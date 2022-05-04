Жители Южной Кореи обсудили уход в отставку кандидата на пост министра образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 3 мая кандидат на пост министра образования Ким Ин Чхоль подал в отставку на фоне обвинений в фаворитизме, связанных с получением его семьей стипендий от некоммерческой организации.

Известно, что Ким Ин Чхоль стал первым кандидатом в министры нового правительства Юн Сок Ёля, который ушел в отставку. Прошло всего 20 дней с тех пор, как его кандидатура была выдвинута на пост министра образования.

«Я хотел вернуть те блага, которые получил от государства и общества, через волонтерскую деятельность, однако этого оказалось недостаточно, — сказал Ким Ин Чхоль. — Я не буду давать никаких разъяснений. Это всё моя вина».

После того, как бывший ректор университета иностранных языков Ханкук (HUFS) был назначен министром образования и заместителем премьер-министра по социальным вопросам, стало известно, что Ким Ин Чхоль был президентом Корейской ассоциации выпускников программы Fulbright в 2012–2015 годах, а его сын и дочь в это время получали стипендии данной организации.

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Несколько лет назад Ким Ин Чхоль и его супруга также получали эти стипендии. Несмотря на это кандидат отверг обвинения в фаворитизме, заявив, что все получатели стипендий были выбраны справедливо.

Сообщается, что кандидата на пост министра образования также подозревают в растрате средств, плагиате диссертации, а также получении степени магистра в период военной службы.

«Среди кандидатов в новое правительство есть члены и похуже», — отмечает anse***.

«Бессовестный…», — сетует blue***.

«А коррупция среди кандидатов в министры когда-нибудь закончится?» — интересуется jmle***.

«А закончится ли подобное после того, как он уйдет в отставку? Прокуратура должна немедленно начать проверку в отношении семьи Ким Ин Чхоля», — требует gsa8***.

«Такими темпами придется проверять половину чиновников в стране», — пишет nagn***.

«Кандидат на пост министра культуры, спорта и туризма также должен подать в отставку», — считает chac***.

«В кабине Юн Сок Ёля нет того, кого можно было бы назвать «святым», — отмечает jjkj***.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

«Не нужно оставлять это дело после отставки. Это дело необходимо расследовать!» — требует fmmd***.

«Южная Корея сможет стать развитой страной только тогда, когда исчезнут авторитаризм и «группки по интересам», — считает matt***.

«Благо он не обделен здравым смыслом», — пишет sua9***.

«Ура, у него есть совесть!» — радуется p0p0***.

«Он должен извиниться перед Юн Сок Ёлем!» — считает kims***.

«Сфальсифицировано», — предполагает danv***.

«Необходимо устроить облаву на его офис, конфисковать все данные, запретить выезд из страны и провести нормальное расследование», — предлагает ho_1***.

«Реформа прокуратуры необходима, а то они не справляются со своей работой», — жалуется fede***.