«Не прошло и 8 лет» — Сеть о словах папы Франциска о НАТО и спецоперации РФ
Действия НАТО у российских границ могли побудить президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине. Об этом заявил папа Римский Франциск в интервью Corriere della Sera
В ходе интервью понтифик предположил, что действия РФ стали реакцией на «лай НАТО в дверь России».
«Я не знаю, был ли этот гнев спровоцирован. Но, возможно, был», — приводит слова папы Римского ИА Красная Весна.
Также понтифик заявил, что затрудняется ответить на вопрос, правильно ли поставлять киевскому режиму оружие, но вместе с тем выступил за отказ от гонки вооружений.
Заявление папы Римского обсудили пользователи социальных сетей. Многие участники обсуждения отметили, что заявление понтифика несколько запоздало.
«Ждем новости, что папа Римский внесён в список «Миротворец» как агент Кремля», — с сарказмом написал Ruslan B.
«Кто его там слушает?! Англосаксы давно душу продали», — пишет Вита.
«Только сейчас заметил?» — недоумевает Игорь.
«Ну вот, пока прозрел, пусть в Вашингтон едет улаживать украинский конфликт. Там реальные зачинщики. А то он, видите ли, в Москву собрался», — отметила Оксана.
«И до папы стало доходить, что НАТО само к России приблизилось…» — добавил Моня Ч
«Походу, папа что-то начал подозревать», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.
«Папа получит санкции от Украины. Это второй его прокол. Нацики обращались к нему за помощью из катакомб Мариуполя, а папа не отреагировал. Как-то так», — пишет Валерий Ш.
«Этот папа что-то подозревает. Несите нового», — иронизирует Билли Б.
«Не прошло и 8 лет», — добавила Наталья Б.
«У него глобус, наверное, обычный, а не глобус Украины», — не без сарказма написал Володя Г.
«То есть он за мир, но надо ли поставлять побольше оружия… он не уверен?» — недоумевает Viktoria.
«Вроде и дельное говорит, но что-то муть одна», — пишет Сергей Г.
«Витиевато и непонятно, но в конечном итоге попытка усидеть на двух стульях…» — добавила Avgusta.
«Походу, посла Ватикана вызовут на ковёр в украинский МИД, Зеленский откажет ему в приёме в Киеве и папу Франциска внесут на сайт «Миротворец»!» — пошутил Oleg D.
«На понтифика уже шьют компромат», — шутит Юрий.
«Чего это он вдруг? Такие штуки меня напрягают… Последний раз я так напрягалась пару лет назад, когда баба из верхушки МВФ похвалила российскую экономику…» — прокомментировала новость 75 818 Оху.
«Папе в Ватикане отопление отключили, что ли?» — с сарказмом поинтересовалась О. А.
«Неожиданно от Римского папы слышать столь чёткое и ёмкое определение поведения Запада», — в свою очередь отметила Алина А.
«Кажется, начались перебои с поставками пчелиного воска из России. Придется и Ватикану погрузится в аскезу», — иронизирует Оксана К.
«Ого, позволяет себе здравые рассуждения», — подытожила Марина П.