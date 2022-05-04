Журналистка Good Morning Britain Сюзанна Рейд рассказала премьер-министру Великобритании Борису Джонсону историю одной пенсионерки, которая вынуждена выживать в условиях кризиса цен на жизнь.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

«Вы сказали, что людям надо делать выбор, на что потратить свои деньги. Элси 77 лет, она вдова и пенсионерка, которая живет в муниципальном доме, она получает пенсию в размере 170 фунтов в неделю. Ее счета за электроэнергию, обратите внимание на это, с 17,85 фунтов в месяц, она будет дополнительно платить 816 фунтов в год. Чтобы сократить свои траты, Элси решила есть всего один раз в день, ей 77 лет, она теряет вес, она идет в супермаркет в конце дня, чтобы покупать товары со скидкой, она встает рано утром, чтобы воспользоваться льготным проездным на автобус, чтобы ездить на автобусах целый день, чтобы не использовать электричество дома. От чего еще Элси нужно отказаться?» — спросила Рейд.

Ответ премьер-министра был неожиданным: «Я не хочу, чтобы Элси отказывалась от чего-либо. Но я напомню, что льготный проезд на автобусах я ввел».

Многие пользователи раскритиковали Джонсона за этот ответ. Для некоторых из них подобный ответ в очередной раз показал, что премьера не заботит кризис в стране, ему важен только он сам.

«Он глухой, высокомерный и оторванный от реальности в период кризиса цен на жизнь. Борис Джонсон, пришло время уйти», — написал теневой министр иностранных дел @DavidLammy.

Ряд комментаторов рассказал другие истории о пенсионерах, которым приходится «выживать», ездить на автобусах, чтобы не пользоваться электричеством, покупать товары, у которых заканчивается срок годности, потому что они дешевле, отказываться от всего, что было привычно.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Я работаю окулистом. Недавно проводил тест одной 83-летней леди, она живет в Мансфилде. Она сказала, что использует льготный проезд, чтобы ездить на общественном транспорте по три часа каждый день, чтобы экономить на отоплении, и еще потому, что ей «нравится смотреть на людей». Такие Элси по всей стране», — написал @Stuvigreen.

Часть комментаторов уверена, что Джонсон заставляет людей жить в нищете не из-за своей некомпетентности или неспособности управлять страной, а из-за того, что он таким образом реализует «свой коварный план».

«Премьер-министр, вы сознательно ставите под угрозу жизни людей. Вы не глуп, вы очень образован, и знаете, что сами создаете нищету. Борис Джонсон, очнитесь, пока люди не начали умирать», — обратился @Depheruk.

Некоторые пользователи отметили, что слова о поддержке людей в подобной ситуации с помощью местных властей — это очередная ложь, адресованная людям, которые не проверяют статистику.

«Вложение денег в местные советы» — это ложь. Финансирование муниципалитетов существенно сократилось, пока Тори сидели в правительстве. Гранты сократились за последние десять с лишним лет, вследствие чего муниципалитетам разрешили немного повысить ставки по местным налогам, чтобы возместить недостающее финансирование. Несмотря на это, муниципалитеты в положении хуже, чем было 12 лет назад», — рассказал @frankotron.

В комментариях предложили посчитать, сколько у пенсионерки действительно остается денег, с названными расходами. Оказалось, что в Британии есть те, кто получает еще меньше.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

«Счета за электроэнергию составляют 85 фунтов в месяц. Ее пенсия 170 фунтов в неделю, что составляет 8840/12 = 736 фунтов. Минус электроэнергия, это 651 фунт, это гораздо больше, чем я получаю от страховщика. В добавок к оставшейся пенсии у нее есть и другие выплаты», — написал @Duggery4.

Среди пользователей есть те, кто напомнил, что бесплатный проезд на общественном транспорте существовал и до Джонсона, поэтому его комментарий — очередная ложь.

«Джонсон говорит, что он ввел льготный проезд. Он стал премьер-министром в 2019 году. Льготы были придуманы в 1973 году, когда ему было 8-9 лет», — прокомментировал @virgosam70.

Некоторые пользователи скептически относятся к истории об Элси. Часть из них не верит в ее существование, часть интересуется, чем пенсионерка занималась всю трудоспособную жизнь, и где все ее пенсионные сбережения.

«Нынешние пенсионеры жили в периоды процветания Великобритании, когда была работа и была зарплата, что они делали с доходами вместо подготовки к пенсии?» — спросил @QM2fan.

«Эта Элси действительно существует, или будет какой-то активист-лейборист, который впервые ее найдет?» — уточнил @Georgin40 427 121.