Массовое убийство 2 мая 2014 года в городе-герое Одессе до сих пор остаётся одной из самых позорных страниц украинской истории. Сегодня, как и в прошлые годы, официальный Киев пытается сделать вид, что нет ничего заслуживающего хотя бы формальных соболезнований. Весьма глупое поведение, учитывая, что нынешняя спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины во многом является следствием таких глупостей, усугубленных антинародной политикой и вылившихся в государственную несостоятельность.

Иван Шилов REGNUM Украина. 2014

2 мая 2014 года десятки граждан Украины были жестоко убиты. Сожжение заживо противников госпереворота («евромайдана») и добивание пытавшихся спастись из охваченного огнём Дома профсоюзов на Куликовом поле назвали «Одесской Хатынью».

Аналогия с белорусской деревней Хатынь, население которой было жестоко истреблено аналогичным способом нацистами и их пособниками 22 марта 1943 года, вовсе не случайна. Сегодня уже правомерно утверждать, что сжигавшие заживо сограждан в Одессе 2 мая 2014 года были идейными наследниками убийц периода Великой Отечественной войны.

Гражданская война на Украине после «Одесской Хатыни» приняла необратимый характер. Если до этого события ещё была надежда на урегулирование конфликта, то после 2 мая 2014 года последние иллюзии исчезли. Украина прошла точку невозврата. А вместе с ней и весь современный мир.

Крым провёл референдум и вернулся в состав России. Донецкая и Луганская Народные Республики получили дополнительные аргументы защищаться от установленного в Киеве режима. Аргументов становилось тем больше, чем циничнее становились издевательства неонацистов над заживо сожжёнными согражданами («шашлычки из «колорадов» и т.п.). С умножением военных преступлений «добробатовцев» и ВСУ, расширением политических репрессий, ужесточением цензуры и русофобии, возведённой в ранг государственной политики, шансов на реинтеграцию постсоветской республики не оставалось.

Ввласенко Горящие покрышки на майдане

В таких условиях спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины стала естественной реакцией, закономерностью и даже необходимостью. Массовые убийства продолжались, градус цинизма не спадал, а убийц не только не наказывали, но и поощряли. Так произошло, например, с убийцами известного далеко за пределами Украины литератора Олеся Бузины.

Захватив власть в результате кровавого госпереворота, мятежники регулярно заявляли о намерениях «вернуть» российский Крым различными способами. Учитывая применение танков и гаубиц, ракет с кассетными боеприпасами и систем залпового огня по ДНР и ЛНР, жителей которых в Киеве считали украинскими гражданами, сомневаться в перспективах именно насильственной попытки не приходилось. В пользу нарастания рисков говорила и разведывательная, и диверсионная активность украинской агентуры в России.

Владимир Зеленский, как и его предшественники в кресле президента Украины, наотрез отказался от переговоров с восставшим Донбассом. На подконтрольной Киеву территории государственный терроризм стал нормой. США и ЕС поддерживали такую политику. Об этом Зеленский прямо заявил за год до российской спецоперации, комментируя запрет на вещание независимых телеканалов.

«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А ещё — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «Большой семёрки», которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — поведал Зеленский в видеообращении 5 февраля 2021 года.

Ликвидация базовых демократических прав и свобод с нелепыми оправданиями шла параллельно с массированными кампаниями по внедрению в общественное сознание неонацистского ревизионизма, переписывания истории и навязывания новых норм, расчеловечивания сограждан с традиционной идентичностью, альтернативными новому официозу взглядами. Успех массового убийства 2 мая 2014 года в Одессе вдохновлял на ещё большие преступления, вынос террористических практик за пределы Украины.

RADAK1 Одесса. 2 мая 2014

Спецоперация по денацификации и демилитаризации тем не менее шокировала украинского обывателя. И не только украинского. Как выяснилось в феврале 2022 года, значительное количество российских шоуменов не желали замечать массовых убийств и разрушений в Донбассе, «Одесскую Хатынь» и глумления над её жертвами, причин появления «Аллеи ангелов» в Донецке, чествования гитлеровских холуёв переименования в их «честь» топонимики, уничтожения памятников героям Великой Отечественной войны и вымарывания самого этого термина из учебных программ. Не желали видеть всего этого и многого другого ни миллионы украинских обывателей, ни десятки внезапно заболевших пацифизмом некоторых российских деятелей.

2 мая 2022 года о точке невозврата украинского кризиса снова напомнила общественность. Десятки активистов в Кишинёве вышли на мемориальную акцию с портретами убиенных жертв «Одесской Хатыни».

Стихийное возложение цветов на постамент в честь города-героя Одессы состоялось на площади победы в Минске. Белорусская традиция интересна тем, что стала стихийной и народной, хотя начиналась с почина общественных организаций. В этом году 2 мая на постаменте были традиционные цветы с георгиевскими ленточками (которые в Белоруссии не продаются), а также табличка антифашистского содержания.

Аналогичные акции памяти жертв «Одесской Хатыни» прошли в России, Донецкой Народной Республике и других странах. Только на Украине руководители и редакции крупнейших СМИ снова предпочли делать заявления на другие темы.

Отмечая восьмую годовщину одесской трагедии, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин возложил цветы к памятному знаку в столичном парке и сказал журналистам: «Сегодня мы вспоминаем событие, которое стало поворотным в новейшей истории. 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов были сожжены русские люди. А сожжены они были теми, с кем мы боремся уже на протяжении восьми лет, — это неонацисты. Украинский преступный режим на тот момент похоронил даже миф для сомневающихся людей о какой-то единой Украине. То, что всегда объединяло русских и украинцев, было практически растоптано. Всё это происходило, безусловно, под влиянием внешних управляющих».

Такую же оценку дал и участник событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов — военнослужащий Народной милиции ДНР Игорь Немодрук. По его словам, эта дата войдёт в историю войны как точка невозврата.

«Если до событий 2 мая, до сожжения и убийства людей в одесском Доме профсоюзов еще были какие-то надежды, что можно как-то договориться и мирно разрешить уже на тот момент возникшие конфликты, то после этого убийства все поняли, что с этими нелюдями договариваться невозможно и что только война рассудит нас», — сказал Немодрук.

HOBOPOCC Обгоревший Дом профсоюзов. Куликово поле, Одесса. 10 мая 2014 года

МИД России в посвящённой скорбной дате публикации констатировал: «По сути, Одесса повторила судьбу белорусской Хатыни 1943 года. 48 человек были сожжены заживо, отравились угарным газом или погибли в результате падения с верхних этажей подожжённого националистами Дома профсоюзов, пытаясь хоть как-то избежать такой участи. «Цивилизованный» Запад нецивилизованно промолчал. Нужно было только одно — найти тех, кто это сделал. Что там происходило — видел весь мир практически в прямом эфире. Не было вопроса, что случилось».

Отношение к мёртвым всегда отличало цивилизованных людей от варваров. Спустя восемь лет после «Одесской Хатыни» правомерно констатировать: постмайданная Украина семимильными шагами стремительно шла по наклонной дегуманизации, вандализма и других явлений, которые так ярко характеризовали западноевропейских нацистов, а теперь не менее убедительно характеризуют восточноевропейских неонацистов.

Немцы в 1945-м не встречали советских солдат как освободителей. Многие до сих пор пытаются оспаривать и даже оправдывать массовые преступления против мира и человечности, совершённые в том числе и солдатами вермахта. Потребовались десятилетия денацификации, чтобы выражение «если бы фюрер знал» воспринималось не как искреннее удивление простодушного германского обывателя, но как идиотизм или кощунство.