Цены в британских магазинах выросли на 2,7% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о самом высоком уровне инфляции с сентября 2011 года. Об этом 4 мая пишет обозреватель газеты Independent Джози Кларк в статье «Цены в магазинах взлетели до самого высокого уровня за 11 лет из-за роста цен на энергоносители и конфликта на Украине».

Юрий Пименов. В магазине. 1938

Согласно индексу розничных цен BRC-NielsenIQ, рост цен на энергоносители и конфликт на Украине продолжали сказываться на апрельских ценах в магазинах, и никаких признаков их снижения не наблюдалось.

Как показывает индекс, годовая инфляция цен в магазинах ускорилась до 2,7% в апреле по сравнению с 2,1% в марте и превысила средний рост цен за последний год.

Инфляция цен на продукты питания ускорилась до 3,5% в апреле по сравнению с 3,3% в марте, хотя инфляция цен на свежие продукты немного замедлилась — с 3,5% в прошлом месяце до 3,4% — на фоне жесткой конкуренции между супермаркетами, которая препятствовала резким скачкам цен на товары первой необходимости.

Адриан ван Остаде. Торговка рыбой. 1670

Мировые цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня, увеличившись на 13% только за последний месяц, а на растительные масла и крупы — еще выше. Специалисты предупреждают, что это приведет к дальнейшему повышению цен на продукты питания в Великобритании по мере их поступления по цепочкам поставок в ближайшие месяцы.

В секторе непродовольственных товаров, особенно мебели, электроники и книг, наблюдался самый высокий уровень инфляции с момента начала наблюдений в 2006 году. Инфляция ускорилась до 2,2% в апреле с 1,5% в марте. Положение усугубили перебои в работе крупнейшего в мире морского порта вследствие недавнего локдауна в Шанхае.

«Розничные продавцы будут и далее делать всё возможное, чтобы сдерживать цены и эффективно обслуживать своих клиентов, ограничивая рост цен и расширяя диапазоны стоимости, однако это заставит их искать способы экономить на чем-то другом, — заявила исполнительный директор BRC [Британский консорциум розничной торговли — прим. ИА REGNUM] Хелен Дикинсон. — Потребителям следует быть готовыми к дальнейшему росту цен и будущим трудностям».

Кристоффель Любенецкий. Торговец очками. Начало 18 века

Глава отдела розничной торговли и бизнес-анализа в NielsenIQ [компания, проводящая маркетинговые исследования — прим. ИА REGNUM] Майк Уоткинс сказал: «Инфляция не показывает признаков снижения, и рост цен на непродовольственные товары представляет дополнительную проблему для магазинов, поскольку неуверенность потребителей и рост стоимости жизни, скорее всего, приведут к снижению потребительских расходов».

«Поскольку продовольственная розница больше не защищена от этих трудностей, — добавил Уоткинс, — супермаркеты реагируют снижением цен на некоторые продукты повседневного спроса, включая собственные торговые марки, с целью ограничить инфляцию цен в магазинах».