностей. Настоящий же риск влечет за собой фрагментация всемирной системы. Государственная политика должна быть направлена на разрядку напряженности и укрепление глобальных цепочек на случай будущих сбоев.