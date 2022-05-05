Беглые «звёзды» и звездульки, которые покинули Россию после начала спецоперации, продолжают уже из-за границы плевать в сторону Родины, попутно жалуясь на то, что накоплений надолго не хватит. С некоторых за это время поспадали маски порядочных людей, и обнажилась вся суть. В России по следам артистов, разочаровавших граждан страны, составили своего рода рейтинг с номинацией «Крысиные бега». Возглавила его Чулпан Хаматова, которая ранее назвала звание народной артистки «какой-то бредятиной», но при этом не забывает указывать его при попытке подзаработать на продаже своих курсов. У Хаматовой, как и у некоторых других деятелей, в России остались активы. Более того, ранее Хаматова неоднократно получала государственные контракты и бюджетные деньги. Последний госконтракт датирован февралем 2022 года. Подробнее об этом — в материале ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия Чулпан Хаматова

Напомним, ранее в России составили антирейтинг артистов РФ, разочаровавших граждан, и назвали его «Крысиные бега». Возглавила его Чулпан Хаматова, второе место разделили Ксения Собчак и Максим Галкин, а на третьем — Иван Ургант, который сначала выехал в Израиль, но потом вернулся в Россию, успев получить свою порцию жёсткой критики.

Омерзение и критику у жителей России вызывает, конечно, не столько сам факт отъезда, а то, как ведут себя эти «звёзды» уже там, за пределами России. Например, Хаматова в интервью латвийскому телеканалу оплевала кормившую её все эти годы страну, заявив на вопрос об отказе от звания народной артистки: «Я, честно говоря, к этому никогда серьезно не относилась. Ну, то есть, это какая-то бредятина, какой-то советский такой… Ну, если они отнимут, я его отдам. Как бы… оно… я даже не знаю, где оно, что оно дает».

На днях Хаматову разыграли пранкеры Вован и Лексус, и в беседе та заявила, что не планирует выступать в России. Вот только почему-то до сих пор у нее не закрыты активы в стране, в которой она не планирует больше зарабатывать.

(сс) Официальный сайт Администрации Президента России Чулпан Хаматова на вручении Государственных премий Российской Федерации

(сс) Официальный сайт Администрации Президента России Чулпан Хаматова на торжественном приёме по случаю Дня России

О госконтрактах для Хаматовой

В активе уроженки Казани есть действующий статус ИП с основным видом «деятельность в области исполнительских искусств». Как индивидуальный предприниматель Хаматова зарегистрирована с 2007 года.

В базе «Госрасходы», созданной Счётной палатой РФ, за ИП Хаматовой числится 21 государственный контракт на общую сумму почти 17,4 млн рублей. Вот, например, 7 февраля 2022 года с нею подписан контракт на 360 тыс. рублей на услуги по исполнению номеров концертной программы в рамках проведения мероприятия «Международный фестиваль имени А. Н. Скрябина». Заказчик — федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Росконцерт». Или вот: в 2021 году «Государственный театр наций» заключил с нею три контракта на исполнение роли Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита» — на 721 057,75 рубля, на 1 153 659,94 рубля и 1 394 439,93 рубля. В 2020 году было также четыре госконтракта, в 2019 году — два, и так далее.

В базе «Контур. Фокус» уточняется, что в отношении ИП Хаматовой на сегодня «найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам».

К слову, при продаже онлайн-курсов Хаматовой она не забывает упоминать все свои регалии — звания заслуженной артистки РФ и народной артистки РФ. Да и те, кто знаком с Хаматовой, отмечают, что та приложила немало усилий для того, чтобы в 2012 году ей присвоили почетное звание народной артистки России.

(сс) Официальный сайт Администрации Президента России Владимир Путин и Чулпан Хаматова на вручении Государственных премий Российской Федерации

Помимо этого, Хаматова — лауреат двух государственных премий РФ, полученных в 2004 и 2014 годах. Также она является обладательницей премии мэрии Москвы и Ордена Дружбы — государственной награды.

Хаматова вызывала уважение своим участием в создании и работе фонда «Подари жизнь». Том самом фонде, который после ее бегства в Латвию, где у артистки имеется недвижимость, оказался ею фактически брошен. Хотя сама Хаматова и заявила ранее, что, несмотря на свой отъезд, она продолжит заниматься благотворительностью, но на деле это вряд ли так. Она что, планирует удаленно помахивать больным детям через видеочат, сидя в своём домике в латвийском посёлке миллионеров?

(сс) Сайт Правительства России Чулпан Хаматова во время церемонии открытия Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии в Москве. 1 июня 2011 года

Активы бывшего мужа

Также в базе Хаматова числится бывшим владельцем ООО «Маяковский», которое было создано в 2012 году в Москве и работает в сфере производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. С 2021 года единственным владельцем является Александр Шейн, которого называют бывшим мужем Чулпан Хаматовой. У пары есть общая дочь. До этого артистка сама владела компанией.

Примечательно: фирма существует десять лет и с 2018 года из года в год указывает в отчётах убытки, но при этом убыточную фирму никто не закрывает. А так ли она убыточна?

Шейн также имеет статус ИП с основным видом деятельности — «рекламное агентство». Он же был участником фонда «Русско-немецкая киноакадемия», который числится в стадии ликвидации. Помимо этого, Шейн был совладельцем кинопроизводственного ООО «2 план 2», которое ликвидировали в 2020 году. До своей ликвидации компания успела соучредить пять компаний в той же сфере, но все они ликвидированы.

Цитата из к/ф «9 рота». Реж. Фёдор Бондарчук. 2005. Россия Александр Шейн в роли Патефона

В свете вышеуказанной информации возникает вопрос: почему Хаматова, уезжая из страны и не планируя возвращаться, оставила действующий ИП, за которым числится хвост из госконтрактов? Ведь в случае ИП налоги платить нужно вне зависимости от деятельности (ведётся/не ведётся). Оставила про запас?