Японский массовый еженедельник «Сюкан гэндай», полагаю, переполошил японцев, всерьез с привлечением авторитетных специалистов изложив якобы существующий у российских военных сценарий «захвата» второго по величине северного острова страны — Хоккайдо. Для «подтверждения» этого приводятся слова председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о том, что в ответ на нахрапистую политику японского правительства с незаконными притязаниями на российские Курильские острова и волну необоснованных «санкций» в России могли бы выдвинуть встречные территориальные претензии Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Любая страна при желании может выдвинуть территориальные претензии к соседу и найти для этого веские, с её точки зрения, обоснования. До последнего времени такое желание проявляла только Япония в отношении Курил, хотя, по мнению ряда экспертов, Россия имеет все права на остров Хоккайдо», — сказал Миронов.

Про его словам, эту тему в Москве на официальном уровне до сих пор не затрагивали, однако сейчас невозможно сказать, куда заведет Токио курс на конфронтацию и как на это придется реагировать России.

«Надеюсь, что японские политики не до конца забыли уроки Второй мировой и судьбу Квантунской армии (группы армий. — А. К.), иначе мы будем вынуждены освежить их воспоминания», — предупредил политик.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Миронов

Комментируя эти высказывания, которые, скорее всего, были сделаны для острастки, японское издание делает вывод: «В контексте российской военной спецоперации на Украине Путин уже назвал Японию «недружественной страной» или фактически врагом. Кроме того, Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», крупный российский политический деятель, публично заявил: «У России есть права на Хоккайдо». В связи с этим напряженность в отношениях между Японией и Россией стремительно нарастает».

Заметим, что «напряженность стремительно возрастает» не в результате заявлений российских политиков, а как следствие не иначе как враждебных политических решений японского правительства. Решений, проявившихся в лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле, запрете экспорта в нашу страну практически всей номенклатуры ранее закупаемых в Японии товаров, оскорбительных «санкций» в отношении высших руководителей РФ и членов их семей и пр.

«Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны», — говорится в тексте заявления МИД РФ о бессрочном запрете въезда в Россию японскому премьеру Кисиде, министру иностранных дел Хаяси и другим допускающим враждебность к нашей стране японским деятелям, всего 63 гражданам Японии.

Но вернемся к японскому «сценарию» захвата Россией Хоккайдо. Не видя разницы между ситуацией на Украине и целями политики Москвы в отношениях с Японией, японские политологи и аналитики, похоже, всерьез допускают «захват Хоккайдо русскими». При этом признается, что «вторжение» состоится в случае обострения не столько российско-японских, сколько российско-американских отношений, чреватого вооруженным столкновением.

663highland Хоккайдо

Бывший генерал-майор сухопутных сил самообороны Японии, а ныне приглашенный профессор престижного научно-исследовательского института Тиба, Хироки Ямасита, говорит: «Вторжение России на Хоккайдо — это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас. В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией. При дальнейшем усилении градуса этого противостояния важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока.

Дело в том, что именно из этой акватории России удобнее всего создавать реальную военную угрозу США с использованием своего атомного ударного подводного флота, базирующегося здесь. Этот морской ареал с большой вероятностью может быть использован Россией для ядерного удара по Америке. Для того чтобы полностью устранить здесь влияние военного фактора союзника США — Японии, — России просто необходимо оккупировать часть Хоккайдо с японскими военными базами. И я подчеркиваю: такая вероятность вовсе не равна нулю».

Связанные с японской военной разведкой специалисты предупреждают, что в случае военных действий овладение Хоккайдо с севера станет одной из важных целей командования вооруженных сил России. Об этом заявил Кинъити Нисимура, который работал аналитиком разведки в министерстве обороны, а в настоящее время является директором Исследовательского института военной и информационной стратегии: «По нашему мнению, основные силы российского Тихоокеанского флота, базирующиеся во Владивостоке, перед вторжением на Хоккайдо с целью избежать воздушных и морских атак со стороны Японии, скрытно осуществят переход на Сахалин по проливу Соя (Лаперуза). Оттуда высадка десанта на севере Хоккайдо — самый реальный маршрут».

При этом японский разведчик сообщает, что в настоящее время на Дальнем Востоке у России насчитывается восемь больших десантных кораблей. Кроме того, имеются еще около восьми таких же десантных кораблей Северного флота. «Такая десантная группировка в составе около 20 боевых кораблей может нести одновременно 10 000 человек и 400 танков», — подсчитал Нисимура, почему-то «перебросив» на Дальний Восток десантные силы Северного флота ВМФ РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Корабли Северного флота ВМФ РФ

Предполагаемыми еще с советских времен приоритетными пунктами десантирования российских Вооруженных сил японские генштабисты определили города Вакканай, Хаматомбэцу и Тэсио в северной части Хоккайдо. Считается, что российские войска будут осуществлять нападение по этим трем направлениям одновременно. Однако главные сражения на Хоккайдо, согласно авторам статьи в «Сюкан гэндай», должны произойти за второй по величине город Хоккайдо — Асахигава, где «находится командование 2-й дивизии, отвечающее за оборону всего северного Хоккайдо».

Излагается следующий сценарий «битвы за Хоккайдо»: «Здесь мало проездных дорог, которые может использовать российская армия, и большинство из них ведут через перевал Отойнэппу. Поэтому именно Отойнэппу станет той первой решающей цитаделью, от взятия которой будет зависеть, сумеют ли российские войска пройти в южном направлении к Асахикаве. Для японских сил самообороны именно здесь будет решаться вопрос, смогут ли они остановить вторжение.

Предстоит эвакуировать около 630 жителей Отойнэппу. Затем разместить японские силы самообороны на холмах по обеим сторонам дорог, по которым будет проходить неприятель. Здесь японские силы самообороны и российская армия сойдутся в ожесточенных боях.

Силам самообороны важно выиграть время, используя сложный рельеф местности. Тем временем наши войска должны развернуть танковые подразделения к северу от города Асахикава.

Masal64 Асахикава

Однако следует учесть, что в случае нападения российские войска не обязательно ограничатся десантными операциями только на севере Хоккайдо».

На взгляд автора этих строк, планируя «ожесточенные бои» на Хоккайдо, японские стратеги в известной степени находятся под впечатлением сводок боевых действий на Украине. Где российская армия, рискуя жизнями своих солдат и офицеров, при взятии городов и других населенных пунктов старается не использовать тяжелое вооружение и бомбардировочную авиацию, дабы максимально сократить жертвы местного мирного населения. Но в ходе гипотетической войны с Японией, думаю, приоритетным станет быстрое и эффективное достижение в первую очередь чисто военных целей.

Редакция еженедельника «Сюкан гэндай» намерена продолжить пугать японцев «русским вторжением», и, похоже, не только на Хоккайдо, но и в целом «захватом Японии». Она анонсирует читателям очередной материал «Столкновение японских сил самообороны и российской армии Путина… Ужасающая ситуация, которая развернется на Хоккайдо»…