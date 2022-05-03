Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопросы о кризисе цен на жизнь в интервью с журналисткой Good Morning Britain Сюзанной Рейд.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Осталось два дня до выборов (5 мая). Самая большая проблема для людей сейчас не Украина, самая большая проблема сейчас для них понять, как они смогут позволить себе оплачивать счета. И им интересно, знаете ли вы о том, что им приходится испытывать. Повышение цен на продукты питания наивысшее за десятилетия. Счета за энергию увеличиваются, и они еще возрастут в октябре. Повышаются цены на бензин. Повышаются налоги. Использование продовольственных банков возрастает. Число людей, которые оказываются в бедности, возрастает. Число детей, которые оказываются в бедности, возрастает. Это всё происходит при вас, премьер-министр», — отметила журналистка.

«Мы делаем всё возможное, чтобы помочь с давлением на семейный бюджет. И я прекрасно понимаю, через что приходится проходить людям. В то же время важно учитывать глобальный контекст. Это вызвано ростом цен на топливо, который в большей степени вызван тем, что происходит на Украине», — объяснил Джонсон.

Chatham House Борис Джонсон

Рейд такой ответ не устроил: «Это не недавно возникшая проблема. Вы говорите, что делаете всё возможное, но это не так».

Часть пользователей подтвердила, что их вообще не волнует, что происходит на Украине, при этом их очень интересует то, как правительство собирается решать внутренние проблемы от повышения цен на энергию и продукты до сексизма в парламенте.

«Правительство, которое служит своим гражданам, это то, которое сфокусировано на домашних проблемах. Эпидемия повышения цен на жизнь к осени потенциально станет пандемией. Моя мама недавно получила свой первый счет за электроэнергию после начала кризиса. Ей 77 лет. Счет на 400 фунтов, это арендная плата или взнос по ипотеке», — рассказал @marcorobinson7.

«Так сейчас мы живем в мире, когда люди рады потратить миллионы на войну, в которой мы даже не участвуем. Деньги печатаются так, будто завтра не наступит. Инфляция растет. Это сказывается на нас на всех. Это приводит людей к кризису цен на жизнь. Цены на еду растут. Цены на бензин растут. Мы сами создаем беженцев», — считает @HHepplewhite.

В комментариях предположили, что консервативное правительство знает обо всех проблемах, но по необъяснимой причине надеется, что они не касаются населения. Пользователи также предположили, что Тори надеются на то, что все их схемы, придуманные несколько лет назад, будут работать.

«Давайте начистоту, Тори верят в то, что кризис цен на жизнь не повлияет на жизни людей. В конце концов, есть продовольственные банки, схема по отоплению дома, кредит на оплату топлива и бесплатный проезд на автобусе, чтобы не сидеть в холодном доме. Это, мои друзья, Британия при Тори!» — прокомментировала @CathyJones65.

Ряд пользователей отметил, что сейчас, перед выборами, самое время открыть людям глаза на то, что представляет из себя Консервативная партия, если они этого не поняли за последние два года. Тори не справились с пандемией и сейчас продолжают доводить людей до нищеты.

«Этому человеку наплевать на британское общество. Этот человек поднимает налоги во время кризиса цен на жизнь, он ничего не делает для регулирования повышающихся цен на еду, электричество и топливо. Голосуйте за кого угодно 5 мая, но только не за Тори. Во благо этой страны», — призвал @MaxIsAQT_.

Многие пользователи считают, что Джонсон не понимает, в каких условиях сейчас живет британский народ, и не поймет, пока сам не окажется в таких условиях.

«Мы живем на пенсию учителя, мы не использовали отопление с 1 апреля. Он не понимает ничего», — написал @fbpe_h.

Ряд комментаторов согласился с журналисткой и отметил, что консерваторы находятся у власти уже более 10 лет, и если бы они действительно хотели решить проблемы населения, они бы давно это сделали.

«Кто-то должен сказать, что так называемые консерваторы были у власти с 2010 года и в коалиции до этого. У них было 17 лет, чтобы решить проблему с источниками электроэнергии. Они не сделали буквально ничего, кроме Brexita, который сделал только хуже», — напомнил @DcR70 604 517.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Всегда стоит помнить о том, что они сидят в офисе уже 12 лет. Нельзя свалить на кого-то вину в этой ситуации, когда ты сидишь в правительстве настолько долго», — согласился @WayneEllis2.

В комментариях также напомнили о выходе Великобритании из состава Европейского союза, что, по мнению пользователей, только усугубляет положение населения в этом кризисе.

«Цены на продукты повышались еще до того, как Россия ввела войска на территорию Украины. До этого в качестве отговорки использовался COVID-19. Он должен разобраться в собственной истории и, наконец, признать, что вредоносный эффект оказал Brexit, и разобраться с этим», — считает @stuart_avery3.

«Потери из-за Brexitа больше, чем 1250 фунтов на человека в Великобритании. И это вдобавок к кризису цен на жизнь, который усугубляется дополнительными затратами на Brexit, включая цены на импорт из ЕС. Когда уже будет нормой признать, что Brexit был глупой идеей?» — спросил @timolarch.