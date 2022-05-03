Известие о том, что в Эстонии появилась инициатива отозвать подпись под договором 2014 года о границах с Россией, вызвало волну недоумения и массу иронии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения в соцсетях и менеджерах.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Пока медведь бьётся с гиенами, паскудная собачонка решила высунуть морду из-за угла и тявкнуть, едва не обссыкаясь от собственной «смелости»», — привёл аллегорию по поводу заявления Эстонии Максим Ерохин.

«Уважаемая Эстония! Наличие Вашей номинальной государственности — это лишь милость Российской Федерации. Вы уверены, что ваши 1,5 солдата не готовы стать частью Минобороны РФ?» — спрашивает Лилия.

«Как появилась Эстония? Пусть скажут спасибо большевикам. До 1918 года такого государства не было», — напоминает Марина.

«А по соплям?!» — прямолинейно высказался Андрей Михеев.

«От мертвого осла уши и от бублика дырку. Получат у Пушкина», — иронизирует Матвей Октябрев.

«Когда успело дурачье распространиться по миру в таком количестве?» — вопрошает Ирина.

«Замечательно! Это значит, и для нас граница Эстонии может передвинуться до исчезновения Эстонии», — считает Светлана.

«Хотят стать Эстонской областью», — поддерживает Ирина Д.

«Хотят в состав России», — соглашается Владислав Махмутов.

(сс) Geonarva Нарвский мост Дружбы

«С таким темпом они вообще могут остаться без территорий», — соглашается Иван Писарев.

«Эти придурки вообще не имели своей территории, пока Пётр Первый их не выкупил у шведов, так что пусть молчат», — поделился мнением Павел Тишков.

«Правильно, вас, чухонцев, Петр Алексеевич купил, так что никаких границ — это все Россия!» — поделилась мнением Алёна Белкина.

«Прибалтика собралась в состав РФ?» — спрашивает Михаил.

«Они, наверное, хотят, чтоб в России появилась Эстонская область. Тогда уж пусть объединяются с Латвией и Литвой в Прибалтийский край», — развивает тему Анна.

«Да, надо пересмотреть: Эстонией назовем маленький район в Псковской области», — предложил Игорь Рогатин.

«Граждане, не поддавайтесь на провокацию. Эти твари хотят так в РФ войти», — полагает Петр.

«Наклейте им на лоб купчую Петра и напомните их себестоимость!» — призывает Александр Заботин.

«Надо быстрее заканчивать с Украиной и готовиться присоединять новые территории. Желающих прям много нарисовалось. Наклевывается реальный шанс России расширить свои границы…» — поделилась мнением Евгения.

«Кто забывает историю, тому поправляют географию», — считает Анатолий.

Подписание мирного договора в Ништадте 30 августа 1721 года. Гравюра Питера Шенка — младшего. 1721

«Давайте отзовем признание независимости Эстонии. Ну зачем россиянам такая страна на своих границах? Пусть будут два новых административных округа: эстонский район Псковской области и эстонский район Ленинградской области», предлагает Фёдор.

«Как поговаривал Вольфыч, если Прибалтику что-то не устраивает по вопросу ее границ, то мы ее легко можем вернуть в границы, которые были до 1939 года, поэтому пусть сидят тихо и не тявкают», — считает Дмитрий.

«Нету больше таких государств, как Украина, Эстония, Латвия. ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!» — поделился мнением Анатолий Терновой.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с РФ, подписанными в 2014 г., сообщается в пояснительной записке к документу. Авторы инициативы обвинили Москву в «идеологических и политических атаках» на Таллин и в «оккупации» более 5% территорий Эстонии. Предложение обсуждалось на заседании законодательного органа сегодня, 3 мая. Парламент Эстонии его не поддержал. За инициативу оппозиции проголосовали 28 депутатов, против — 53.

Читайте также: Эстония захотела отозвать подписи под договорами о границах с РФ