Информация о том, что Газпром прекратил подачу газа нескольким странам ЕС, заинтересовала пользователей соцсетей Грузии. На странице опубликовавшей эту новость телекомпании «Имеди» развернулась дискуссия на тему, кто больше пострадает от решения Газпрома — ЕС или сама Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа в Польшу

«Оба пострадают, наверное», — предположила Д. С.

«Теперь увидите их (Евросоюза) возмущение и обеспокоенность! Слип (Байден) обещал 3 месяца назад, что обеспечит Европу энергоресурсами, только пусть откажутся от «Северного потока». Но до сих пор ничего не видно!» — иронично заметил И. И

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Эти страны — не Восточная Европа. Это «восточно-центральная или центральная (в случае Польши) и юго-восточная (в случае Болгарии). В общем, адекватным термином, наверное, будет восточно-центральная Европа», — наставительно написал З. А.

«Зимой они соскучатся по Путину», — съязвил Л. Н.

«Ты сам не злись, успокойся, как бы инфаркт не подхватил», — в тон ему ответил Л. М.

«Кто соскучится по Путину, пусть последует путем русского корабля», — продолжил Н. Ж.

«До того, как наступит зима, у них предприятия остановятся. И что им делать?» — сокрушенно поинтересовалась Н. Т.

«Очень хорошо. Россия раньше должна была закрыть им газ», — не отступал Л. Н.

«Если понаблюдать, никто не комментирует позицию Китая и принципиально не публикует посты. Китай — мировой монстр, и он поддерживает Россию», — заметил К. Т.

«Может, соберете хороших экспертов и побеседуете на эту тему в вашей вечерней передаче», — предложил опубликовавшей новость телекомпании пользователь Г. Б.

«Зеленский пригрозил, кто на профиле украинский флаг выставил, воткните себе в…» — сообщил К. Б.

«Что будут делать (страны ЕС)? Да в рублях заплатят или будут покупать тот же российский газ от других европейских стран, которые будут платить России в рублях. Такова реальность!» — предсказал А. П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Да уже ведут переговоры с теми странами, которые продолжают закупать у России газ и нефть, а это приведет к росту цен. То есть вызовет экономический кризис. И под санкциями окажется не Россия, а Европа», — продолжил Б. Ш. По его же мнению, страны Запада своими действиями лишь усиливают Россию.

«Посмотрим», — засомневался Д. Г.

«Ты прав», — согласился К. Т.

«К тому же им (странам ЕС) это дороже обойдется», — констатировала Ц. М.

«Они думали, она (Россия) не посмеет», — иронично заметила М. М.

«Очень хорошо. Где тонко, там и порвали», — откликнулся Л. Г.

«Останется Россия без денег», — ответила предыдущим участникам обсуждения пользователь Р. Ч.

«Все пострадают! Цены вырастут на все!» — заключил дискуссию Л. Ч.