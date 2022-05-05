Российская Федерация экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки, и в мире нет свободных мощностей для замещения этих объемов. Об этом 4 мая заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо в ходе встречи технического комитета ОПЕК+.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», — приводит слова генерального секретаря ОПЕК ТАСС.

Новость обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения указали на то, что страны Европейского союза могут навредить лишь своей экономике, если откажутся от российской нефти.

«Если б они были, они бы от российской нефти отказались ещё в 2014 году», — написал один из участников обсуждения.

«Отказывайтесь! Мы — за», — с сарказмом добавил в адрес стран Европы 78 226.

«Пусть всей Европой убьются об Россию», — смеется Mari.

«Даже читать приятно! Спасибо тебе, генсек ОПЕК», — пишет Gala.

«Это хорошо, что ОПЕК не будет поднимать добычу. Наш рынок никто не займет, и пусть цены растут — нефтяники от этого только будут в выигрыше, и мы, соответственно. А нашу нефть всё равно так и будут покупать, найдётся покупатель. А Европа останется в *опе», — написал Олег

drpepperscott230 Добыча нефти

«Есть замечательная пословица «Не рой яму другому, сам в неё попадёшь"», — комментирует новость Aylania.

«Значит, цена попрёт вверх. ОПЕК и так заработает, без увеличения добычи. Кто про рынок говорил?» — задалась вопросом Ольга К.

«Они думают, что блокируют нас, а на самом деле — себя. Мы ведь развернёмся и будем продавать в другую сторону. Нам без разницы — куда», — отметила Галина К.

«Конечно, кто-то думал, что стоит только свистнуть, — и вся нефть рекой к ним потечёт. Однако проблема возникла», — отреагировала Виктория З.

«Пусть роют землю. Глубже…» — иронизирует «Уникум».

«И тут мы поняли, что пролетаем», — с сарказмом добавила Людмила Д., подразумевая Европу.

«Есть, могу продать — $300 баррель. Оплата в рублях. Утром — деньги, вечером — нефть, вечером — деньги, утром — нефть», — с юмором отметил Игорь В.

«Нет уж, раз решили отказаться, пусть твердо стоят на своём решении! Деиндустриализация Евросоюза — их новая цель», — пишет не без сарказма Владимир Г.

«Всему российскому нет замены!!!» — отреагировала Татьяна Н

M1kha Добыча нефти

«Вот и закройте им все краны», — призвала Ирина С.

«Да как это нет? Сценарий тот же, что и с газом. Вон Польша успешно заменила «кровавый» российский газ «демократичным» немецким… Что? Спрашиваете, где Германия газ берет? А не ваше дело. Главное, он с молекулами демократии», — с иронией подытожила Александра Л.