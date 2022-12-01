Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Венгрию в планах захватить часть украинской территории после начала российской спецоперации. Об этом политик заявил 3 мая в эфире телемарафона «UАразом», передают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Данилова, Венгрия якобы стала претендовать на часть украинской территории, считая её своей. Чиновник также пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации на Украине.

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Заявление украинского чиновника обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие указали на то, что представителям Киева не стоило говорить о Венгрии в подобном тоне, а лучше им присмотреться к Польше, которая, вероятно, рассчитывает получить часть западной Украины.

«От безысходности, как крыса, загнанная в угол, бросается на все, что движется в ее сторону», — прокомментировал слова Данилова Александр.

«Это уже агония украинского режима, — кругом враги», — добавил Golden.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл (Украина)

«Польша ещё, Румыния…» — пишет «Дедушка Егор».

«Нам только на руку. Украинцы и на турков уже начинают зубы скалить. Ждем…» — отметила Ольга.

«Венгрия, забирайте Закарпатье. Да, там местные не против будут», — отреагировала Ася.

«Похоже, все под шумок решили откусить от украинского пирога», — написала Wild Rose.

«Ну, то есть против поляков они не возражают?» — смеется HelloWorld.

«Какие они неадекватные эти украинцы… Всем угрожают, все им должны, все должны жертвовать все, чем можно для них…» — возмутилась Irina.

«Путин весь мир предупреждал лет 8, оставьте Донбасс в покое, прекратите накачивать Украину оружием. Но его никто так и не услышал», — добавила Лено4ка.

«А Данилов вообще в курсе, что за такое перед [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном извиняться придется? Это клевета так-то», — комментирует один из участников обсуждения.

«Венгры — прямолинейны, а поляки хитрые. Их даже никто не подозревает, но их намерения очевидны, просто думают, что они изменились. Но поляки никогда не изменят своё мнение, они могут лишь лицемерить», — отметил Ghost of Communism.

«Теперь точно украинцы про ЕС забыть могут», — смеется Igor.

«Полякам, я так понимаю, пока не предъявили ничего, очередь, видимо, не дошла», — с сарказмом пишет Евлампия.

«Украинцы от своей безнаказанности и наглости совсем берега попутали, не понимая, что хрюшку кормят только для одного», — добавил Виталий.

«Пусть Данилов за Польшу переживает, эти первыми оттяпают земли», — написала Ольга.

«— Закарпатье? — Йа, йа, Закарпатье! — Да забирайте!!!» — смеется Татьяна Щ.

«Польшу и Румынию забыл упомянуть», — в свою очередь добавила Ирина.

«Их великий Зелёный император совсем уже умом тронулся», — отреагировала Alina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анатомия конфликта

«Этот наркоман Зеленский в курсе, что в Закарпатье каждый второй — гражданин Венгрии?! И угрожать стране, участнице НАТО, — тупо и глупо. Потому что по той статье, о которой они любят говорить, НАТО с Вашингтоном обязаны защищать каждый дюйм Венгрии. Про каждый дюйм обещал Байден. И если не будет защиты Венгрии, то не будет и НАТО…» — отметила Ирэна.

«Про Польшу не забудьте! Вот уж кто как не поляки своё заберут, даже не сомневайтесь. Львов — польский город!» — не без сарказма пишет Валерий.

«Хорошо тявкать за широкой спиной дяди Сэма», — смеется Natalya S.

«Польша им в лицо кричит, что заберёт часть Украины, а они решили Венгрию заподозрить», — с сарказмом подытожила Lucy.