Папа Римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил о своей готовности вылететь в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского кризиса. По словам понтифика, через три недели после начала специальной операции России на Украине он через госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина передал соответствующее послание в Москву. «Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — сказал папа. При этом он добавил, что «в Киев пока не поедет».

Папа римский Франциск

Ватиканская дипломатия является, пожалуй, самой закрытой в мире. Она крайне неохотно делится подробностями промежуточных процессов, предпочитая оглашать окончательные договоренности. Отсюда вопрос: почему Франциск решил предать гласности то, что можно было бы квалифицировать как неудачу Святого престола, отсутствие ответа Москвы на инициативу о визите понтифика в Россию? Дело в фоне и контексте. Днем ранее украинский кризис в интервью той же Corriere della Sera подробно комментировал советник папы Франциска известный американский экономист Джеффри Сакс. По его словам, переговоры о мире возможны на основе признания двух принципов: «независимости Украины» и «исключения ее вступления в НАТО».

Сакс напомнил, что в 2021 году, когда Путин предлагал Вашингтону договориться о том, чтобы альянс отказал Киеву во вступлении в его ряды, президент США Джо Байден пошел на «удвоение ставок». Он «не только отказался обсуждать с Москвой расширение НАТО, но и добился возобновления обязательств НАТО по этому вопросу на саммите 2021 года, а затем подписал два соглашения с Украиной». И далее по Саксу: «США и Австралия рвут на себе волосы из-за пакта о безопасности между Китаем и крошечными Соломоновыми островами, расположенными в 3 000 км от Австралии. Это соглашение рассматривается Западом как страшная угроза безопасности. Как тогда Россия должна относиться к расширению НАТО на Украину?»

(сс) Влада на Република Северна Македонија Саммит НАТО .

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Владимира Зеленского в Одессе. 31 октября 2019

Проблематику действий альянса поднял и папа Франциск. В беседе с итальянскими журналистами он допустил, что «лай НАТО у дверей России» заставил Москву отреагировать негативно и «развязать конфликт». Это первое. Второе. Понтифик задался вопросом, чему служат поставки оружия на Украину. «Вот почему ведутся войны: чтобы испытать оружие, которое мы создали, — сказал Франциск. — Именно это произошло в ходе Гражданской войне в Испании перед Второй мировой войной». Третье. Происходящие на Украине события для папы — это очередной эпизод «мировой войны по частям». Предыдущие «кусочки» наблюдались и наблюдаются в Сирии, Йемене, Ираке, Африке, затрагивая внешние интересы. Международные игроки проявляют сейчас себя на Украине. Следующий регион, который в контексте «мировой войны по частям» волнует понтифика — это Приднестровье.

Диагностика Ватикана, конечно, не «пророссийская», но в гораздо большей степени она направлена против нарратива коллективного Запада, пытающегося представить дело так, будто бы «агрессивная» Россия ни с того, ни с сего напала на «мирную» Украину. Более того, Святой престол по сути актуализирует и еще раз привлекает внимание к предложениям Москвы, которые были сформулированы в проектах договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Напомним, что в текстах предлагалось зафиксировать следующее: страны — члены НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. Готов ли Ватикан открыто поддержать эти российские идеи, что, кстати, поможет минимизировать риски перерастания «мировой войны по частям» в полноценный международный военный конфликт?

Министерство обороны России Движение колонны ВС РФ через освобождённые от украинских националистов населенные пункты Харьковской области

Министерство обороны России Трофеи ВС РФ из захваченного украинского склада

Если да, то в таком случае визит папы Франциска в Москву имеет смысл. Потому что он мог бы запустить челночную дипломатию понтифика, открыть ему дорогу и в Вашингтон, а также европейские столицы, чтобы вместо обсуждения локального украинского кризиса заняться урегулированием проблем глобальной безопасности. Посмотрим, как будут в дальнейшем развиваться события. Здесь обращают на себя внимание слова, сказанные сегодня, 3 мая, послом России при Святом престоле Александром Авдеевым в интервью РИА Новости: «При любой международной ситуации диалог с папой Римским важен для Москвы, и понтифик — всегда желанный собеседник». Это еще не твердое «да» визиту папы Франциска, но близко к тому.