Алиев и Эрдоган готовятся к очередной личной встрече
Между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся очередной телефонный разговор. Они поздравили друг друга с праздником Рамазан, а Алиев пригласил Эрдогана посетить с визитом Баку. Лидеры двух государств лично часто общаются в самых разных форматах. Но сейчас случай особый.
Палитру их отношений объединяют два важных события, в которые они глубоко погружены. Первое. Армению стала захлестывать очередная волна протестного движения, которая была вызвана резонансными заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о переговорном процессе по Карабаху. Выступая 13 апреля в парламенте, он отметил, что Армения еще в 1992 году признала территориальную целостность Азербайджана, ратифицировав договор о создании СНГ, и по факту карабахский вопрос стал вопросом права, а не территорий. После этого оппозиция потребовала отставки властей. Правда, пока армянские протесты не являются критическими для власти, хотя внутриполитическая ситуация в Армении движется к обострению. Баку и Анкара понимают, что в таких условиях маневренность Пашиняна как в сторону подписания мирного договора с Азербайджаном, выполнения всех положений Трехстороннего заявления, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией 10 ноября 2020 года, особенно в части открытия Зангезурского коридора, так и в сторону нормализации отношений с Турцией, может быть осложнена.
Второе связано с развитием украинского кризиса. Эрдоган открыто, Алиев больше в закрытом режиме, но вместе выступают или предлагают себя в роли посредников в возможном диалоге между Москвой и Киевом. Их действительно беспокоит ход событий на этом направлении, причем в любом варианте. Если на Украине побеждает Россия, то она может перейти к более решительной политике в Закавказье, что может не совсем устраивать Баку. В бакинских СМИ нет грубой русофобии, но там не делают секретов из желания, чтобы Москва вышла из украинского кризиса ослабленной, поскольку, чем она слабее, тем меньше у нее будет сил для вмешательства в происходящие в регионе события. Почти аналогично думает Турция. Она тоже сознает, что если Россия получит контроль над Украиной, то начнется новая эра в формировании архитектуры безопасности не только в бассейне Черного моря, но и всей Европы. В военное поражение России в Турции не верят, но Анкару устроил бы вариант «полупобеды», на чем, кстати, сосредоточены все посреднические усилия лично Эрдогана.
Победа России, по его словам, может привести «к оккупации Украины, что не приведет к желаемому результату». Ставка тут делается на то, чтобы поймать Кремль на полушаге и замкнуть на себя переговорный процесс по Украине, договориться о создании такой ситуации, которую «Россия будет считать победой, а Украина не станет воспринимать поражением». При этом, похоже, что Анкара и Баку намерены вести свою игру без западных партнеров, которым они не особенно доверяют, особенно в части урегулирования отношений с Арменией. Вот и сейчас Эрдоган заявляет, что готовит «личную встречу президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на территории Турции» и что на этом направлении турецкая дипломатия ведет активную работу. Его не смущает заявление главы МИД России Сергея Лаврова, что такие контакты невозможны из-за того, что «в Киеве семь пятниц на неделе». Представитель турецкого президента Ибрагим Калын говорит, что «существует какой-то план», реализацией которого занимается Анкара. Поэтому нельзя исключать, что Алиев и Эрдоган на встрече в Баку будут активно обсуждать предполагаемую «украинскую комбинацию» и искать новых решений, в том числе и на армянском направлении.
Наиболее реальным сценарием действий на данном этапе представляется все же тактический альянс Эрдоган — Путин — Алиев, в котором могут пересекаться иногда несовместимые интересы сторон. Пока же турецкий лидер закрепляет за собой репутацию крупного мастера тактического политико-дипломатического маневрирования и не выпадает из топа мировых новостей. Потому что другие западные игроки по тем или иным позициям или проблемам обозначают только антироссийскую стратегию своих дальнейших действий. В образовавшийся зазор пытаются ворваться Турция и Азербайджан, предлагая свои «услуги» или «решения». Москву такой ход событий пока устраивает.