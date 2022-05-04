Пользователи соцсети бурно обсуждают организацию пассажирских перевозок на Радоницу. Люди возмущены образовавшимися огромными очередями и большими пробками, в результате чего поездка до кладбищ могла длиться несколько часов. Оренбуржцы говорят о набитых пассажирами автобусах, духоте и обмороках в салонах.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Ранее администрация муниципалитета анонсировала работу трёх автобусных маршрутов до кладбищенских комплексов. На линии 3 мая выходили 140 транспортных единиц. По одному маршруту тариф составил 21 рубль, по другим — 30 рублей.

Тариф также стал темой для возмущений. Некоторые пользователи выразили мнение, что раз в году можно сделать транспорт до кладбищ бесплатным. Другие считают — предельный тариф при желании чиновники могли бы сделать и на уровне 21 рубля, единообразным.

Оренбуржцы публикуют фото огромной очереди возле Никольского собора. Люди жаловались, что на этой остановке приходилось ждать транспорта около часа и более. Ещё час, а то и два, тратилось на дорогу. В былые годы движение легковых автомобилей на кладбище в Степном ограничивали. В 2022 году запрета не было. В результате возникли огромные пробки. Продолжительность поездки значительно увеличилась. В духоте пассажиры теряли сознание.

В своих комментариях пользователи соцсетей говорят о том, что чиновники могли бы предусмотреть такую ситуацию и изменить движение на дорогах либо запретить движение легкового транспорта. Однако последний вариант не всех устроил. Люди негативно отнеслись к такой инициативе. «Владельцы автомобилей — не люди, что ли?» — недоумевали они.

«Ни разу не видел такого бардака! Пробки, заторы. Сразу видно организаторские способности нового неизбранного мэра», — прокомментировал пользователь соцсети «ВКонтакте».

«Отвратительная организация в этом году. В очереди на автобус 60с простояли 40 минут. А ехали практически три часа. Пожилым и детям становилось плохо в автобусах. На улице Тихой уже выходили и шли пешком. Полный ужас», — сказала Елена Т

Водитель автобуса ИА REGNUM

«В этом году вообще ужас творился в автобусах. Давка самая натуральная была», — вторит Анна М.

«Просто разрешили проезд на своих машинах, из-за которых и образовались пробки», — отметила Валентина В.

«Такой день раз в году. Мне кажется, можно и потерпеть всем недовольным. Администрация тоже сделает свои выводы. Подъезд нужно делать с двух сторон, а автобусы можно было по встречной полосе пустить, всё равно возвращались по просёлочной дороге», — оставила запись Арина В.

«В этом году отвратительная организация! Пробки на машинах на несколько километров! … Пробки были адские. Народу много было всегда, и как-то всё равно организованно было. А в этот раз ужас», — негодует Марина К.

Ряд комментаторов заметили, что посетить могилы можно и в другие дни. Необязательно морить себя на Радоницу и испытывать эмоциональный стресс и проблемы со здоровьем.

«Едешь за сутки заранее и сутки позже. Людям, что на том свете, уже без разницы. Их надо помнить всегда и не только на Радоницу. А ещё умная женщина сказала — «Что вы на кладбище-то идёте, возьмите и посетите живых родственников. Ведь они рядом, и им нужна поддержка». Если я умру, то мне будет по фигу — кто там на Радоницу поехал или не поехал», — сделал вывод Николай Г

Абрам Архипов. Радоница. Перед обедней(фрагмент). 1892

Напомним, во второй вторник после Пасхи православные отмечают Радоницу — день поминовения усопших, родительский день. На Радоницу люди стараются непременно приехать на кладбище и посетить могилы близких. Служители церкви говорят, что день надо начинать с посещения храма и молитв об усопших.