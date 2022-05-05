Японский еженедельник «Сюкан гэндай» продолжает публикацию серии статей о «будущих сражениях» с российскими войсками на острове Хоккайдо. Если верить общему заголовку публикаций на эту тему, речь идет не о досужих домыслах журналистов и обозревателей, а о сценарии, разработанном в военном ведомстве Страны восходящего солнца. Серия статья называется «Если путинская армия вторгнется в Японию… Сценарий «решающей битвы», к которой готово министерство обороны Японии».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В первой части статьи вновь излагаются особенности боевых действий за второй по численности населения город Хоккайдо — Асахикава. Но это не единственно возможное направление удара русских.

«Вполне возможно, что российские войска вторгнутся и на востоке Хоккайдо в направлении (города) Нэмуро с островов Итуруп и Кунашир одновременно. Точка высадки десанта будет находиться в районе города Сибэцу, к северу от Немуро. Далее российский десант, скорее всего, будет направлять свой удар на запад в направлении города Обихиро, где находится командование и штаб 5-й сухопутной дивизии сил самообороны, отвечающей за восточный сектор обороны Хоккайдо», — говорит бывший генерал-майор сухопутных сил самообороны Японии, а ныне профессор научно-исследовательского института Тиба Хироки Ямасита.

(сс) Vera.vvo Итуруп

А бывший аналитик разведуправления министерства обороны Японии Кинъити Нисимура предупреждает:

«Но возможна и высадка российского десанта на западном побережье возле городов Отару или Саппоро. Здесь проблема состоит в том, что эти города, как и Вакканай на севере, совершенно не прикрыты со стороны побережья. В них на береговой линии и дальше не осуществлено никаких оборонительных мероприятий в виде устройство долгосрочных укреплений из бетона и тому подобных материалов. В случае высадки здесь российского десанта японские силы почти наверняка будут вынуждены отступать и сражаться в невыгодных условиях отступления.

При этом около 200 танков 7-й танковой дивизии, в зависимости от складывающейся ситуации, скорее всего, окажутся распыленными на длинных боевых порядках на юго-западе (Саппоро), в центре (Асахикава) и на юго-востоке Хоккайдо. В этом случае ни о какой концентрации танковых частей речи идти не может. Эффективность их действия будет низкой. И никаких гарантий того, что японские бронетанковые силы смогут противостоять российскому наступлению, нет».

«Перед высадкой десанта российские вооруженные силы нанесут ракетные удары по японским радиолокационным объектам ПВО, крупным военным базам и складам, важнейшей инфраструктуре, такой как связь, электроснабжение, аэродромы и т.д. Неизбежны также мощные российские кибератаки. То есть, в соответствии со своими стратегическими установками, российская армия вторгнется на Хоккайдо только после того, как добьется паралича большей части или всей военной инфраструктуры сил самообороны. Одновременно с десантной операцией Россия подвергнет мощным бомбардировкам японские военные объекты и воинские подразделения. Скорее всего, с Сахалина будет также нанесен удар ракетами «Калибр», имеющими дальность действия 1200-1500 километров», — продолжает свой анализ предстоящих сражений за Хоккайдо генерал Ямасита.

Los688 Бронетранспортер военных сил Японии

Обращает на себя внимание то, что излагаемый в еженедельнике сценарий войны с Россией увязан с, видимо, тщательно изучаемым в японских военных и политических кругах опытом проведения специальной военной операции российских войск на Украине.

«После десантной операции Россия наверняка ударит по японским силам самообороны баллистическими ракетами малой дальности «Искандер», которые широко применяются ею на Украине», — говорит Сё Тада, один из ведущих японских специалистов по российскому оружию. И продолжает: «В Восточном военном округе у российской армии имеется 48 мобильных установок ракет «Искандер». Поскольку одна машина может нести две ракеты, то одновременно может быть выпущено 96 ракет. Дальность их действия составляет около 500 км. То есть если они будут запускаться, например, с северных территорий (Курил — А. К.), то легко покроют весь Хоккайдо. Остановить российские танковые подразделения при наличии у них поддержки с воздуха будет непросто».

Дарья Антонова ИА REGNUM СПУ «Искандер-М»

Еженедельник приводит и мнение военного журналиста Мицухиро Сэра:

«Если мы потеряем танковые подразделения сил самообороны, дислоцированные на Хоккайдо, то главным полем боя станет город Асахикава. При этом у нас останутся в распоряжении только партизанские методы борьбы с танками противника, как это происходит сейчас с украинской армией в Мариуполе.

Однако следует исходить из того, что российская армия также на основе украинского опыта активно применяет в боевых операциях свои войска специального назначения, которые занимаются военным противодействием диверсиям. В таком случае Асахикава неизбежно станет полем ожесточенных сражений в городских условиях. Здесь российский спецназ применит свою тактику битвы за каждую улицу и каждый дом, стремясь зачистить территорию от противника и подавить его боевой дух и волю к сопротивлению.

После развертывания своей военной спецоперации на Украине Россия отправила на передовую ополченцев-кадыровцев из Чеченской Республики. И нет никаких гарантий того, что они в случае необходимости не появятся и на Дальнем Востоке.

Кроме того, в Донбасском регионе на востоке Украины существуют и действуют сепаратистские пророссийские вооруженные силы. Украинцы, входящие в них, в ходе российской спецоперации прошли проверку на лояльность президенту Путину. И совершенно нельзя исключать того, что после окончания спецоперации эти войсковые части могут быть также переброшены на Дальний Восток.

А почему не могут быть мобилизованы в российскую армию те военнослужащие ВСУ, которые сдались в плен? Как вариант, этих пленных украинских солдат могут тоже перебросить на Дальний Восток. И они вполне могут быть мобилизованы для вторжения на Хоккайдо», — фантазирует военный журналист.

Masal64 Асахикава

«Что же должны сделать японские силы самообороны, чтобы нащупать пути для победы?» — вопрошает японский еженедельник.

Ответ дает все тот же генерал-майор Ямасита:

«Перед началом военной спецоперации на Украине в феврале этого года российские войска сосредотачивались на российско-украинской границе примерно с ноября прошлого года. Точно так же и в случае нападения на Хоккайдо будут передвижения российских войск во Владивостоке, на Сахалине, на северных территориях и т.д. Все эти передвижения российской армии нужно заблаговременно зафиксировать, разведать и создать на Хоккайдо эффективную систему обороны, стянув сюда силы самообороны со всей Японии. Другого пути нет.

Если у нас не будет хватать огневой мощи, то мы вынуждены будем постепенно отступать, а 7-я дивизия будет отступать, одновременно контратакуя противника. Только при такой тактике мы можем выиграть какое-то время, нанести урон военно-логистическим линиям противника и дождаться помощи американской армии».

Далее авторы статьи отмечают:

«Отличие Украины от Японии в том, что мы не связаны с Россией сушей. Поэтому у России будут серьезные проблемы со снабжением и военно-логистическим обеспечением своих войск в Японии.

Кроме того, у Японии имеются достаточно многочисленные военно-воздушные и военно-морские силы. На базе ВВС сил самообороны Титосэ дислоцированы зенитно-ракетные комплексы PAC3, там же базируются и истребители F-15. На авиабазе Мисава на севере острова Хонсю размещены современные истребители-невидимки F-35A.

На военно-морской базе Оминато в префектуре Аомори поблизости от Хоккайдо базируется 7 эсминцев, отвечающих за охрану пролива Соя (Лаперуза). В случае возникновения чрезвычайной ситуации сюда также будут отправлены с базы Иокосука новейшие подводные лодки. Эксперт Сё Тада говорит: «Российская армия значительно сократила свои силы на суше, на море и в воздухе по сравнению с бывшей советской армией. Кроме того, десантный корабль, несущий танки, — это медленное боевое средство передвижения. Для того чтобы успешно осуществить сложные войсковые десантные операции на Хоккайдо, российская армия должна преодолеть множество препятствий, главными из которых является полная нейтрализация японских военно-морских и военно-воздушных сил».

«Япония должна в максимальной степени использовать преимущества островной страны и упорно противостоять возможному нападению. Это единственный способ отразить вероятный удар Путина», — заключают свои построения и прогнозы авторы статьи.

Появление в массовых изданиях Японии подобных алармистских статей не случайно. Они направлены, с одной стороны, на дальнейшее нагнетание враждебности населения к нашей стране, а с другой — на оправдание курса кабинета Кисиды на всемерное наращивание японских вооруженных сил, увеличение для начала вдвое бюджетных ассигнований на военные цели, подталкивание запуганного «угрозой с севера» населения к согласию с отказом от «мирной» Конституции Японии, с еще большим вовлечением страны в агрессивную военную стратегию США.