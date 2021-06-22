Около 79 миллионов американцев хоть раз в своей жизни взяли студенческий кредит на обучение, и около половины из них уже успели полностью погасить задолженность. Однако избиратели, которые до сих пор имеют некоторый остаток по федеральному кредиту, являются основной целью президента США Джо Байдена, выступающего за списание студенческих долгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По оценкам колумниста The Washington Post Хью Хевитта, Байден напрямую выручит 40 миллионов человек, если он решится простить долги студентов, и косвенно поможет еще десяткам миллионов. При этом Хевитт указывает, что было бы наивно полагать, что такой план «миротворца» никак не связан с ноябрьскими выборами. Белый дом стремится задобрить тех, кто, учитывая общее состояние страны и рекордную инфляцию, может отвернуться от Демократической партии в ближайшем будущем.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

Олег Филатчев. Студенты

«Если долги по студенческим кредитам будут прощены (или уменьшены), логичным будет следующий вопрос: как предотвратить повторение подобного? Очевидный ответ — снизить стоимость обучения в колледже.

Престижные университеты? Частные или государственные отдельные школы. Боюсь, этот рынок не исправить… в обозримом будущем он будет платным», — размышляет Shortstop27.

«Они хотят сделать американцев невежественными, сделав колледж недоступным», — отвечает DemocracyIMPERILED.

«Когда богатые люди и глобальные корпорации получают подачки, это хорошая государственная политика. Но когда помощь получают обычные люди, в США это считается политической коррупцией и вообще плохим делом», — отмечает padnactap02.

«Я устроил своих детей в университет, включая аспирантуру. (Несмотря на это, они самостоятельные молодые люди.) Я не обижаюсь на облегчение кредита. Не тогда, когда я вижу смехотворные процентные ставки по некоторым из этих кредитов. Неудивительно, что их почти невозможно выплатить. Одна из подруг моей дочери взяла около 50 тысяч долларов на четыре года обучения в колледже (государственная школа), вовремя вносила платежи и всё равно осталась должна больше, чем первоначальный кредит! Как такое может быть?!!! Она живет экономно (у нее нет машины, она снимает жилье, покупает одежду в ТЦ) и никогда не выберется из-под этого долга без посторонней помощи», — рассказывает MrsRoshester.

«Частная, известная юридическая школа, в которой я учился в конце 70-х годов, стоила мне 24 тысячи долларов за три года обучения. Сейчас я посмотрел на стоимость этих трех лет и был потрясен, увидев ценник в 230 тысяч долларов. Необходимы реформы», — подчеркивает Yappy Appy.

«На самом деле именно лоббирование нуждается в реформах. Именно Конгресс принял реформы и законы, которые создали необычайно высокую стоимость обучения в колледже! На самом деле именно Конгресс принял большинство законов, от которых намного больше выигрывает высший класс, чем остальные! Коррупция порождает грязных крыс в Конгрессе, и большинство из них действительно грязные крысы!» — восклицает DemocracyIMPERILED.

«А как же родители вроде меня, которые откладывали деньги и экономили, не покупали новейшую машину, мобильный телефон или что-то еще, чтобы я мог оплатить обучение своего сына? Я что, идиот, потому что мне и в голову не приходило, что правительство будет выплачивать студенческие кредиты из моих налоговых денег? Мало того, что мои деньги пошли на оплату обучения моего сына, теперь они должны пойти на оплату всех остальных?» — негодует carolynonearl.

«Мы экономили и экономим, годами обходились без мобильных телефонов и продолжаем покупать только подержанные автомобили, хотя наш младший закончил школу три года назад. И им всё еще нужно было брать кредиты. Вместо того чтобы ныть, поблагодарите свои звезды за то, что вы смогли позволить себе оплатить образование вашего сына», — отвечает Boomerfreak.

Ранее Байден простил 113 тыс. студенческих кредитов на $2,3 млрд и еще 18 тыс. студенческих долгов ценой в $500 млн. До этого президент простил долги 1,1 млн студентов. Таким образом, общая сумма достигла почти $3 млрд.

Американцы по-разному отреагировали на отмену студенческих долгов. Одни одобрили инициативу президента, а другие назвали данный процесс массовой передачей богатства и указали, что выплата кредитов — это обязанность человека, а не федерального правительства.

Некоторые потребовали, чтобы студенческие кредиты были прощены для всех или почти для всех, а также указали, что хотя цифра в $3 млрд и смотрится внушительно в заголовке, она составляет лишь 0,17% от $1,7 трлн непогашенного долга по студенческим кредитам.