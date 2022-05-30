Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Об этом 3 мая передает Spiegel.

Уильям Меррит Чейз. Королевский шут

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень-то по-государственному», — отметил он, комментируя заявление Шольца о том, что тот не поедет в Киев после того, как там отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Заявление украинского дипломата обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Скоро, очень скоро начнут прозревать», — отреагировал Алексей.

«Хамство, увы, есть норма общения политиков этой страны. Ну, а кто, если не они, вернут Европу в средневековье?» — с сарказмом поинтересовался Евгений С.

«В Германии точно немцы остались?» — иронизирует Георгий Л.

«Так они же (украинцы. — М. Р.) «боги», вот же ж как Европка вознесла их. Что-то даже стыдно за них (Европу) стало», — отреагировал один из комментирующих.

«За такое могут и выслать, будет посол из Украины вещать», — отметил Vitali E.

«Кого они на такие посты ставят, жесть…» — отреагировал Игорь С.

«Что-то ноту протеста никто Мельнику не направляет. За его красочные высказывания в адрес далеко не последних лиц государства», — задумалась Татьяна.

«О! Вот как Запад возвеличил украинские власти! Прям как бабка, дед и золотая рыбка! Чем закончилось… думаю, все знают!» — пишет один из комментирующих.

Посольство Украины в Германии Посол Украины в Германии Андрей Мельник

«Мне кажется, Мельник скоро выгонит Шольца из Германии», — добавил один из участников обсуждения.

«Великолепно! Осталось ещё физические замечания начать делать, им же можно все!» — написал Z Mur.

«Правильно! Поставил в стойло Шольца, пущай знает! Так его!» — пошутил один из комментирующих.

«Действительно, ни рыба, ни мясо этот Шольц, женщина Меркель и то была смелая, всегда старалась отстаивать интересы своей страны, а этот говорит одно, делает другое», — добавила Жанар Ж.

«Всё норм. Все играют свои роли. Хозяева довольны и приказывают дальше терпеть», — прокомментировал инцидент Akiro.

«Украинским дипломатам надо просто не мешать, остальное они сами сделают», — иронизирует Элеонора А.

«Он специально это говорит, так как знает, что за его спиной США и Британия. Это делается для немцев, дескать, знайте своё место, наш даже самый тухлый вассал может вам дерзить», — пишет infamoys.

«И после этих выпадов Германия продолжает помогать Украине, ужас», — добавила Elena.

«Главное, чтобы и дальше продолжал, в том же духе…» — смеется Анна.

«Вот теперь прочувствуете демократию…» — с сарказмом написала Елена Ц.

«Сало наехало на колбасу. Это позывные лидеров Европки», — пошутил «На связи».

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«Наконец-то пришло время настоящей, истинной демократии в Европе. Пусть теперь украинцы указывают, как и по каким правилам жить там, куда они пришли. А европейцы проявят свою толерантность. Европа — это Украина», — с сарказмом отметила Таня.

«Главное, немцы терпят, это уже не в первый раз. Ну, пусть теперь немцы поносят чемодан без ручки», — добавил Vladimir G.

«Немцы и это съедят. Они подневольные», — отреагировала Лидия.

«Заметили, как нагло и по-хамски себя ведут политики Украины? Всем на что-то указывают, обзываются, ставят условия и диктуют, с кем дружить и с кем нет. Микрофюреры какие-то», — отметила Юлия.

«Интересно, кто пересилит, — требования бати из-за океана помогать вот этим вот, несмотря на выходки так называемых украинских дипломатов, или всё-таки остатки какой-то национальной гордости», — задумалась Catherine D.

«Киевский режим борзеет, опираясь на США…» — пишет Zafar.

«Такое чувство, что послы Украины люди, набранные с привокзальных площадей. За такое из любой нормальной конторы за такое поперли по статье», — подытожила Вероника В.