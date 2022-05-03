Отказ главы Украины Владимира Зеленского принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера создал препятствия для визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев. Об этом заявил сам Шольц 2 мая в беседе с телеканалом ZTF.

Олаф Косинский Олаф Шольц

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Заявление канцлера Германии обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Встречаться не хочу, но поставлять тяжелое вооружение буду.‍ Зеленский ведёт себя неправильно, но русских ненавижу ещё больше. Выглядит как-то так», — отреагировала Maria Ivanova.

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«Чего тогда оружием снабжаете?» — недоумевает Влад П.

«У меня иногда такое впечатление складывается, что Шольц и Штайнмайер работают в разных государствах…» — с сарказмом написал Aram.

«Сейчас Шольцу намекнут, чтобы торопился, дескать, Зеленский дважды не приглашает, потом локти кусать будешь», — иронизирует Александр.

«Скоро Шольца на сайте «Миротворец» разместят», — не без сарказма пишет Helga S.

«Зеленский отказал президенту, а канцлер поедет? Это плевок в адрес Германии, который был проглочен… Поставляйте дальше оружие…» — добавила Т. Каасс.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«Если разрешит Джо [Байден], то Зеленский разрешит Штайнмайеру приехать. Неужели тот поедет после показательной публичной порки Германии», — задумалась Олеся Е.

«Собачке разрешили тявкнуть!» — пошутил «А».

«Германия давно уже терпила», — отреагировал ZoV.

«Олаф Шольц! Плачь и трезвей! Внучок эсэсовца заговорил. Теперь им будет рулить американская шестерка-клоун! Видать, в их колоде козырная эта шестерка», — прокомментировал новость Андрей.

«Американский хозяин повелел терпеть!» — с сарказмом написал Victor L.

«Германия не только терпила. На генетическом уровне, часто неосознанно даже, они таят обиду на русских за все проигрыши, особенно за ВОВ (Великую Отечественную войну — О. П.). И тихо мечтают о реванше…» — отметил Paul P.

«А снабжать Украину немецким оружием, которым вновь убивают русских, можно? Немцы страдают амнезией и дорого заплатят за лечение…» — написала Индира Б.

«Зеленскому все можно… Он в своём обдолбанном мирке… А там нет правил…» — с сарказмом подытожила Людмила.

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