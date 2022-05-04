Президент США Джо Байден оговорился, рассказывая о поставках американского вооружения. По ошибке американский лидер сказал, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin поставлялись в Россию, а не на Украину.

Карл Брюллов. Нарцисс, смотрящий в воду. 1819

Байден отметил, что перед тем, как Россия начала спецоперацию на Украине, США «удостоверились в том, чтобы у России имелись Javelin и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло».

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Очередная оговорка американского лидера не осталась без внимания пользователей социальных сетей. Многие из участников обсуждения указали на то, что американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin в итоге оказались в руках защитников Донбасса в качестве трофейного оружия.

«Просто для Байдена Украина — это Россия. Ошибки нет», — написала Tatiana S.

«Посредник — Украина», — с сарказмом добавил Pavel V.

«Байден проболтался. Военную тайну раскрыл…» — пошутил Andrey L.

«Президент такой великой страны не может ошибаться!» — с юмором отметил Вася К.

«Так Путин и на Россию напал», — смеется Елена А.

«Почему ошибка? Почти все уже в ЛДНР», — написала Елена.

«Это оговорка по Фрейду», — комментирует Аида.

«Может, он правду сказал», — иронизирует «Толен».

«Грешно смеяться над больным старым человеком…» — добавил Evgeny.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Спасибо дедушке Байдену за поставки вооружения для ЛДНР», — пошутил Антон.

«Простые американцы считают Украину частью России», — отметил Kay Yak.

«Он не оговорился: для Запада Россия, Украина и Белоруссия — это одна страна», — отреагировала Елена К.

«Это не ошибка. Он и поставляет «джавелины» армии ДНР», — с юмором пишет Alexi.

«Байдену трудно выговаривать ДНР и ЛНР! Для простоты сказал «Россию», — шутит L. K.

«Сначала Путин напал на Россию, а уж потом они начали снабжать ее «джавелинками», — пошутила «Чайка».

«В будущее зрит», — с сарказмом отметил Benedictus.

«Донбасс они точно снабдили», — отметил NAG.

«Поставка Javelin в Россию через Украину», — шутит Иван Б.

«Дед как в воду глядел», — иронизирует Ирина.

«Ну, в принципе, так и есть, только логистику какую-то сложную выбрали, можно было проще всё организовать», — не без сарказма добавил Руслан.

«А потом говорят, что дед из ума выжил. Всё старый… отлично понимает», — не без юмора прокомментировал Tim.

«Ну все правильно! Штаты поставляют РФ новейшие системы вооружения через Украину», — смеется Дмитрий К.

«А старый, оказывается, то же кавээнщик», — отметил Роман П.

«Не, ну в общем оно, конечно, нам, но не факт, что это то, что надо для обороноспособности. И вообще, лучше б он не «джавелины» поставлял, а забрал всех своих прихвостней», — добавила Виктория Е.

«Ну, а почему бы и нет. Время дешёвой нефти за долларо-фантики кончилось, платите вооружением», — с сарказмом подытожил Женя К.