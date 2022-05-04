В украинском городе Ровно демонтировали памятник советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Об этом 3 мая сообщил телеграм-канал «Оперативные сводки».

Николай Кузнецов

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Очередной эпизод войны с памятниками на Украине обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие раскритиковали действия киевского режима.

«Легендарная личность!» — отреагировала Basharat M.

«Это вообще не поддается никакому объяснению… Как можно отказаться от героических предков и восхвалять упырей, которые, возможно в Великую Отечественную войну уничтожили твоих родственников», — недоумевает Galina.

«Скоро памятники встанут на своё место», — добавил Джон.

«Вечная память Героям Великой Отечественной войны. Предателям и прихвостням Гитлера — забвение!» — пишет Ми М.

Harbalyk Памятник в Ровно до сноса

«Ну совсем озверели. От бессилия… Конец свой чувствуют и гадят, гадят…» — написала Людмила.

«Умеют с погибшими воевать…» — возмутился Юр Т.

«В очередной раз показали, кто они», — отреагировала Olga V.

«Готовят территорию, чтобы сдать ее Польше и лечь под поляков…» — добавил VipeR.

«Ну, кто не помнит историю — теряет территории», — прокомментировала новость Ирина.

«Николаю Кузнецову слава! Нечего его памятнику стоять в фашистском государстве. Жаль, что наши дети ничего не знают об этом легендарном разведчике. Памятники пусть рушат, главное нам не разрушать память о наших героях. Рассказывайте своим детям о советских воинах. Это важнее памятников», — отметила Елена.

«Ну и кто оккупанты теперь? Может, все-таки украинцы? Везде наши памятники, а они их уничтожают. Значит, заметают следы…» — пишет Olga B.

«У народа, который стирает прошлое, не будет будущего», — добавила Elena C.

«Как же они боятся правды. Памятники сносят и думают, что этим они перепишут историю…» — написал один из комментирующих.

«Всё восстановим. Виновные будут наказаны», — прокомментировала Елена.

«Нет истории — нет народа», — отреагировал Дима А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина. История

«Они не считают, что это их история. Они потеряли вообще и историю, и своё лицо, себя», — отметил «Я».

«Так, а с кем же ещё им воевать? Только с памятниками!» — добавил RvAvЯ.

«Как сняли, так и поставят назад, на пинках еще быстрее назад вернут. Стоял памятник Николаю Кузнецову, и мало кто его помнил, теперь освежили память. Украинцы сами себе гадят. Тот случай, как с бабушкой со знаменем», — пишет «Отжиг».

«Удивительно, а других проблем у них нет совсем», — с сарказмом написала Ирина С.

«Да, война с памятниками продолжается! Как нацисты боятся Николая Кузнецова! А вдруг он железной рукой схватит их за горло и заставит расплатиться за все их деяния!» — отметила Mariya K.

«Цель у всех этих действий — максимально разжигать ненависть к России в украинском обществе», — отметил atomprost.

«Да, воевать с памятниками легко, памятники не могут ответить. А мы просто всё запоминаем!» — добавила Елена И.

«С памятью сражаются», — отреагировала Арина К.

«Для украинского режима Кузнецов — враг, ведь он уничтожал немецких нацистов, которых украинцы в 1941 году в Киеве встречали хлебом и солью, а затем служили им во всяких дивизиях «СС Галичина», — пишет Gennadi.

«Внучки карателей напоследок жаждут одержать хоть символическую победу и хоть над памятником», — подытожил Георгий.