Члены парламента Великобритании призывают к проведению масштабной реформы в Вестминстере. Предложения возникли в связи с недавно проявившимися проблемами сексизма, буллинга и недопустимого поведения ряда депутатов. О сексуальных правонарушениях 56 членов парламента заявили в независимую систему рассмотрения жалоб и претензий, консервативный депутат Нил Пэриш ушел в отставку из-за просмотра порнографических материалов на заседаниях.

Шарль Франсуа Добиньи. Лондон. Вестминстер. 1866

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Бывшая лидер Палаты общин Андреа Ледсом, которая возглавляла создание схемы, теперь утверждает, что схема не реализует цели, для которых она была придумана. Причиной этому стала невозможность нанимать собственных следователей, из-за чего рассмотрение дел затягивалось. В связи с этим Ледсом предложила создать в парламенте свой отдел кадров.

Вместе с этим лидер Палаты общин Линдси Хойл принял решение о скорейшем проведении конференции спикера — межпартийного расследования возникших вопросов.

parliament.uk Линси Хойл

Некоторые пользователи считают, что необходима коренная переработка парламентских правил, возможно, даже новые требования для лиц, которые избираются в Палату общин. Среди них есть те, кто верит, что отказ от монархии приведет к «улучшению парламентского состояния».

«Новый круглый зал, место для каждого депутата, никаких криков и свиста, честные обоснованные дебаты, пиар, гендерный, расовый и классовый баланс. Принудительные занятия по выслушиванию для каждого члена парламента. Писаная конституция. Республика», — написал @faz61.

Некоторые комментаторы всё еще верят, что возможно создать систему, которая будет эффективно рассматривать и расследовать дела по жалобам.

«Это честно, но глупо воду мутить. Разбирайтесь с настоящими делами оперативно и должным образом после честного расследования», — прокомментировал @PBfromDevon.

В комментариях отметили, что реформу необходимо было провести уже давно, непонятно только, почему на проблемы сексизма и буллинга так долго закрывали глаза.

«Не могу поверить, что те, кто сейчас призывает к реформам, не имели малейшего представления о том, что такое поведение процветало», — написал @Tuddydunning.

«Запоздалое обновление. К сожалению, вероятность изменений слишком мала», — считает @DJackdaw.

Ряд комментаторов считают, что в парламенте должен быть документ, в котором будет четко прописан перечень деяний, которые являются основаниями для отстранения и исключения из парламента.

«Согласен, всё, о чем они говорят, должно быть упомянуто в кодексе этики как правонарушение. Он у них вообще есть в Палате общин?» — спросил @paused123.

Часть пользователей предложила ряд положений, которые необходимо включить в реформу. Наиболее распространенные предложения касаются запрета телефонов на заседании, недопустимости лжи и иного некорректного поведения.

«Мои предложения: уберите алкоголь из парламента, введите электронное голосование, запретите мобильные телефоны внутри зала заседания», — написал @EosExar.

parliament.uk Парламент Великобритании

«Каждый раз, когда я смотрю вопросы к премьер-министру, большинство сидит в телефонах. Лидер Палаты общин запретит использование мобильных телефонов в палате? В конце концов, это рабочее место. Нормальные люди за их использование были бы уволены», — отметил @Short2Cjs.

«Штрафуйте тех, кто засыпает в зале. Это будет началом, и это просто сделать немедленно», — предложил @ianatkinson8bto.

«И еще рассмотрите меры ответственности за ложь в парламенте. Проверка фактов просто необходима для оспаривания заявлений, сделанных в парламенте», — добавил @cooperphil156.

Также в комментариях предложили приравнять работу депутатов к обычной работе в офисе, ввести одинаковые стандарты и требования.

«Нужно сделать работу депутатом нормальной работой с нормальным рабочим временем, с оборудованным избирательным офисом, в котором есть сотрудники, который работает вне зависимости от того, к какой партии принадлежит член парламента, с нормальным отделом кадров и обычными правилами на рабочем месте», — считает @supermoishe.

«Сходите в любую современную частную профессиональную организацию и попросите у них правила внутреннего трудового распорядка и кодекс поведения. Введите их правильно и пересматривайте ежегодно», — предложил @greg_davies.