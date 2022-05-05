Япония не планирует в ближайшее время прекращать импорт российской нефти в качестве очередного пакета санкций против Российской Федерации, заявил японский министр экономики Коити Хагиуда в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.

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«Ой, а что так? А как же санкции?» — с сарказмом поинтересовалась Ольга.

«Европейцы: а что так можно было?» — иронизирует Russsl Hoff.

«У друзей из Америки пускай возьмут [нефть]», — с сарказмом добавил Vlad.

«Надо им нефть за рубли продавать!» — призвала Татьяна З.

«Это из серии «хочу повыёживаться, но пока не могу"», — смеется V.

«Поздно, мы их тоже в свою тетрадь записали», — не без сарказма прокомментировала новость Natasha S.

«Рублями пусть платят за нашу нефть. Зачем нам евро, доллары и иены, если за них ничего купить нельзя!» — отреагировал Sergey K.

«Самураи становятся больше похожи на украинцев», — смеется Rammer.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подготовка Японии

«Япония — это колония США. И то хорошо, хоть себе нефть будет покупать», — добавила DiNa N.

«Я правильно понимаю, они поддерживают, чтобы другие страны ограничили себя, а они продолжат пользоваться?» — задался вопросом NuR.

«И что? Им разрешат? Только ЕС добивать будут? Санкции против Японии [ввести] тоже — пусть самоубиваются все русофобские нации», — написала Tatyana M.

«На полгода ввести санкции на поставку всего из России и посмотреть, что будет со всей Европой и Японией. Какого чёрта до сих пор даём им ресурс?» — возмутился «Харьков».

«Мы поддерживаем, но не присоединяемся… Эпично», — отреагировал Олег В.

«А что там насчёт ответных санкций? Япония под них не подпадает?» — поинтересовался 61 055.

«Самая хитрая нация точно не японцы? Я уже сомневаться начал», — смеется Алексей В.

«Вот они, гордые самураи», — с юмором отметил один из участников обсуждения.

«Санкции по-восточному», — пошутил Константин П.

«Вот это одолжение сделали», — с сарказмом пишет Vedislav R.

«Не понимаю, почему Япония забыла, что сделала Америка с Хиросимой и Нагасаки? Как после этого можно быть на одной стороне?!» — в свою очередь задалась вопросом Катя Я.

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