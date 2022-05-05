Байден посмеялся над инвалидами. Соцсети: «Самый жалкий президент США»
В соцсетях обсуждают очередную нелепую выходку 79-летнего президента США Джо Байдена. То он с воздухом поздоровается, то слова перепутает, то пойдёт не в ту сторону. Очередной темой для обсуждений стало его поведение на встрече с американскими спортсменами.
Инцидент произошел 4 мая в резиденции Байдена, устроившего торжественный приём спортсменам из национальной олимпийской сборной.
Фотографируясь со спортсменами, среди которых были и параолимпийцы на инвалидных колясках, он крикнул: «Не надо прыгать!». А стоящую рядом с ним незрячую девушку Байден попросил посмотреть на фотографа.
«Ничего себе. Вот это первое лицо!!!» — возмущён Alex Alex, подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой денацификации и демилитаризации Украины.
«Он хочет на второй срок? У него уже что-то с головой», — удивлён Адам К.
«Знатный пранкер», — так Байдена охарактеризовал Александр (пранкеры — это люди, устраивающие розыгрыши, прим. ред.).
Р. Н. советует Байдену не забывать пить таблетки.
«Только не пожимай руку воздуху, Байден», — шутит Ghost.
«Он войдёт в историю, точно, но совсем не как лучший президент США», — считает Нитка.
«Это уже не смешно, надеюсь у него «ядерный чемоданчик» забрали», — комментирует Антон Р.
«Что же он творит», — удивлён Андрей.
«Ну второй срок ему не светит», — сделал вывод Bravo.
«Да понятно, что это бездушный манекен, без сострадания, чести и совести. Это циничный, расчётливый человек, который продолжает уничтожать государства с ухмылкой на лице. Украинцы, одумайтесь, свергайте фашистскую власть, США ничего хорошего для вас не готовят! Да и к тому же они неоднократно признавались, что Украина — это всего лишь полигон для США», — эмоционально высказался Карл.
«Мда, это самый жалкий президент США за всё время», — подытожил обсуждения пользователь с ником Sila Duxa.
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