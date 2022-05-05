Япония стала лидером среди соседних с нами на востоке стран по введённым санкциям против России. Такие недружественные свои действия японские власти объясняют спецоперацией на Украине.

Пакет санкций внушителен. Это прежде всего заморозка, а точнее обычное воровство, российских активов на сумму около 33 млрд долларов США, прекращение экспортно-импортных операций по ряду направлений, введение санкций против российских банков и организаций и ряд других.

Впервые в истории отношений двух стран произошла высылка из Японии российских дипломатов. Более того, санкции введены против президента Российской Федерации В. В. Путина, членов его семьи. Санкции затронули государственных и общественных деятелей нашей страны, включая депутатов, сенаторов Федерального собрания Российской Федерации.

В ответ на это Россия отнесла Японию к недружественным к нам странам. Заявлено о выходе из бесперспективных переговоров по мирному договору в увязке с японскими реваншистским территориальными претензиями на российские южные Курилы. Прекращено рассмотрение проектов о эфемерной совместной хозяйственной деятельности на них, включая безвизовое посещение островов японцами. При этом по гуманным соображениям сохранена возможность посещения родственниками могил предков, которые имеются на российских южных Курильских островах. Выдворены симметрично и ряд японских дипломатов. Кроме того, Россия в ответ на «беспрецедентную антироссийскую компанию» запретила въезд в нашу страну некоторым парламентариям, включая премьер-министра Японии Фумио Кисида и ряд руководителей СМИ.

Официальное интернет-представительство президента России Фумио Кисида

И даже эти, прямо скажем, симметричные контрсанкции с российской стороны, встретили в Японии и среди членов парламента возмущение.

Между тем своё слово в отношении японских санкций пока ещё не сказали депутаты, сенаторы Федерального собрания Российской Федерации. А жаль!

В запасниках у законодателей имеется законопроект (№ 978 334-7) о внесении поправки к принятому ранее Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных днях России». В нём предлагается переименовать «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» в «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Основой такого подхода составляют как исторические факты вклада Красной армии в Победу над Японией, так и действующий Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября праздника Победы над Японией».

Наша историческая ПОБЕДА в Великой Отечественной войне скреплена двумя едиными и неделимыми составляющими: Победой над Германией и Победой над Японией.

Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг ВМФ СССР над бухтой Порт-Артура

За внесение такой поправки активно выступали депутаты от КПРФ Г. Зюганов, А. Корниенко, М. Харитонов, от «Справедливой России — За правду» С. Миронов, О. Шеин, О. Нилов, от ЛДПР В. Жириновский, С. Иванов, А. Шерин и многие другие от этих фракций. Все три фракции — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР выступили за принятие поправки о наименовании «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

И только депутаты фракции «Единая Россия» выступили против этой поправки, что не позволило Государственной думе прошлого созыва восстановить историческую справедливость. В обосновании такого подхода один из лидеров единороссов, депутат В. Никонов, заявил, что »…напоминание Стране восходящего солнца о её поражении в войне 1945 года может сломить тонко настроенный дипломатический инструмент». Вот такой добряк депутат «Единой России» В. Никонов по отношению к милитаристам, а в настоящее время формирующимся реваншистам Японии, пренебрегающим воинами-победителями.

Государственная дума Депутат Никонов

Введенные Японией санкции против России сломали никоновский «тонко настроенный дипломатический инструмент», и сейчас нет никаких препятствий для принятия Федеральным собранием вышеупомянутой поправки с тем, чтобы страна всенародно торжественно отметила в этом году «3 сентября — День Победы над Японией». Об этом в своё время мною было направлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации В. В. Путину (прилагается).

Уверен, что все, кому дороги наши ратные подвиги на Дальнем Востоке, с воодушевлением примут такое решение депутатов, сенаторов Федерального собрания России.

Другой документ, на который в создавшихся условиях обязаны обратить внимание депутаты, сенаторы Федерального собрания Российской Федерации, — это «Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов» от 21 февраля 1998 года (далее по тексту — Соглашение 1998 года).

Данное соглашение заключено в ельцинско-козыревский период, в нарушение ряда нормативных актов Российской Федерации предоставляет возможность японским рыбакам осуществлять рыболовство в территориальных российских водах южных Курил. При этом Япония, как это принято в мировой практике, не предоставляет на взаимной основе, право промысла российским рыбакам в своих территориальных водах. Допустим, у ближайшего к нам острова Хоккайдо.

5510510 Японский рыбак

К тому же Соглашение 1998 года не было представлено на ратификацию Федеральным собранием, как этого требует соответствующее законодательство России, а было введено в действие в нарушение его правительственным распоряжением. Подробно об этом изложено в статье ИА REGNUM.

Имеются все основания, с учётом вышеизложенного, для расторжения унизительного Соглашения 1998 г. Для этого депутаты, сенаторы Совета Федерации обязаны побудить-рекомендовать правительству России, в соответствии со статьей 7 данного Соглашения 1998 года, направить Японии уведомление о прекращении его действия.

В целом российско-японские отношения требуют переосмысления с учётом очевидного провала проводимой тридцатилетней политики «мягкого» отношения к японским незаконным притязаниям на российские южные Курилы. Так же, как и достижения договорённости по заключению эфемерного мирного договора.

Необходим новый прагматичный подход к взаимоотношению с Японией не только на ближайший «санкционной период», но и на перспективу с учетом, что эта страна — наш ближайший сосед на востоке.

Приложение

Сын ветерана: игнорирование Дня Победы над Японией недопустимо

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам, как к президенту — гаранту Конституции РФ, считаю своим гражданским долгом ввиду игнорирования лично Вами и руководимыми Вами властными структурами празднования 3 сентября 2020 года 75-летия Дня Победы над Японией.

Как известно, этот всенародный праздник установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1945 года, и он отдает дань памяти нашим воинам Красной армии — освободителям, павшим в боях за Отечество против милитаристской Японии в Северно-Восточной Азии.

В результате этих героических подвигов наши воины вынудили милитаристскую Японию, союзницу нацисткой Германии, принять Акт о безоговорочной капитуляции, что приблизило окончание Второй мировой войны и возвратило в состав России о. Сахалин и Курильские острова.

За проявленное мужество наших воинов в боях с японцами Родина удостоила медалью за Победу над Японией 1,8 млн солдат, матросов и офицеров, около 100 воинам присвоена высокая награда — Герой Советского Союза. Эти боевые отличия с гордостью носят живущие воины-ветераны и их бережно хранят внуки, правнуки павших в боях и ушедших уже в мирное время.

Вы, уважаемый Владимир Владимирович, считая себя патриотом Отечества, неоднократно подчеркиваете и призываете, и это правильно, помнить и бережно относиться к нашей истории и особенно к ратным подвигам Великой Отечественной войны, которая объединяет наши народы и составляет одну из главных основ нашего патриотизма.

Вынужден напомнить Вам и Вашим помощникам, что Победа в Великой Отечественной войне, патриотизм состоят из двух неделимых составляющих — это Победа над Германией и Победа над Японией.

Так почему же мы, наследники Великих Побед, отмечаем на государственном уровне одну Победу над Германией и в забвении оставляем другую — День Победы над Японией?

Более того, власть крадет у нас, наследников воинов победителей, 3 сентября — День Победы над Японией — и подсовывает нам отмечать 3 сентября фиктивный день окончания Второй мировой войны. Фиктивный, потому что исторически общепризнанным днем окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года, когда и состоялось подписание Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Именно этот день — 2 сентября как окончание Второй мировой войны — прозвучал одновременно в обращениях к своим народам глав СССР и США Иосифа Сталина и Гарри Трумэна и опубликован в то время в газетах «Правда» и «Известия».

Празднование Дня Победы над Японией отмечается в КНР, КНДР, Республике Корея, США, Великобритании, Франции, Голландии, Австралии и других государствах. Наиболее широко он отмечается в Китайской Народной Республике, которая в ходе войны с Японией потеряла более 20 млн своих граждан.

На одном из торжеств в Китае по случаю Дня Победы над Японией 3 сентября 2015 году Вы, уважаемый Владимир Владимирович, присутствовали по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, что с одобрением было воспринято большинством наших сограждан.

В этом году в день 75-летия Победы над Японией 3 сентября Вы поздравили руководство и народ Китая с этой знаменательной датой. И этот достойный поступок президента Российской Федерации по отношению к великому соседу свидетельствует о Вашей памяти тех, кто отдал жизнь за Победу над Японией.

Почему же в этот день — 3 сентября — Вы, уважаемый Владимир Владимирович, как президент Российской Федерации, не сочли возможным поздравить народы России с 75-летием Дня Победы над Японией? А ведь этого поздравления именно от президента России, смею Вас заверить, ждали все и особенно жители Дальнего Востока.

Более того, власть даже не сочла возможным что-либо объяснить в связи с таким невниманием к нашим патриотическим основам. В отсутствие правдивой информации поползли слухи, что всё это делается в угоду Японии с тем, чтобы заключить скорее с ними «мирный договор в обмен на передачу японцам ряда российских Курильских островов».

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам как гражданин своей страны с настоятельной, простите за откровенность, просьбой — рекомендацией: найдите время и в одном из своих ежедневных выступлений по телевидению или в других средствах массовой информации и разъясните народу действительные мотивы такого отношения Вас и властей к празднованию 75-летия Дня Победы над Японией.

И настоятельная просьба. Не поручайте давать разъяснения по этому важнейшему вопросу своим помощникам и федеральным структурам.

Только Ваш личный ответ будет воспринят гражданами России как правдивый.

С уважением,

Вячеслав Зиланов — сын участника Великой Отечественной войны, отнесен к Детям войны, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области.

9 сентября 2020 года