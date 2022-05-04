Вопрос о гарантии безопасности Швеции и Финляндии является преждевременным. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 2 мая на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Алексей Кившенко. Князь Александр наносит рану шведскому военачальнику. 1888

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«Что касается гарантий безопасности, этот вопрос далеко впереди тех дискуссий, которые ведутся сейчас», — сказал он.

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Похоже, что В. В. [Путин] предупредил их, что слишком опасно расширять НАТО», — написал MVV.

«Кто бы мог подумать… Внезапно», — с сарказмом добавил Mi.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — иронизирует Михаил.

«Болонки… Получили пинка от хозяина? Идите тявкать дальше со своей подстилки», — с сарказмом пишет Юлия.

«Вот это правильно. Вступите в НАТО, провоцируйте Россию, вредите ей, а потом… Мы поставим вам БТР 50 летней давности», — смеется Grisha222.

Defense.gov Джон Кирби

«А им кто-то угрожал? Что задергались-то?» — недоумевает Elena.

«Как Украине гарантировали, гарантировали безопасность и не выгарантировали», — пошутила Marina.

«Тут они очень осторожны, даже не обещают. А вдруг в самом деле понадобится помощь, а тут, опа (!), а мы и не обещали, справляйтесь сами…» — прокомментировала Zarapka Z.

«Их, по-моему, вообще никто не трогал и даже не упоминал. Нужны они кому-то!» — отметила Elena.

«Эти недовикинги сначала, видимо, должны отдать 5% ВВП, а потом будут какие-то гарантии на словах. Норм так США всех на счётчик посадили и на ВПК пытаются удержать свою затухающую экономику», — написал Rinat Э.

«Что, партнеры европейские не такие уж и партнеры?..» — смеется Йуллоу.

«Ничего себе, финны уже все проекты заморозили от атома до дерева, газ уже не хотят с нефтью, а тут такое», — отреагировал Rate.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

«Где-то такое уже было», — смеется один из участников обсуждения.

«Финны аж забор собрались строить на российской границе. Они, видимо, не в курсе, что их сетка-рабица не спасёт в случае чего», — с сарказмом добавил родин из комментирующих.

«Ой, а что так? Вы ж обещали безопасность до вступления в НАТО, хотя о чем я? Это ж Пентагон — слово сказал и забрал его же обратно, ничего нового», — подытожила Анастасия.

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