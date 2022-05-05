Европейский союз не готов к введению запрета на поставку российского газа, поскольку такое решение скажется на промышленности и экономике Евросоюза. Об этом заявил глава компании OMV Альфред Штерн 4 мая в интервью газете Kurier.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Заявление Штерна обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что России стоило бы «закрутить» краник Европе. Иные также указали на то, что в случае отказа от российского газа пострадает экономика стран ЕС, и в Европе это понимают.

«А Россия готова закрутить краник, Альфред!» — отреагировал Anton Z.

«Не мешало бы нам самим запретить им поставки», — отметила Наталья.

«Перекрыть им газ совсем, и пусть ползут на коленях выпрашивать его продать!» — добавил Владимир.

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«Как оружие поставлять фашистам, так они готовы, а вот без ресурсов наших остаться не хотят. Так, может, вообще перекрыть им вентиль, хотя бы на годик?!» — также задался вопросом Sergey A.

«Ждут, когда промышленность ляжет. Тогда точно газа не надо. А так да, продолжайте Америке подмахивать», — с сарказмом прокомментировала новость Галина.

«Вот их так разрывает на части. Они же понимают: эмбарго — смерть Европе», — добавила Irina.

«А кушать-то хочется всегда. И желательно ещё и помыться перед трапезой», — написал I. L.

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«Пора прекращать этот балаган и наглухо закрыть вентиль», — считает Victor.

«Жаль, что нельзя перекрыть кран…» — отметила одна из участниц обсуждения.

«Зато можно диктовать свои условия! Хозяин-барин, как говорится», — ответила ей Кристина.

«Надо помочь им отказаться», — настаивает Alexey.

«Зачем им вообще надо это? Носятся со своими санкциями. По сути, они нарушают у себя все свои законы, бегают со своими санкциями, которые им же хуже делают. Жили себе нормально, торговали. РФ имеет совершенно нормальные требования — соблюдать подписанные соглашения. Не расширять на восток НАТО, не терроризировать Донбасс и прекратить нацизм на Украине, в соответствии с их же законом. Нет, устроили танцы с бубнами, — санкции, военная помощь… Долбись, Украина, влезай в долги, убейся напрочь. И сами себе проблемы ищут. Если честно, — маразм какой-то. Вместо того, чтоб способствовать выполнению всех соглашений и договорённостей, устраивают черт-те что. Ни себе, ни людям», — написал М. Ф.

«Та ты что? Как же так?.. А как кричали громко, что без России проживёте. Просто надо изучить русскую поговорку: не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Ну да ладно, чего это я учить взялась их?..» — отреагировала Света Z.

«Зато скоро Россия будет готова к прекращению поставок газа в Европу», — с сарказмом пишет Alex.

«Ну мы подождём, конечно, когда вы подготовитесь», — с юмором подытожил Санька.