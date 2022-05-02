Комментируя взрыв мемуарного творчества немецких военачальников в 50-е годы, Уинстон Черчилль как-то заметил, что, «проиграв на полях сражений», генералы вермахта «взяли реванш в мемуарах». История, как известно, повторяется дважды. Ничем иным, кроме фарса, чреватого трагедией, нельзя назвать развернутую сегодня Западом кампанию по снижению «ядерного порога».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная угроза

Делается это будто бы в ответ на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о «растущей реальности риска ядерной войны», о котором он говорил в связи с военными приготовлениями НАТО к некоей «миротворческой» миссии. Сначала ее связывали с претензиями Польши на Западную Украину, а теперь, в связи с «размораживанием» приднестровского конфликта, — со стремлением Румынии присоединить к себе Молдавию — вместе с Приднестровьем, а также украинскую Буковину — Черновицкую область.

Отвечая российскому министру, посол США Джон Салливан взял на себя смелость (или наглость?) назвать слова С. Лаврова «ядерным шантажом». И у высокопоставленного дипломата при этом не шевельнулся даже проблеск разума, чтобы употребить аналогичные «сильные» выражения в адрес натовских стратегов, которые ходят вокруг кризиса на Украине кругами, как кот вокруг сметаны. И стремятся не только ослабить Россию (об этом уже говорят открыто), но и извлечь кое-какие иные дивиденды, в том числе территориальные приобретения.

US State Department Джон Салливан

Вслух не произносится, но ведь понятно, что «восточные Кресы», возврати их себя Польша, урвав заодно и еще что-нибудь, как и перечисленные потенциальные румынские «бонусы», по факту означают ползучее расширение НАТО на Восток, уже шестой его раунд по счету. А ведь вокруг Украины всё и началось именно из-за неготовности Запада оставить идею североатлантической экспансии на постсоветском пространстве; вспомним отказ Вашингтона от декабрьских российских предложений по системе коллективной безопасности в Европе.

Подобно тому, как тема «вторжения» России на Украину западными экспертами и СМИ усиленно разрабатывалась еще с прошлого года, и было понятно, что в основе этого — план спровоцировать Москву на вмешательство, не оставив ей выбора, точно таким же образом сегодня эксплуатируется и ядерная тема. Началось с «химической угрозы»; потом стало понятно, что это вброшено для затравки, а на самом деле Запад интересует именно ядерный вопрос.

В этом ряду вся информационная стратегия США и НАТО — вброс темы, адаптация к ней общественности, обсуждение в русле «применят — не применят», опровержения Пентагона, который пока «не находит» подтверждений готовности к применению (а потом раз — и найдет), новый виток обсуждения и т.д. Тема «разминается» и вводится в оборот как не «запредельная», а обычная, дежурно-приемлемая. Происходит это опять-таки в провокационных целях, иначе как объяснить такой вот казус. С одной стороны, на Западе внимательно слушают, что говорит Москва, а ведь о неминуемой «ответно-встречной» реакции на любую угрозу со стороны третьих стран, если будут перейдены красные линии и задеты стратегические интересы России, предупредил лично президент Владимир Путин. И попытки внешнего вмешательства в украинский конфликт — именно в этом ряду.

С другой стороны, планы, обсужденные и вроде бы отклоненные на мартовском саммите НАТО, насчет упомянутой «миротворческой» операции продолжают жить своей жизнью. Интересно: у нас остался кто-нибудь такой наивный (за исключением записных иноагентов), кто всерьез верит, будто Польша и/или Румыния могут дернуться в направлении не только Украины, но даже и Молдавии на свой страх и риск, что им якобы посоветовали и о чем «предупредили» в НАТО?

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Разве не ясно, что ни поляки, ни румыны даже разработку такой операции осуществить сами, без помощи штабов НАТО, не в состоянии, не говоря уж о логистике и обеспечительном сопровождении по линии разведки, особенно космической, связи и РЭБ и пр. АВАКСов в НАТО нет не только у Варшавы с Бухарестом, но даже у французов с немцами, поэтому без деятельного участия США в планировании такой операции она попросту невозможна. Кому лапшу на уши вешают?

И специфика текущего момента говорит о том, что доказательства такого американского участия появляются уже и в СМИ, то есть те, кто «заказывают музыку» в Вашингтоне, особо даже не шифруются. На что расчет? Думают, Россия «проглотит» фактическое вмешательство в свою операцию из-за специфических, коррупционно-коммерческих внешних интересов компрадорской части элиты? Надеются, что Москва не решится обострять до конца? Дескать, «не бьют же или почти не бьют русские» по мостам и узловым станциям на маршрутах доставки натовской тяжелой техники. Вот и здесь-де не решатся. Ведь так хочется «попробовать на излом» Кремль, загнать его в тупик и отпраздновать победу. Вот и тешат себя докладами разведки вроде озвученного в начале апреля спикером Пентагона Джоном Кирби: «Не зафиксировано никаких попыток России помешать поставкам западных вооружений на Украину».

Defense.gov Джон Кирби

Другой пример — статья о четырех вариантах завершения конфликта, появившаяся на днях в знаковом СМИ — The National Interest. Авторы: Стивен Симбала — профессор-политолог из Пенсильвании и экс-помощник министра обороны Лоуренс Корб. Считая, что военные действия (которые они почему-то называют «боевыми», хотя так именуются боестолкновения в конфликтах малой интенсивности) зашли в тупик, авторы берут на себя смелость предсказывать «военные цели» Москвы, ограничивая их освобождением от украинского контроля Донецка и Луганска, а также пробитием сухопутного коридора в Крым.

То есть авторы полностью игнорируют заявления В. Путина и С. Лаврова о целях операции — демилитаризации и денацификации всей Украины, позволяя себе домысливать намерения российской стороны за нее, исходя из собственных интересов и уровня понимания. Понятен, хотя и не проговаривается в статье, и этот интерес — Запад Украины; умалчивается о нем тоже по «естественным» причинам — задача перед авторами поставлена заняться рассуждениями о российском ядерном факторе, а не о красных линиях, с помощью которых Запад может его спровоцировать. Запад априори — «белый и пушистый», а Москва — «злодейская и агрессивная».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

И раз, как кажется авторам, Западная Украина к российским «военным целям» не относится, то, значит, в их логике — это сфера западного, натовского интереса. Понимая, что в Москве думают иначе и готовы реагировать, авторы NI как раз и видят в этом поле для провокации. Поэтому вопрос в том, что касается ядерной плоскости, поставлен следующим образом: «Нападение России на другую страну — например, Молдавию или тем более на члена НАТО — потребует со стороны альянса силового ответа. Тогда мы получим объявленный конфликт между НАТО и Россией, и ситуация на Украине станет лишь его частью». Подчеркнем: не говорится, что силы НАТО войдут на Украину, то есть выйдут за рамки зоны геополитической ответственности блока и там подвергнутся удару. Говорится о российском «нападении», требующем «силового ответа» Запада, а Москве в аналогичной трактовке происходящего с позиций западного вторжения и силового ответа уже на него априори отказывается.

И далее. «Даже если русские используют лишь маломощное (тактическое ядерное) оружие, выпущенное из пусковой установки малой или средней дальности, политическое и психологическое воздействие на Украину, НАТО и международное сообщество окажется глубоким — и не вполне предсказуемым», — пересказывают авторы умозаключения, сделанные еще более тридцати лет назад в RAND-Corp.

Прогнозируя реакцию НАТО на «ограниченное применение Россией ядерного оружия» (повторим, за пределами зоны ответственности НАТО, пусть и по натовским силам, что не регулируется 5-й статьей Вашингтонского договора), авторы NI — и в этом главный элемент заказного характера публикации — вообще не рассматривают вариант отсутствия такого ответа. Не рассматривают версию, при которой будет сказано, что НАТО предупреждала поляков (а румыны при этом присутствовали), что заход на Западную Украину — всецело на их страх и риск. Если «повезет», то может «прокатить». Но если «не прокатит» и получат уничтожающий ответ, то какие вопросы к политическому руководству и командованию в Белом доме, Пентагоне и Брюсселе? Нет, вопрос в статье так не стоит; вместо этого предлагаются три варианта эскалации:

широкомасштабный ответный удар по объектам в России обычными вооружениями (вкупе с шантажом Москвы, что если ядерное применение продолжится, НАТО даст ядерный ответ и уже, надо полагать, не тактический);

пропорциональный ядерный ответ по целям в России, сопоставимым с теми, что подверглись удару;

асимметричный ядерный удар по большему количеству российских военных и иных целей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Обратим внимание: один из авторов — экс-помощник главы Пентагона, и его трудно заподозрить в незнании «матчасти», значит, он не отсебятину порет, а воспроизводит, по крайней мере по аналогии, то, что ему известно как минимум по другим похожим ситуациям. И сценариям. А также по принципам пентагоновского стратегического планирования. Сухой остаток: удар США по России, не по российским войскам, а именно по целям в глубине российской территории — запугивают Москву авторы — это естественный результат любой российской попытки защитить свои интересы.

Скажем, от польского или румынского вторжения на Западе Украины, которое, заметим, даже в штабах ВСУ, как сообщалось в СМИ, воспринимается агрессией. И эти позиции, отстаиваемые авторами NI, неслучайным образом совпадают с недавними британскими откровениями насчет «легитимности» переноса военных действий в тыл нашим войскам на Украине. Иначе говоря, неконтролируемая эскалация спровоцированного Западом нового витка конфликта, уже на ядерном уровне — находится в актуальных планах НАТО. Без вариантов!

И это четко попадает в резонанс другой похожей публикации, уже в лондонской The Guardian, где автор Саймон Дженкинс обвиняет премьера и главу МИД Великобритании Бориса Джонсона и Элизабет Трасс в том, что они попросту блокируют Киеву любые возможности мирного урегулирования. (Может быть, поэтому, под англосаксонским давлением, так ретиво пересматриваются украинские позиции, заявленные в Стамбуле?). Развивая мысль Дженкинса, нетрудно придти к выводу о том, что «война до последнего украинца», а возможно, и молдаванина, — не метафора, а реальность западной политики в украинском кризисе.

В пользу этого косвенно говорят и те сценарии его завершения из материала NI, где переговорное урегулирование осуществляется в интересах прежде всего НАТО, затем Украины и в последнюю очередь России, связываясь с дискредитировавшими себя европейскими институтами, в частности, с ОБСЕ. И это после четкого и однозначного заявления В. Путина, что России не нужны те многосторонние форматы и площадки, которые были против нее созданы после распада СССР. И с которыми Запад увязывает планы нанесения России максимального политического и морального ущерба.

Получается, что Запад выстраивает России ловушку при любом сценарии — от мирного урегулирования на его условиях до ядерной эскалации? Рассматривается при этом и вариант с решительной победой одной из сторон, но он авторами признается маловероятным. По их представлениям военные действия зашли в клинч примерно на равных. Добиться решительного перевеса России помешает помощь Украине с Запада. Украинская же сторона не победит априори. И таким образом, не договаривают авторы NI, «пусть они как можно дольше убивают друг друга» (знающие историю помнят, что этот афоризм принадлежит будущему президенту, а тогда сенатору Гарри Трумэну и выдан на-гора в июне 1941 года после нападения гитлеровской Германии на СССР).

Грета Кемптон. Портрет президента США Гарри Трумэна. 1945

Рассматривается, однако, один сценарий, при котором Запад однозначно проигрывает, и именно он, как следует из логики публикации, составляет главный «ночной кошмар» западных элитарных авантюристов. Одновременные с Россией «действия Китая против Тайваня, которые могут привести к смене режима, создадут второй серьезный кризис для американских политиков и их военных советников». Авторы (видимо, им приказали) не сомневаются, что «американский военный потенциал позволяет решать несколько региональных военных задач одновременно». Однако, сдерживая испуг, они все-таки задаются крамольным вопросом, «смогут ли американские политики сосредоточиться на сдерживании или разгроме Китая, одновременно возглавляя попытки НАТО защитить Украину от России», отмечая, что это «зависит от того, как далеко Китай и Россия готовы зайти в своих военных кампаниях».

Видимо, имея представление о функциональных способностях американского военного механизма, Симбала и Корб рисуют западным элитам натуральный апокалипсис для США самой перспективы одновременной войны на европейском и тихоокеанском театрах военных действий (ТВД). «Ситуация, когда Китай нападает на Тайвань, а Россия одновременно ведет горизонтальную или вертикальную эскалацию в Европе, доведет американское кризисное урегулирование и военный потенциал до предела. Неразбериха в Конгрессе и кавардак в СМИ еще больше помешают лидерам воспользоваться советом Редьярда Киплинга: «Сумей держаться в час, когда кругом // Теряют головы, тебя виня во всём».

И это главное в рассматриваемой статье, над чем, на наш взгляд, стоит задуматься, имея в виду весь комплекс факторов, которые связаны с этой проектируемой ситуацией. От дальнейшего убеждения заказчиков публикации в NI в якобы возникших у военной операции сложностях до затягивания решительной фазы до осени, когда внутренние проблемы решит Китай, развязав себе руки на международной арене. В конце концов, владение искусством стратегической дезинформации противника, как показывает опыт всех больших войн и военных конфликтов, порой важнее уровня оперативно-стратегической подготовки больших штабов.

Ну, а наличие риска ядерной войны, о котором говорит С. Лавров, потому и заставляет Запад психовать, что ставит под вопрос неизменность привычной его элитам безнаказанности. И связанной с ней безответственности. Чем меньше пугать Запад «концом цивилизации» — тем скорее об этом конце там действительно задумаются.