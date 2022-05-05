Перед поездкой в Москву на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш остановился в Анкаре, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и похвалить его за дипломатические усилия по прекращению войны на Украине, пишут 5 мая обозреватели агентства Reuters Туван Гюмрюкчу и Джонатан Спайсер.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Менее чем через два часа после этого Анкара лишилась большей части того расположения, которое вызвала на Западе благодаря своей уникальной роли посредника между враждующими сторонами, и это подорвало шансы Турции извлечь выгоду из потепления отношений.

Поворотным пунктом стало то, что стамбульский суд приговорил филантропа Османа Кавалу к пожизненному заключению за участие в антиправительственных протестах в 2013 году вопреки призывам Запада освободить его.

По словам одного западного дипломата, это решение показало, что правительству Эрдогана «нельзя доверять по некоторым вопросам», несмотря на все набранные им за Украину политические очки.

Восемь дипломатов заявили агентству Reuters, что это решение нанесло удар по стремлению Турции восстановить пошатнувшиеся экономические и политические связи с западными странами, не разрывая при этом связей с Москвой — Эрдоган выступает против антироссийских санкций.

Это шаг назад для Турции, которая одна принимала у себя мирные переговоры между Россией и Украиной. Анкара хочет, чтобы Запад готовился к окончанию войны, включая постепенную отмену санкций, а также снятие ограничений с ее собственной оборонной промышленности.

Она также стремится к более тесному сотрудничеству с союзниками по НАТО и к ослаблению напряженности в отношениях с Западом в преддверии выборов на фоне растущих экономических проблем.

Эрдоган и официальные лица говорят, что украинские события заставили союзников осознать геополитическую важность Турции. Эту оценку разделяют и опрошенные дипломаты.

В конце недели официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын неожиданно посетил Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Позже он сказал, что обсуждал возможности прекращения конфликта

(сс)Tahirselim2016 Ибрагим Калин

По словам дипломатов, если действия России на Украине продлятся до лета, Турция, вероятно, подвергнется растущему давлению со стороны Вашингтона и Брюсселя, требующих усилить поддержку Украины.

Сдвиг в сторону Украины в конфликте может побудить Россию экономически наказать Турцию, сократив большие туристические и энергетические потоки, сообщил источник, подчеркнув, что это может обернуться для Анкары кризисом.

Резкий рост цен на энергоносители из-за военных действий уже привел в Турции к росту инфляции до 61%, что усложнило перспективы Эрдогана на выборах в середине 2023 года.

«Эрдоган не хочет, чтобы Запад сбрасывал его со счетов, но он хочет, чтобы Запад принял его таким, каков он есть: сильный человек Турции», — сказал приглашенный профессор вашингтонского Института Ближнего Востока Бирол Башкан

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

На протяжении второго десятилетия пребывания Эрдогана у власти западные лидеры критиковали Турцию за ущемление прав человека и подавление инакомыслия. Турция заявляет, что ее суды независимы и что она предпринимает шаги по укреплению верховенства закона, но при этом отвергает международную критику своей судебной системы как вмешательство в ее внутренние дела.

Позиция Турции в отношении украинских событий, в том числе разрешение на полеты из Москвы, сделала ее популярным местом для граждан России и даже активов, находящихся под санкциями, таких как яхты олигархов.

«Мы просим Анкару обеспечить соблюдение наших санкций. Если станет ясно, что они нарушаются, есть вероятность вторичных санкций», — сказал один из западных дипломатов.

Еще одним источником трений может стать желание Турции, которое разделяет и ООН, как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине и максимально вернуться в тот мир, где Анкара гармонично сочетает свои отношения с Западом и Россией.

Вместо этого США и некоторые другие страны хотят, чтобы война закончилась на нужных им условиях. И от Турции ждут пересмотра ее отношений с Россией.