Кубинские мигранты начали прибывать в США в невиданных за последние четыре десятилетия количествах, причем пограничные службы ожидают в 2022 году около 150 тысяч кубинцев, которые приходят к американской границе пешком. Путь нелегалов теперь пролегает через Никарагуа — страну, правительство которой в конце прошлого года отменило визовые требования для граждан Кубы, дав им возможность по суше приходить в Мексику, пересекая Центральную Америку. Американское правительство обвинило президента республики Даниэля Ортегу за подобную политику, с помощью которой, пишет The New York Times, он пытается оказать давление на Штаты ради ослабления санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Напомним, что кубинцы составляют лишь малую часть нелегального эмигрантского потока, который продолжает расти при администрации главы Белого дома Джо Байдена. Так, в марте был установлен новый за последние два десятилетия рекорд по количеству нелегалов, пойманных за один месяц — 221 303 человека.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Партия Байдена дорого заплатит за этот преднамеренный миграционный кризис и саботаж нормативных актов, призванных обеспечить безопасность наших границ. Его действия следует рассматривать как неисполнение служебных обязанностей», — пишет TED338.

«Таким образом, 150 000 кубинцев, ожидаемых в этом году, присоединятся к 170 000 человек, уже стоящих лагерем на южной границе. За один год в США въедет более четверти миллиона человек — в основном неквалифицированных, не говорящих по-английски.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Защитники иммиграции всё чаще говорят нам, что у этих людей есть право просить убежища (поскольку бедность теперь является законной причиной для предоставления убежища). Они помогают/поддерживают их въезд в США, но потом забота о просителях убежища переходит к правительству США, местным властям и налогоплательщикам.

Именно местные власти должны обеспечить жилье, школьное образование и медицинское обслуживание для этого потока — в то время, когда бездомность и детская бедность среди населения находятся на рекордно высоком уровне», — указывает Paula.

«Если вы спросите белых «либералов», то для них рекордное количество нелегалов — это фантастическая новость. Откуда нелегалы приходят — не имеет значения. Надеюсь, что такое глубоко предосудительное отношение и политика будут наказаны», — комментирует ss.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что просители убежища бегут с Кубы из-за бедности. Многие из них берут кредиты с высокими процентными ставками, чтобы собрать тысячи долларов, которые им нужны, чтобы добраться до США…

Убежище можно легко получить в Белизе, стране, граничащей с Гватемалой и Мексикой, где говорят на английском и испанском языках и где самая низкая плотность населения в Центральной Америке, так что места там предостаточно. Зачем пробираться на север, продираясь сквозь джунгли и хищные банды, если убежище под рукой? А! Это потому, что нашей Демократической партии нужны новые избиратели», — подозревает NorthernVirginia.

«Давно пора снять эмбарго с Кубы. Почему мы всё еще ведем эту холодную, холодную войну?» — недоумевает culprit.

«Администрации Байдена давно пора положить конец бесконечной нелегальной иммиграции. Не нужно предоставлять убежище нелегалам, нужно их немедленно депортировать», — считает dossier2357.

«Успешного восстания против нелегальной иммиграции не будет. Военные, как всегда, на стороне режима, а у людей нет средств, чтобы это изменить», — уверен Raul.

«Еще один пример проблемы, которая была спровоцирована политикой США и привела к потоку миграции», — подчеркивает John Wright.

Напомним, что Куба во время переговоров по миграционной теме с США выразила обеспокоенность в связи с американской экономической блокадой, которая создаёт условия для роста эмиграции.

«Были рассмотрены вопросы соблюдения двусторонних соглашений о миграции и взаимных обязательств по обеспечению законной, безопасной и упорядоченной миграции. Куба вновь выразила обеспокоенность в связи с мерами, принятыми правительством США, которые <…> создают социальные и экономические условия, стимулирующие эмиграцию», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что меры, связанные с крайним ужесточением эмбарго, «ведут к гибели людей и совершению таких преступлений, как незаконный ввоз мигрантов, мошенничество и торговля людьми, что вредит как нашим странам, так и региону в целом».

Сообщается также, что кубинская делегация настояла на «обязательстве Вашингтона гарантировать выдачу в Гаване ежегодно не менее 20 тысяч виз кубинцам для эмиграции в США», как это было договорено ранее.