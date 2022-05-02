Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поспешности в принятии решений об отправке тяжелых видов вооружения киевскому режиму. Его слова 1 мая приводят европейские СМИ.

Олаф Косинский Олаф Шольц

«Я принимаю решения быстро и в координации с нашими партнерами. Считаю, что чрезмерно поспешные и нескоординированные инициативы не были бы правильными», — сказал он.

Уточняется, что данное заявление сделано на фоне того, что партнеры канцлера ФРГ по правящей коалиции считают, что Германия должна поставлять Украине большее количество тяжелых вооружений. Вместе с тем часть однопартийцев Шольца уверены, что в данном вопросе необходима осторожность, так как это может привести к эскалации напряженности с Российской Федерацией.

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Заявление канцлера ФРГ обсудили пользователи мессенджера Telegram.

«Канцлеру уже не смешно…» — отреагировал Eugen.

«Мне кажется, Шольц один из тех немногих, который действительно понимает последствия и боится их. Но при этом все равно будет делать, как скажут», — добавила Ксения.

«У соросят на Шольца куча компромата, да и к власти они его привели, так что итог очевиден…» — добавил sekutor.

«Очень трагично, что такая страна, как Германия, которая практически содержит ЕС, являясь самой крупной в промышленном плане… попадает под указку бриттов, поляков, прибалтов…» — пишет «АО».

«Он уже меньше стал смеяться?» — с сарказмом поинтересовалась Елена.

«Думаю, что Меркель была адекватнее», — отметила Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Правильно, Шольц — и техника сохранится, и газ не прекратится. Ждать осталось уже недолго, необходимость отпадет сама собой, и американцы интерес потеряют — не будут выкручивать руки. Народ Украины без бесноватых нациков им… не нужен», — написал oLeq9AcOZkT.

«По Германии очень заметно, что на него давят. Семь пятниц на неделе», — пишет Олег.

«Опять представил, как Меркель молится, что успела соскочить», — смеется Юрий.

«А у промышленников и предпринимателей какой резон в вооружении Украины?» — недоумевает Вячеслав.

«Меркель сейчас… [хорошо]. Она успела сойти с поезда в ад», — добавил Aleksey C.

«Одной задницей, как ни старайся, на двух стульях не усидишь, дорогой господин Шольц! Учите русские пословицы!» — написала Marina M.

«Если бы Олаф не смеялся над геноцидом русских, ничего и не было бы», — подытожил Игорь.