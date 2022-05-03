Для человека ответственного и независимого сопоставление причины и последствий того или иного действия обычно труда не составляет, что даёт возможность для корректировки ситуации в целом. Другое дело — действия сообщества людей, явно зависящего от внешней силы, волею которой причины и следствия тасуются произвольно. Ярким тому примером являются ожидания лидеров «золотого миллиарда» резкого понижения уровня жизни населения входящих в него стран, вплоть до реально заслуживаемого. Всё чаще из уст властей предержащих «лучших стран мира» звучит пугающее слово «голод». При этом о судьбе прочих миллиардов менее достойных жителей планеты речь не идёт, ведь «Каждому — своё» ©. В оригинале — Jedem das Seine, как гласила надпись над входом в концентрационный лагерь «Бухенвальд» в период его активной «работы» над снижением избытка «неправильного» населения планеты. В тот «крайний», как выясняется, раз всё закончились «денацификацией» Германии и крайне ограниченного числа её союзников, многим из которых удалось влиться в число «победителей». Что было главным заблуждением реальных победителей, пусть и по-человечески понятным.

Э. Альсалу. Семья барышника за обеденным столом. 1959 год

В качестве основной причины ныне наблюдаемых последствий (недостатка продовольствия в частности и нарушения «кем-то» установленных «правил» в целом) названы действия России по упреждению «урегулирования проблем» перевооруженной до зубов и подзуживаемой Западом Украиной, вызванных её же действиями, приведшими к бегству части населения, вместе с занимаемыми им территориями. Иные причины в расчёт не берутся. Но они есть, были и будут: от климатических до, казалось бы, так хорошо знакомых биржевым аналитикам макроэкономических.

За примером климатической причины далеко ходить не придётся: засуха, накрывшая большую часть России в 2010 году, привела к неурожаю и приостановке экспорта зерна в Египет — бывшую житницу античной Европы, по причине роста народонаселения ставшую крупным импортером злаковых. Последствием стало удорожание продовольствия во всей Северной Африке, вызвавшее народные волнения и, не без участия внешних сил, так называемую «Арабскую весну» 2011 года. Последовавшая за ней «демократизация Ливии», местами разбомбленной буквально «в щебень», открыла окно в Европу миллионам беженцев из Сенегала и прочей Африки и таким же образом «демократизированных» арабских стран вроде Ирака и даже Афганистана.

David Stanley Беженцы из Ливии

Объективности ради следует всё-таки напомнить, что Россия как часть мирового рынка, в том числе и продовольствия, хоть и является самой большой страной мира, в силу своего географического местоположения располагает не самыми большими в мире посевными площадями; более того, по той же причине является страной рискованного земледелия.

Так, урожай 2020 года в России был вполне приличным, в отличие от некоторых других стран — экспортеров хлеба. Как следствие, мировые цены на зерно повысились, что вынудило российское правительство ввести экспортные пошлины. А в январе 2021 года у Государственного сельскохозяйственного агентства Египта закончились деньги на импорт зерна, но тогда всё вроде как обошлось без существенных потрясений. Та же проблема характерна и для многих других арабских стран, что превращает регион в пороховой погреб планеты, сообщала ещё в январе прошлого года деловая газета «Взгляд».

Положение было существенно усугублено санкционной гиперактивностью Вашингтона и подконтрольных ему условно-независимых государственных образований, объединённых в т. н. «Евросоюз». Предлогов было много, но решили остановиться на воплощении одобренного ООН «Минска-2» в украинском прочтении того соглашения: с силовым возвратом под власть Киева территорий ЛНР и ДНР (а заодно и Крыма) по возможности без населения, большей своей частью ориентированного на Россию. Реальной же экономической подоплёкой тех и последующих событий стала необходимость ликвидации (либо уменьшения до приемлемого размера) сформированного американским Федрезервом «долларового навеса» над мировой экономикой. И если во времена президентства представителя Республиканской партии США упор делался на репатриацию производств и создание новых, то президент Демократической партии ожидаемо ищет пути на глобальных рынках. В частности, понуждение ЕС к закупкам американского сланцевого СПГ имело следствием блокирование российских поставок трубопроводного газа. В результате чего, а также по причине перехода на биржевые, а не контрактные цены производство азотных удобрений в ЕС потеряло экономический смысл. В качестве иллюстрации можно взглянуть на ситуацию с литовским производителем азотных удобрений Achema (бывший Jonavos Azotas — А. С.), сократившим производство в преддверии посевной до минимума и сотрясаемым стачками. Импорт в ЕС калийных удобрений из СНГ также был фактически прекращён услужливостью литовского руководства, перекрывшего не только выход «Великого шёлкового пути» в Балтику, но и все поставки из Белоруссии и России в Западную (платёжеспособную) Европу. Так мировой рынок лишился доли «Беларуськалия», чьё предложение на российском рынке явно избыточно, а поставки через порты РФ не превышают их пропускную способность.

MaraZet Отделение сгущения фабрики 1РУ ОАО «Беларуськалий»

Но самые интересные события развернулись именно на рынке азотных удобрений. К внутрикорпоративному конфликту на АО «ТольяттиАзот», несшему риски сокращения возможности работы на американском рынке (для которого-то производство с участием США и было в советское время построено), добавились внешние причины. Помимо санкций к таковым добавилось и решение руководства «ТоАза» прекратить морские поставки, так как аммиакопровод «Тольятти — Одесса» пролегает и по украинской территории. А его повреждение (таковое уже случалось несколько лет назад и было очень похоже на диверсию) привело бы в условиях СВО к последствиям, сопоставимым с ядерной бомбардировкой. Украинский же производитель аммиачных удобрений — «Одесский припортовый завод» неконкурентоспособен из-за цен на газ, по понятным причинам отличающихся от внутрироссийских.

Сказанное выше, а также введенные руководством России ограничения, вполне понятные в условиях даже не волатильности, а турбулентности мирового рынка высшего порядка, касающиеся и экспорта зерна, и минеральных удобрений, в ближайшее время будут дополнены самоубийственными для самого ЕС его же запретами на импорт энергоресурсов из РФ и не предавших её в тяжелое время государств. Европу же ожидает «Арабская осень» — экспоненциальный рост цен «на всё» в благополучнейшем в последние (именно — в последние!) десятилетия регионе, в сочетании с ростом миграции из вконец оскудевших продовольствием стран третьего мира и из добровольно примкнувшей к ним бывшей УССР. В Евросоюзе к тотальному голоду, по оценке экспертов, в том числе отечественных, это приведёт вряд ли (очень велики запасы), разве только среди беднейших слоёв населения и «выходцев» из сокращающегося среднего класса. Большие опасения вызывает ситуация на Ближнем Востоке, Африке и Азии. Куда, похоже, и будут перенаправлены потоки нашего экспорта удобрений, сельхозтехники и прочего. И неизвестно ещё, чей именно миллиард (вернее — миллиарды) станут если не «золотыми», то достойно и заслуженно проживающими. Население России, по мнению главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, высказанному 2 мая в эфире РБК, может столкнуться разве что с повышением цен, но не с катастрофическим, как в прочих странах мира, а с близким к привычному. Что тоже неприятно, но не смертельно.

Персона.рф Аркадий Злочевский

Тем более что поставки удобрений на российский рынок ввиду ограничений на экспорт только растут. Да и с экспортом всё не так плохо: тот же «ТольяттиАзот» на днях сообщил о масштабной закупке почти тысячи цистерн для аммиака у российского (мордовского) производителя. Что позволит «ТоАзу» и его родственному предприятию — «КуйбышевАзоту», также расположенному в Тольятти, отказаться от аренды принадлежащих литовскому концерну Achema вагонов-цистерн. Судьбой которых литовское правительство не так давно выражало «серьёзную озабоченность» (что возить-то будут и куда, с российской колеёй вагонных тележек тех цистерн и проблемами Achema?)

Вместо послесловия, пусть и с тяжёлым сердцем, но вынужден добавить: несмотря на последние события на Украине и сложности этой страны с посевной кампанией, власти Германии намерены в обмен на уже оказанную и оказываемую «помощь» (военную прежде всего) организовать т. н. «Зерновой мост» — канал поставок ещё не выращенного в тех благодатных в иные времена краях зерна. Что будет кушать население «Незалежной»?.. Так ведь «проблемы индейцев шерифа не интересуют» ©. А во время мировых войн украинский хлеб и срезанный и свёрнутый в рулоны чернозём уходили в Рейх составами. Похоже, что с тех пор мало что изменилось. Каким будет лекарство?